Musk, Twitter kullanıcıları parodi hesaplarını açıkça belirtmezse hesaplarının kalıcı olarak askıya alınacağını söyledi. Parodi hesabı olduğunu belirtmeyenler başka bir kimliğe bürünme eyleminde bulunmuş sayılacak.

Twitter daha önce hesapları askıya almadan önce bir uyarı yayınlamıştı. Ancak artık herhangi bir uyarı olmayacağını duyurdu. Adını Elon Musk olarak değiştiren ve milyarderle alay eden bir dizi hesap zaten askıya alındı.

Twitter’ın yeni sahibi geçen ayın sonlarında şirketi devraldı. Geçen haftanın sonunda şirketin işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı. Ayrıca, kullanıcıların mavi tik satın almalarına izin verme planlarını da onayladı.

Parodi hesaplarla ilgili yeni politikayı detaylandıran Musk, “Daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınlamıştık. Ancak şimdi yaygın doğrulamayı başlattığımız için herhangi bir uyarı olmayacak. Herhangi bir ad değişikliği, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacaktır.” diye ekledi.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended

— Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022