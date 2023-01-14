Instagram, kullanıcıların metin göndermesine olanak tanıyacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. Ancak, bu özellik Facebook ya da Twitter’da yaptığınız paylaşımlara benzemeyecek. Instagram’da, metin içeren gönderiniz Facebook ve Twitter’dan farklı olarak bir resim olarak kaydedilecek. Kısacası bu özellik, yalnızca metin görüntüleri oluşturulmasına izin verecek.

Metin modu olarak adlandırılan özellik ilk olarak Alessandro Paluzzi tarafından fark edildi. Paluzzi‘ye göre özellik, “Metin modu” yazmak istediğinizi yazmanız ve ardından Instagram’da bir görüntü olarak yayınlamak için renkli bir arka plan sunuyor. Arka plan için en sevdiğiniz rengi seçmek için birçok seçenek olacak.

“Metin modundaki” gönderi diğer sosyal medya platformlarındaki profillere bağlantılar içerebilir, ancak bu bağlantıların gönderide tıklanabilir olup olmayacağı henüz belli değil. Kullanıcılar halihazırda metin yazabiliyor ancak bu, hikayeler şeklinde yalnızca metin içeren görsellerden başka bir şey değil. Öte yandan, “Metin modu”, kullanıcıların yalnızca metin içeren ancak hikaye biçiminde görüntüler yayınlamasına olanak tanıyacak.

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Bu özeliğin ayrıca ne zaman kullanıma sunulacağı belli değil. Bu arada Instagram kullanıcıları, kullanıcıların paylaşım yapmalarına ve insanlarla bağlantı kurmalarına yardımcı olacak yeni yollar, gençler için güçlü gizlilik özellikleri ve çok daha fazlası dahil olmak üzere şirketin yakın zamanda eklediği yeni özelliklerin de duyurdu. Meta’nın sahibi olduğu şirket, platformu daha iyi hale getirmek için daha fazla özellik ekeleme devam ediyor.