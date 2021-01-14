Intel CEO değiştiriyor şirkette sular durulmuyor

Rekabette sürekli rakibi AMD’nin gerisinde kalan Intel, CEO değişikliğine gidiyor. Şirketin mevcut CEO’su Bob Swan 15 Şubat tarihinde görevi bırakıyor.

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Intel, merkezi Santa Clara, Kaliforniya’daki silikon Vadisi’nde bulunan Amerika Birleşik Devletleri merkezli bir teknoloji şirketidir. Şirketin ana odağı mobil, masaüstü ve sunucular için işlemci çözümleri geliştirmek. Yaklaşık 20 yıldır işlemci dünyasının zirvesinde olan şirket, bu uzun süreli başarının getirdiği sorunlarla boğuşuyor. Rekabette uzun süre tek başına olan Intel, rakibi AMD’nin ZEN mimarisi kullanan Ryzen işlemcilerini piyasaya sürmesiyle neye uğradığını şaşırdı. Ryzen işlemciler uygun fiyatı ve yüksek performansıyla tüketicilerden o kadar ilgi gördü ki, mavi takım yıllardır elinde bulundurduğu Pazar liderliğini kaybetti. Durumun önüne geçmek isteyen Intel, CEO değişikliğine gidiyor.

Bob Swan Intel CEO ‘su görevini bırakıyor

Bir yandan CES fuarı sürerken, hiç beklenmedik bir haber Intel cephesinden geldi. Amerikalı yarı iletken yonga üreticisi yaptığı bir açıklamada, mevcut CEO Bob Swan’ın yerine, eski Intel CTO’su ve şimdilerde VMWare’in CEO’su olan Pat Gelsinger getirileceğini açıkladı. Son olarak 11. Nesil Tiger Lake işlemcilerini ve Iris X entegre grafik çözümlerini sunan Intel’in attığı bu adımlar da yetersiz kalmış olacak ki, bu kadar önemli bir teknoloji fuarının ortasında şirket bu kararı aldı. Intel CEO değişikliği haberlerinden sonra şirketin hisse değeri %13 civarında arttı. VMWare ise yaşadığı CEO kaybından sonra, %5 oranında değer kaybına uğradı. Kendisi de bir mühendis olan Pat Gelsinger’ın, şirketin kötü gidişatına dur diyerek doğru stratejik adımları atması bekleniyor.

Laptop piyasası da elden gidiyor

Yeni Intel CEO ‘su Pat Gelsinger, pek çok sorunla baş etmek zorunda kalacak gibi duruyor. Son olarak şirketin masaüstü pazarında liderliği kaybetmesiyle başlayan düşüş, bu yıl AMD işlemcilerle çıkan Premium laptoplarla devam ediyor. Son olarak şirketin uzun süreli ve stratejik ortağı Apple’ın M1 işlemcilerle X86 mimarisini terk etmesi adeta Bob Swan’ın tabutuna çakılan son çivi oldu. Bakalı Pat Gelsinger, yeni görevinde selefine oranla ne kadar başarılı olacak. Konuyla ilgili yeni gelişmeler için takipte kalın…

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