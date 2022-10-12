Bloomberg‘e konuşan kaynaklar, Intel’in maliyetleri düşürmek ve hayal kırıklığı yaratan PC pazarıyla başa çıkmak için binlerce çalışanı işten çıkarmayı planladığını söyledi. Şirketin işten çıkarmaları bu ay içinde duyurmayı planladığı bildirildi. Intel Temmuz ayında 113 bin 700 kişiyi istihdam etmiştir.

Bloomberg’e konuşan kaynaklar “personel sayısında büyük bir azalma” olacağını ve binlerce kişinin işten ayrılmak zorunda kalacağını belirtiyor. Kesin sayı belli değildir. Intel’in toplu işten çıkarmaları bu ayın sonunda üç aylık sonuçların açıklanmasıyla birlikte duyurmayı planladığı bildiriliyor. İşten çıkarmalar ağırlıklı olarak şirketin satış ve pazarlama departmanlarında gerçekleşecek ve bu departmanlarda çalışanların yaklaşık yüzde 20’sinin ayrılması gerekecek.

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ABD’li şirket, PC işlemcilerine olan talebin keskin bir şekilde düşmesi nedeniyle maliyetleri kısmak zorunda kalacak. Bu yıldan itibaren, dünya çapında teslim edilen PC sayısı yıllar süren büyümenin ardından düşüşe geçti. Buna ek olarak Intel, AMD’den pazar payını geri almak için mücadele ediyor. Intel, Temmuz ayındaki son çeyrek sonuçlarında, Intel’in tüketici bölümünün satışlarının yüzde 25 oranında düşmesinin ardından, düşen satışlar nedeniyle daha düşük gelir ve kar beklenmesi konusunda uyarıda bulunmuştu. Şirket ayrıca maliyet düşürücü önlemler almayı düşündüğünü de belirtti.

Intel’in son toplu işten çıkarma turu, 12.000 kişinin işten çıkarıldığı 2016 yılında gerçekleşmişti. Yeni işten çıkarmalarla birlikte Intel’in sabit maliyetleri yüzde 10 ila 15 oranında azaltmayı hedeflediği söyleniyor. Bu ayın başlarında Intel, otonom sürüş şirketi Mobileye’ı halka açtığını ve parayı daha fazla çip fabrikası kurmak için kullanacağını duyurdu.