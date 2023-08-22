Intel, yaklaşmakta olan 15. nesil işlemcileri hakkında henüz resmi bir açıklama yapmamış olsa da, son birkaç haftadır sızıntılar ve söylentiler, bu işlemcilerin önemli performans artışları getirebileceği yönünde umut verici bilgiler sunuyor. En son elde edilen bilgilere göre, Intel’in Arrow Lake adını verdiği gelecek nesil işlemcileri, DDR4 RAM’leri destekleme yeteneği kazanmış durumda.

Verileri sızdıran kaynaklardan biri olan Momomo’ya göre, Intel’in Arrow Lake CPU’larını desteklemek için kullanacağı LGA-1851 soket platformu, sadece DDR5 RAM’leri destekleyecek. Bu, eğer doğruysa, Intel’in AMD’nin DDR5’e geçişinden geride kalan DDR4 RAM yapılandırmalarını tamamen terk ettiği anlamına geliyor.

Şu an kullanılan Intel LGA-1700 soketi, Alder Lake, Raptor Lake ve yakında çıkacak Raptor Lake yenileme işlemcileri için kullanılıyor ve bu soket üzerinden hem DDR4 hem de DDR5 bellek kullanımı mümkün. Bu esneklik, kullanıcıların daha eski DDR4 belleklerini yeni LGA-1700 anakartlarında kullanabilmelerine olanak tanıyor.

Öte yandan, AMD’nin Zen 4 işlemcileri ve AM5 soketi, DDR4 desteğini tamamen keserek ikili uyumluluk aralığını ortadan kaldırdı. Bu durum, daha önce kullanıcıların AMD sistemlerine DDR4 bellek ekleyebilmesine olanak tanıyan bir avantajı ortadan kaldırdı. Yeni DDR5 RAM satın alım zorunluluğu, Zen 4 işlemcilerinin satışlarını yavaşlatabilir.

> Intel Raptor Lake Refresh 預計會在 10 月中下旬正式推出，但與 Raptor Lake 相同，首波將只會有特定型號處理器販售，完整型號的 Raptor Lake Refresh 處理器要待 2024 年 1 月份才會在市場上見到；Raptor Lake 與 Raptor Lake Refresh 相同，原生記憶體部分僅支援到 DDR5-5600 MT/s — 188号 (@momomo_us) August 20, 2023

Intel CEO’su Pat Gelsinger daha önce Arrow Lake işlemcilerinin 2024 yılında piyasaya sürüleceğini açıklamıştı. Momomo, bu işlemcilerin 2024’ün ikinci yarısında geleceğini doğruladı. Ancak bu tarihe kadar DDR5 RAM fiyatlarının ne durumda olacağı belirsiz.

Başka bir sızıntı kaynağı olan Leaf_hobby ise Intel’in 2026 yılına kadar LGA-1851 soketini kullanmaya devam edeceğini belirtti. 15. nesil işlemcilerin her bir çekirdeğinin 3 MB L2 önbelleğe ve özel bir L3 önbelleğe sahip olacağı bildiriliyor. Bu değişiklik, oyun performansında önemli bir artışa neden olabilir.

Diğer kaynaklara göre de Arrow Lake işlemcileri, performans anlamında büyük bir sıçrama sunacak. İddialara göre amiral gemisi i9 modelinin entegre GPU’su, Raptor Lake modeline göre %200’e varan, çok çekirdekli testte ise %20 daha yüksek puan alacak.

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Arrow Lake işlemciler gelmeden önce Intel, bu yılın sonlarında Raptor Lake yenilemesini piyasaya sürecek. Bu yenileme daha küçük bir gelişme sunarken, Arrow Lake işlemcileri beklemek ve tasarruf etmek için değerli bir seçenek olabilir. Ayrıca, hala Alder Lake işlemcilerini kullananlar için Raptor Lake yenilemesi, uygun fiyatlı bir yükseltme olabilir.