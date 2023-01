Instagram, kullanıcıların metin göndermesine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak, bu özellik Facebook ya da Twitter’da yaptığınız paylaşımlara benzemeyecek. Instagram’da, metin içeren gönderiniz Facebook ve Twitter’dan farklı olarak bir resim olarak kaydedilecek. Kısacası bu özellik, yalnızca metin görüntüleri oluşturulmasına izin verecek.

Metin modu olarak adlandırılan özellik ilk olarak Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi‘ye göre özellik, “Metin modu” yazmak istediğinizi yazmanız ve ardından Instagram’da bir görüntü olarak yayınlamak için renkli bir arka plan sunuyor. Arka plan için en sevdiğiniz rengi seçmek için birçok seçenek olacak.

#Instagram is working on "Text mode" for posts 👀 pic.twitter.com/0EIjpiogoL

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) January 8, 2023