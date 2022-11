Instagram şefi Adam Mosseri bugün yenilenmiş bir web sitesi de dahil olmak üzere çok sayıda yeni özelliği tanıttı. Dün, Meta’nın Instagram’ı içerik oluşturucular için iki özellik yayınlarken, firma en çok talep edilen içerik planlama araçlarını ve sanatçıları Reels çalışmaları için ödüllendirecek yeni başarılar özelliğini kullanıma sundu.

🎉 New Features 🎉

Some “finally features” that I think you’re going to be excited about…

– Schedule Posts (coming soon)

– IG Web Updates pic.twitter.com/5tyMxWh1n8

— Adam Mosseri (@mosseri) November 8, 2022