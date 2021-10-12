Instagram yeni özelliği Hesap Durumu ve Yeni Bildirim Sistemi’ni Duyurdu

Instagram, hesabınız veya hizmet sağlığı hakkında ihtiyacınız olan bilgileri internette bulmak yerine doğrudan sosyal medya platformunun kendisinden almanıza yardımcı olacak iki kullanışlı yeni özelliği duyurdu. Sosyal medya platformu artık “Hesap Durumu” ve bir kesinti veya teknik sorunlar hakkında bildirimlerin tanıtımını duyurdu.

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Instagram, kesintiler veya çökmeler hakkında sizi doğrudan uygulamada bilgilendirecek

Diğer tüm platformlar gibi Instagram da bazen insanların platformun tüm özelliklerini kullanmasını veya bir şeyler paylaşmasını engelleyen kesintiler veya teknik zorluklar yaşayabiliyor. Bu tür sorunlarla ilgili bilgilerin her zaman hemen bilinmemesi nedeniyle, bazı kişiler de hesaplarında bir sorun olduğunu düşünüyor. Bu kafa karışıklığını ve neler olup bittiğine dair bilgi eksikliğini gidermek için Instagram, Instagram akışınız için kesinti bildirimlerini test etmeye başlayacak.

İlk olarak test, yeni özelliğin global olarak kullanıma sunulmasından önce ABD’deki kullanıcılarla başlayacak. Yeni özellik, bir kesinti olduğunda ve çözüldüğünde Bildirimler kısmında sizi bilgilendirecek. Instagram’ın yeni özellik hakkında paylaştığı blog gönderisi de önemli bir noktaya değiniyor: “Her kesinti olduğunda bir bildirim almayacaksınız.” Bu bildirim, bir kesinti veya teknik bir sorun olup olmadığını belirlemeye yardımcı olacak ve insanların Instagram’ım da bir sorun mu var? sorusuna cevap olacak. Fakat bu tür bildirimlerin yardımcı olup olmayacağı hakkında ise doğru bir yorum yapmak için henüz erken. Instagram’ın bu özelliği ilk olarak Amerika Birleşik Devletleri’nde test edeceğini ve faydalı olduğunu belirlerse global bir kullanıma sunacağını da hatırlatalım.

Instagram ayrıca hesabınızın durumunu belirlemenize yardımcı olmak için Hesap Durumu’nu duyurdu

Daha önce Instagram kodundaki özellikleri resmi olarak ortaya çıkmadan çok daha önce keşfetmesiyle tanınan bir geliştirici olan Alessandro Paluzzi, kaldırılan gönderileri görebileceğiniz, inceleme talep edebileceğiniz bir Hesap Durumu özelliğinden bahsetmişti. Artık Instagram özelliği de duyurmuş oldu

#Instagram has officially announced the “Account Health” section (now called Account Status) 🥳 Tweeted 83 days before the official announcement 😇https://t.co/C0nWG7elZu — Alessandro Paluzzi (@alex193a) October 11, 2021

Geçen yıl şirket, kullanıcıların Instagram’da bildirdikleri şeyler hakkında daha fazla bilgi alabilmeleri veya yayınladıkları herhangi bir şeyin sosyal medya platformunun Topluluk Kurallarına aykırı olup olmadığını öğrenmeleri için kullanılabilecek Destek Talepleri’ni tanıtmıştı. Şimdi ise yeni özellikle Instagram, hesabınızda ve içeriğinizde neler olup bittiğini öğrenmeyi daha da kolaylaştıracak.

Hesap Durumu, hesabınız kapatılmak üzere olduğunda veya banlanma riskiyle karşı karşıya olduğunda sizi bilgilendirecek. Önümüzdeki aylarda Hesap Durumu sayfasına daha fazla bilgi eklenecek ve içeriğinizin nasıl dağıtıldığını veya önerildiğini daha iyi anlamanızı sağlayacak. Aynı zamanda hesabınızın yanlışlıkla devre dışı bırakıldığını düşünüyorsanız, size doğrudan inceleme talep etme imkanı da verecek. Instagram, Hesap Durumu ayarlarının ne zaman kullanıma sunulacağına dair somut bir zaman çizelgesi vermiyor, bu yüzden bekleyip görmemiz gerekecek.

Instagram ve Facebook’un son zamanlarda yaşadığı kesinti, insanların Twitter’da endişelerini paylaşmasına neden oldu

Bu iki özellikle ilgili gelişmeler takdir edersiniz ki Facebook ve ortaklarının dünya çapında birçok kullanıcının Facebook’u veya herhangi bir sosyal medya platformunu (WhatsApp ve Instagram) kullanamamasına neden olan büyük bir küresel kesinti yaşamasından sonra geliyor. Facebook’un 5 Ekim’de yaklaşık 5-6 saat kapalı kalması birçok kişinin işinin sekteye uğramasına neden oldu.

Şirket, sorunu duyurmak bir kesinti olduğu ve bunun kullanıcıların kendi hesaplarından dolayı olmadığı konusunda bilgilendirmek için Twitter’dan bile gönderi paylaştı. Artık doğrudan Instagram üzerinden gelen yeni uyarılarla birlikte en azından Instagram kullanıcıları bir şeyler olup bittiğini öğrenebilecek ve kafaları karışmamış olacak.