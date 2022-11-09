Instagram şefi Adam Mosseri bugün yenilenmiş bir web sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda yeni özelliği tanıttı. Dün, Meta’nın Instagram’ı içerik oluşturucular için iki özellik yayınlarken, firma en çok talep edilen içerik planlama araçlarını ve sanatçıları Reels çalışmaları için ödüllendirecek yeni başarılar özelliğini kullanıma sundu.

🎉 New Features 🎉 Some “finally features” that I think you’re going to be excited about… – Schedule Posts (coming soon)

– IG Web Updates pic.twitter.com/5tyMxWh1n8 — Adam Mosseri (@mosseri) November 8, 2022

Çoklu görevler için Instagram’a web üzerinden erişen önemli sayıda kullanıcının bir sonucu olarak Instagram, Instagram.com için yeni bir tasarım başlatmaya karar verdi. Yeniden tasarlanan tasarım daha akıcı, daha hızlı ve kullanıcı dostu olduğu için övgüyle karşılandı.

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Ayrıca, monitörlerde daha büyük ekranlardan en iyi şekilde yararlanmak için düzen yeniden düşünüldü. Mosseri ayrıca Instagram’ın amacının, kullanıcılarına platformda, uygulamanın web sürümünde elde ettiklerinden daha iyi olmasa da eşit bir deneyim sunmak olduğunu söyledi. Instagram.com adresinden yeni, yenilenmiş web sürümüne göz atın.

Instagram Başkanı Mosseri’ye göre:

Pek çok insanın çoklu görevler için web’i kullandığını biliyoruz ve Instagram’ın çevrimiçi ortamda mümkün olduğunca iyi bir deneyim olmasını sağlamak istedik. Bu yüzden daha temiz, daha hızlı ve kullanımı daha kolay ve artık büyük ekranlı monitörlerden faydalanacak şekilde tasarlandı.