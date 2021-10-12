ASUS TUF Gaming F15 İnceleme | Oyuncuların Yeni Gözdesi!

ASUS oyuncular için yeni bir dizüstü bilgisayarı TUF Gaming F15‘i piyasaya sürdü. Sunduğu güçlü özelliklerle birlikte sizlere en iyi oyun deneyimini vadediyor.

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TUF Gaming F15’in tasarımına bakacak olursak bir oyuncu bilgisayarından beklendiği gibi sağlam olmasıyla dikkat çekiyor. Askeri sınıf malzeme kullanılan plastik kasası premium bir algı yaratıyor. Boyut kısmında da 36.0cm x 25.2cm x 1.99cm ölçülerine sahip. Yaklaşık değer olarak da 2 kg olmasıyla taşınabilir bir yapı sunuyor. Bir Gaming PC’ye yakışacak şekilde kullanıcıya sunduğu portlar sayesinde rahatlık katıyor. Sol tarafta bir adet 3,5mm kulaklık girişi, Bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-C girişi ve DisplayPort™ / G-SYNC destekliyor, bir adet HDMI 2.0b bağlantısı, 2 adet USB 3.2 Gen 1 Type-A, ve kablolu bağlantılar için R45 portu sol tarafta yer alıyor. Sağ tarafta ise 1 adet USB 2.0 Type-A çıkışı yer alıyor.

ASUS TUF Gaming F15, birçok ekran konfigürasyonuna sahip. Bizim elimizdeki ürün 15,5 inç büyüklüğünde 144Hz ekran yenileme özelliğine sahip yansıma yapmayan mat bir ekran. Görüntülerin olması gerektiği gibi keskin ve akışkan olduğunu söyleyebiliriz.

Performans noktasında sizlere en iyi performansı sunabilmek adına F15, Intel Core i7 11800H işlemciyi içerisinde barındırıyor. Bu işlemciye ek olarak da NVIDIA GeForce RTX 3060 grafik kartı eşlik ediyor. 16GB RAM’i bulunan bilgisayarı 32 GB’ ye kadar arttırabiliyorsunuz. Bununla beraber ekran olduğu gibi birçok modeli bulunan F15 512GB M.2 NVMe™ PCIe® 3.0 SSD ile birlikte geliyor. Dosya, veri aktarımı dışında oyunlarda da bu performansı kanıtlıyor. Ayrıca dilerseniz ikinci bir SSD daha takabiliyorsunuz. Üç farklı modda çalışabilen TUF Gaming F15, Silent modu, Performans modu ve şarja takılıyken de Turbo modunu aktif edebiliyorsunuz. Turbo moduyla birlikte PUBG Ultra ayarlarda en düşük 110 FPS, FORTNİTE Destansı ayarlarda en düşük 120 FPS ve Call Of Duty WARZONE Ultra ayarlarda en düşük 120 FPS sonuçlarını elde ettik.

Günlük kullanımda da iyi işler başaran bilgisayar 76WHrs pil gücüne sahip. Standart kullanımda 6-7 saat arası kullanım süresi verirken, ağır grafikli oyunlarda prize takılı bir şekilde oynamayı da tavsiye ediyoruz. 200W gücüne sahip şarj aleti ile de yaklaşık 1 saat 30 dakika gibi bir sürede bataryayı doldurmak mümkün.

Ses konusunda da başarılı olan F15, DTS X Ultra ses desteğine sahip. Bu sayede izlediğiniz içerikler ve oynadığınız oyunlar da daha keyifli bir hale geliyor. Tabiki bir oyuncu bilgisayarından beklenildiği gibi isterseniz 3,5mm kulaklık girişinden de faydalanabiliyorsunuz.

Ağ bağlantıları kısmımda ise F15, en güncel WiFi 6 teknolojisini içerisinde barındırıyor. Bu sayede bağlantı konusunda bir sorun yaşamıyorsunuz. En güncel oyunları en düşük ping seviyelerinde oynamak mümkün.

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