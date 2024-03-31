Not: Bu videoda yer alan donanım ürünleri inceleme örneği olarak ASUS Türkiye ve Vatan Bilgisayar tarafından temin edilmiştir.
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İçindekiler
Intel Core i5 14600K & RTX 4060 Ti SİSTEM TOPLADIK!
Sistem Linki; https://tr.asus.click/GOuFMz
Not: Videoda topladığımız sistem Intel Core i5 14600K olmasına rağmen linkte Intel Core i5 13600KF işlemcisi ile görmektesiniz. Dilerseniz işlemci seçim ekranından 14600K tercih edebilirsiniz.
Orta seviye bir sistem tadında Intel Core i5 14600K ve ASUS GeForce RTX 4060 Ti DUAL ekran kartı ile beraber bir sistem topladık. Sistemin tüm toplama aşamaları ve detaylarını bu videoda görebilirsiniz.
Videodaki Sistemin Özellikleri;
- Anakart: ASUS PRIME Z790M-PLUS
- İşlemci: Intel Core i5 14600K
- Ekran Kartı: ASUS Dual GeForce RTX 4060 Ti OC Edition
- Bellek: Crucial DDR5 Pro 2x16GB DDR5-5600 MHz
- Depolama: Crucial P3 Plus 1TB PCIe M.2 2280 SSD
- Soğutma: ASUS TUF Gaming LC 240 RGB
- Kasa: ASUS Prime AP201 Tempered Glass MicroATX
- Güç Kaynağı: ASUS TUF GAMING 550B 550 Watt 80+ Bronz