Musk, Twitter kullanıcıları parodi hesaplarını açıkça belirtmezse hesaplarının kalıcı olarak askıya alınacağını söyledi. Parodi hesabı olduğunu belirtmeyenler başka bir kimliğe bürünme eyleminde bulunmuş sayılacak.

Twitter daha önce hesapları askıya almadan önce bir uyarı yayınlamıştı. Ancak artık herhangi bir uyarı olmayacağını duyurdu. Adını Elon Musk olarak değiştiren ve milyarderle alay eden bir dizi hesap zaten askıya alındı.

Twitter’ın yeni sahibi geçen ayın sonlarında şirketi devraldı. Geçen haftanın sonunda şirketin işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkardı. Ayrıca, kullanıcıların mavi tik satın almalarına izin verme planlarını da onayladı.

Parodi hesaplarla ilgili yeni politikayı detaylandıran Musk, “Daha önce askıya alınmadan önce bir uyarı yayınlamıştık. Ancak şimdi yaygın doğrulamayı başlattığımız için herhangi bir uyarı olmayacak. Herhangi bir ad değişikliği, doğrulanmış onay işaretinin geçici olarak kaybolmasına neden olacaktır.” diye ekledi.

Going forward, any Twitter handles engaging in impersonation without clearly specifying “parody” will be permanently suspended — Elon Musk (@elonmusk) November 6, 2022

ABD’li komedyen Kathy Griffin ve eski NFL oyuncusu Chris Kluwe’nin hesapları da dahil olmak üzere, adını Elon Musk olarak değiştiren birçok hesap askıya alındı veya bir uyarı işareti aldı. Ancak komedyen Tim Heidecker’ın Donald Trump’ın parodisini yaptığı hesap dahil olmak üzere diğer hesaplar henüz askıya alınmadı.

Musk daha önce Twitter’daki kalıcı yasaklara karşı olduğunu söyledi. Musk, yasaklanan hesapların “bunu yapmak için net bir süreç” olana kadar eski durumuna getirilmeyeceğini söyledi. Özel uçağını takip eden bir hesabı yasaklamadığına dikkat çekti.

New York Times, Twitter’ın mavi tik seçeneğinin salı günkü ABD ara seçimlerinden sonraya ertelediğini bildirdi. Hafta sonu, sosyal medya sitesinin web sitesi uygulaması, mavi tik için bir güncelleme sundu.

Musk cuma günü, Twitter’ın günde 4 milyon dolardan fazla kaybettiğini söyledi. Bunun kendisine şirketin 7.500 kişilik işgücünün yaklaşık yarısını işten çıkarma konusunda “başka seçenek” vermediğini vurguladı.

Kesintiler ve Musk’ın ifade özgürlüğünü şiddetle savunması Twitter’ın içerik denetleme çabalarını azaltabileceği yönünde spekülasyonlara neden oldu. Ancak Musk, firmanın zararlı materyallere karşı tutumunun “kesinlikle değişmeden” kaldığı konusunda ısrar etti. BM insan hakları şefi Volker Turk, kendisine açık bir mektup yazarak Twitter’ın zararlı içeriğin yayılmasını önlemekle yükümlü olduğu konusunda uyardı.