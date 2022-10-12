Nokia’nın lisans sahibi HMD Global’in CEO’su istifa ediyor. Florian Seiche 2017 yılından bu yana Finlandiyalı şirketin başında bulunuyor. Neden şimdi şirketten ayrılmaya karar verdiğini söylemedi. Halefi konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Seiche sadece “bir sonraki bölüm için zamanın geldiğini” söylüyor. İcra Kurulu Başkanı neden ayrıldığını ya da ayrılma kararının kendisi tarafından mı yoksa şirket tarafından mı alındığını söylemiyor. Seiche, altı yıl önce kurduğu HMD Global’i beş yıl boyunca yönetmişti. Seiche, şirketin lansmanından hemen sonra Microsoft’tan katıldı ve daha önce Nokia’da çalışıyordu.

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HMD Global, nispeten temiz bir Android arayüzüne ve uzun süreli desteğe sahip akıllı telefonlara odaklanarak akıllı telefon pazarına hızlı bir başlangıç yaptı. Özellikli telefonlarda şirket, 3310 gibi klasik Nokia telefonların modern sürümlerini yaparak nostaljiden yararlandı.

O zamandan beri pazar payı azalırken, 9 Pureview ile üst düzey akıllı telefon pazarına yönelik bir hamle büyük ölçüde başarısız oldu. Telefon planlanandan çok daha geç çıktı ve Android 11’e yükseltme başarısız oldu. O zamandan beri HMD daha pahalı telefonlar üretmedi.