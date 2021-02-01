Intel Core i9-10900K kutusunu fiyattan kısmak için küçültüyor

Intel firması Core i9-10900K işlemcisinin satış kutusunu standart bir karton kutuyla değiştireceğini açıkladı. Yani i9-10900K serisi işlemciler artık 10850K ile aynı kutuya sahip olacaklar. Değişim ise 28 Şubat tarihinden sonra hayata geçecek. Aynı zamanda firma değişimi hem Çin hem de dünya genelindeki satış kutularına uygulayacak.

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Bu durum Intel açısından bir ilk teşkil etmiyor. İşlemci firması daha önce de i9-9900K işlemcilerinin kendine has on iki kenarlı kutularını; paket ve taşıma kolaylığı için daha basit bir kutuya çevirmişti. Şimdiki i9-10900K işlemcisinde de aynı neden görülebiliyor. Paketteki değişiklik, i9-10900K için depolamadaki boyut gerekliliklerini azaltmaya yardımcı olacak. Böylelikle Intel, palet başına kullanacağı kutu sayısını tam %237.2’lik bir artışla 480’den 1620’ye çıkarmayı planlıyor.

Intel firmasının 11.nesil Rocket Lake-S işlemcilerinin gelişi için Mart ayı tarih gösteriliyor. Yani Core i9-10900K gibi Comet Lake-S işlemcilerinin nesli bitmek üzere. Bu nedenle de firmanın taşıma politikasında değişikliğe gidip daha fazla Comet Lake-S işlemcisini elden çıkararak odağını yeni Rocket Lake-S işlemcilerinin taşınmasına yöneltmek istemesi gayet normal bir durum.

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Aynı zamanda firmanın yeni paketlere ve onların taşınmasına harcayacağı para azalacağından dolayı, Comet Lake-S Core i7 ve Core i5 işlemcileriyle aynı sade karton kutuda gelecek olan i9-10900K işlemcilerinde fiyat düşüşü görmemiz de muhtemel.