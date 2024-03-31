Not: Bu videoda yer alan donanım ürünleri inceleme örneği olarak ASUS Türkiye ve Vatan Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.

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Sistem Linki; https://tr.asus.click/GOuFMz

Not: Videoda topladığımız sistem Intel Core i5 14600K olmasına rağmen linkte Intel Core i5 13600KF işlemcisi ile görmektesiniz. Dilerseniz işlemci seçim ekranından 14600K tercih edebilirsiniz.

Orta seviye bir sistem tadında Intel Core i5 14600K ve ASUS GeForce RTX 4060 Ti DUAL ekran kartı ile beraber bir sistem topladık. Sistemin tüm toplama aşamaları ve detaylarını bu videoda görebilirsiniz.

Videodaki Sistemin Özellikleri;