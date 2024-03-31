Bu videoda bu senenin en iyi amiral gemisi telefonlarından olan iPhone 15 Pro Max ile HONOR Magic6 Pro’yu kıyaslıyoruz.

Apple, geçtiğimiz sene iPhone 15 serisi ile birlikte bir takım yenilikleri beraberinde getirdi. Özellikle Pro modellerindeki titanyum kasa, Type C girişi ve yeni nesil işlemci ile dikkat çekerken iPhone 15 Pro Max modeline 5x optik zoom özelliğini de getirdi. HONOR ise global taraftaki yerini daha da sağlamlaştırmak adına Magic6 Pro modelini tüketicilere sundu. Magic6 Pro kırılması zor bir rekoru elinde burunduruyor. Dxomark tarafından en iyi ekran, batarya, kamera, ön kamera ve amiral gemisi segmentinde en iyi ses performansını sunuyor. 2024 senesindeki amiral gemisi telefonlara güç veren 8 Gen 3 işlemcisine de sahip olan Magic6 Pro yüksek performans sunabiliyor.

Peki siz bu iki telefon arasında seçim yapacak olsaydınız hangi telefonu seçerdiniz? 18 Nisan tarihinde fiyatı belli olacak olan HONOR Magic6 Pro mu yoksa iPhone 15 Pro Max mi? Siz de kendi görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşmayı unutmayın. İyi seyirler. #iPhone #iPhome15ProMax #HONORMagic6Pro