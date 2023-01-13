WhatsApp, birçoğumuzun çevresiyle kurduğu iletişimde en sık kullandığı araç olmasıyla öne çıkıyor. Her yeni sürümle beraber hayatımızı kolaylaştıran özelliklere kavuşan uygulama, şimdi de kullanıcıların istenmeyen kişileri engellemesini kolaylaştıracak yeni özelliklerle gündemde!

Yeni WhatsApp Özellikleriye İstenmeyen Mesajlara Son!

İlk olarak WhatsApp’ın Android uygulamasının beta testlerinde görülen yeni özellikler, engelleme işleminin tek tıklamayla yapılabilmesini sağlıyor.

Yakın zamanda genel kullanıcılar için de yayınlanması beklenen güncelleme sayesinde, kullanıcılar direkt olarak bildirim panelinden istenmeyen numaraları engelleyebiliyor.

Bu özellikle beraber, tanımadığınız veya size mesaj atmasını istemediğiniz kişileri size mesaj attıkları an bildirim paneli üzerinde belirecek “Engelle” kısayoluyla engelleyebileceksiniz.

Ancak, kullanıcıların yanlışlıkla bu seçeneğe basarak tanıdığı ve mesaj almak istediği kişileri engellemesini önlemek üzere, bu seçeneğin yalnızca bilinmeyen veya güvenilmeyen numaralardan gelecek mesajlarda belireceğini söyleyelim.

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Yeni güncellemeyle beraber gelecek diğer bir özellik ise, mesaj almak istemediğiniz kişileri direkt olarak “Konuşmalar” paneli üzerinden engellemeye yarıyor. Bu yeni özellik sayesinde, konuşma detaylarına girmenize gerek kalmadan, “Konuşma” paneli üzerinde bir mesaja uzun bastıktan sonra, sağ üst köşedeki menüde çıkan “Engelle” seçeneğini seçerek o kişiyi engelleyebileceksiniz.

Bu özellik, sıklıkla istemediği numaralardan mesaj alan veya birden çok kişiyi hızlı bir şekilde engellemek isteyen kullanıcıların işine yarayacaktır. Ancak bu özelliğin birden çok kişiyi aynı anda seçip engellemek için kullanılamadığını belirtmekte fayda var.

WhatsApp’ı Android cihazlarında kullananlar için önümüzdeki haftalarda yayınlanması beklenen yeni güncellemenin benzer zamanlarda iPhone kullanıcıları için de yayınlanması bekleniyor.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Sizce yeni özellikler nasıl olmuş? Düşüncelerinizi yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Daha fazlası için bizi takip etmeyi unutmayın!