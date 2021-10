Instagram yeni özelliği Hesap Durumu ve Yeni Bildirim Sistemi’ni Duyurdu

Instagram, hesabınız veya hizmet sağlığı hakkında ihtiyacınız olan bilgileri internette bulmak yerine doğrudan sosyal medya platformunun kendisinden almanıza yardımcı olacak iki kullanışlı yeni özelliği duyurdu. Sosyal medya platformu artık “Hesap Durumu” ve bir kesinti veya teknik sorunlar hakkında bildirimlerin tanıtımını duyurdu.

Diğer tüm platformlar gibi Instagram da bazen insanların platformun tüm özelliklerini kullanmasını veya bir şeyler paylaşmasını engelleyen kesintiler veya teknik zorluklar yaşayabiliyor. Bu tür sorunlarla ilgili bilgilerin her zaman hemen bilinmemesi nedeniyle, bazı kişiler de hesaplarında bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu kafa karışıklığını ve neler olup bittiğine dair bilgi eksikliğini gidermek için Instagram, Instagram akışınız için kesinti bildirimlerini test etmeye başlayacak.

İlk olarak test, yeni özelliğin global olarak kullanıma sunulmasından önce ABD’deki kullanıcılarla başlayacak. Yeni özellik, bir kesinti olduğunda ve çözüldüğünde Bildirimler kısmında sizi bilgilendirecek. Instagram’ın yeni özellik hakkında paylaştığı blog gönderisi de önemli bir noktaya değiniyor: “Her kesinti olduğunda bir bildirim almayacaksınız.” Bu bildirim, bir kesinti veya teknik bir sorun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak ve insanların Instagram’ım da bir sorun mu var? sorusuna cevap olacak. Fakat bu tür bildirimlerin yardımcı olup olmayacağı hakkında ise doğru bir yorum yapmak için henüz erken. Instagram’ın bu özelliği ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde test edeceğini ve faydalı olduğunu belirlerse global bir kullanıma sunacağını da hatırlatalım.

Daha önce Instagram kodundaki özellikleri resmi olarak ortaya çıkmadan çok daha önce keşfetmesiyle tanınan bir geliştirici olan Alessandro Paluzzi, kaldırılan gönderileri görebileceğiniz, inceleme talep edebileceğiniz bir Hesap Durumu özelliğinden bahsetmişti. Artık Instagram özelliği de duyurmuş oldu

#Instagram has officially announced the “Account Health” section (now called Account Status) 🥳

Tweeted 83 days before the official announcement 😇https://t.co/C0nWG7elZu

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 11, 2021