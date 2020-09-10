Sosyal Medya
Instagram, Reels’ı öne çıkardığı yeni ana ekran tasarımını duyurdu
Instagram, Reels ve Alışveriş özelliğini ön plana çıkardığı yeni ana ekran tasarımlarını test etmeye başladı. Bu tasarımlar, Keşfet ve Hareketler sekmesinin yerinin değişeceğini de haber veriyor.
İlginizi çekebilir: TP-Link TL-MR100 ile, hem sabit hem mobil internet bir arada
Sosyal ağ platformu Instagram, yaptığı duyuruda yakında kullanıma sunacağı yeni ana ekran tasarımlarına dair bilgi verdi. Evet, “tasarımları” diyoruz çünkü platform sadece bir tane değil; üç farklı tasarım test ediyor. Fakat bunlar majör farklılıklar değil. Test edilen bu tasarım değişikliğinin ortak paydası, Reels ve Alışveriş özelliğinin ana ekranda ön plana çıkarılması diyebiliriz.
Instagram, yeni ana ekran tasarımlarını duyurdu
Instagram’ın paylaştığı ekran görüntüsüne göre birinci – en soldaki – tasarım değişikliğinde, alt çubukta bulunan Keşfet ve Hareketler düğmeleri kaldırıldı. Bu düğmeler, yerini Alışveriş (Shop) ve Reels düğmelerine bırakmış; Keşfet ve Hareketler ise sağ üst köşedeki DM simgesinin sol tarafına konumlandırılmış.
İkinci – ortadaki – tasarım değişikliği, yalnızca Hareketler düğmesinin kaldırılıp sağ üst köşedeki DM’nin yanına eklendiğini haber veriyor. Bu görünümde Instagram, Hareketler’in olduğu yere Alışveriş özelliği için ayrı bir düğme eklemiş. Böylelikle şirket, kullanıcıların uygulama içerisinde alışveriş yapabilmelerini daha fazla kolaylaştırmak ve alışverişi ön plana çıkarmak istiyor. Keşfet’in ise kaldırılmadığını olduğunu görüyoruz.
Instagram’ın paylaştığı görüntüdeki diğer – en sağdaki – tasarım değişikliğinde ise kaldırılan bir düğme yok. Aksine platform, alt çubuktaki düğme sayısını Reels ve Alışveriş özellikleri ile genişletiyor. Yani böylelikle alt sekme çubuğunda; Ana sayfa, Keşfet, Reels, Alışveriş, Hareketler ve Profil olmak üzere toplam 6 bölüm yer alacak.
Bu değişikliklerin ne zaman kullanıma sunulacağı ise henüz belli değil.
*Testing, testing* different versions of the home screen. ✨
Open Instagram and you’ll soon see a Reels and Shop tab in one of these layouts.
These updates represent how people are using the app and giving extra love to creators, videos and shopping. 🤳📹🛍 pic.twitter.com/Rnyf37ddQb
— Instagram (@instagram) September 9, 2020
Aslında tüm bu değişiklikler her ne kadar kafa karıştırıcı gibi gözükse de, Instagram için stratejik açıdan özel bir anlamı var. Twitter hesabından yaptığı test duyurusunda sosyal medya devi; “Bu güncellemeler, insanların uygulamayı nasıl kullandıklarını ve içerik oluşturuculara, videolara ve alışverişe ekstra ilgi duyduklarını temsil ediyor.” dedi.
Yani tahminen bu değişiklikler, insanlara uygulamayı kullanma biçimine göre sunulacak. Bu bağlamda değişikliğin ilk kullanıma sunulduğu ülke, geçen haftalarda Hindistan olmuştu. Yakın zamanda hangi ülkelerde kullanıma sunulacağını hep beraber göreceğiz.
Sosyal Medya
LinkedIn, hikayeler için yukarı kaydırma özelliği getiriyor
İş verenler ve iş arayanların etkileşim kurabilmelerine olanak sağlayan LinkedIn, platform içerisinde paylaşılan hikayelere yukarı kaydırma özelliği getirmeye hazırlanıyor.
İlginizi çekebilir: Android 11 dağıtıma çıkmaya başladı!
LinkedIn bir ‘sosyal medya platformu klasiği’ olarak, bünyesine hikayeler özelliği ekleyen uygulamalar arasında kısa bir süre önce yerini aldı. Anlaşılan hikayeler özelliğini getirmek kendisini tam manada tatmin etmemiş olacak ki, bu sefer de rakibi Instagram’da var olan yukarı kaydırma özelliği üzerinde çalışıyor.
LinkedIn hikayelerine yukarı kaydırma özelliği geliyor
Aslında bunu LinkedIn ile Facebook arasında gerçekleşen bir soğuk savaş gibi düşünebiliriz. Facebook, LinkedIn’in “kurumsal sosyal ağ”laşma stratejisini uzun süredir takip ediyor; bu bağlamda LinkedIn’in de Facebook ekosisteminden geri kalmamak istemesi oldukça normal karşılanıyor.
Sızıntılar dendiğinde akla ilk gelen isimlerden birisi olan, mobil uygulama geliştiricisi Alessandro Paluzzi, LinkedIn’in üzerinde çalıştığı özelliğin ekran görüntülerini paylaştı. Görüntülerden anlaşıldığı üzere, rakiplerinde olduğu gibi LinkedIn kullanıcıları kendi hikayelerine link ekleyebilecekleri bir arayüzle karşılaşacak. Söz konusu hikayeyi gören takipçiler ise yukarı kaydırarak ilgili linke gidebilecekler.
#LinkedIn is working on adding swipe up links in Stories 👀 pic.twitter.com/MSXcSGpBg1
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) September 3, 2020
Ancak bu noktada LinkedIn’in yukarı kaydırma özelliği için özel bir kural getirip getirmeyeceği ise bilinmiyor. Hatırlarsanız Instagram, yukarı kaydırma özelliği için doğrulanmış rozeti veya en az 10 bin takipçiyi şart koşuyor. LinkedIn’in ise buna benzer bir kural getirip getirmeyeceği belli değil.
Sosyal Medya
Instagram, hikayelerin direkt Facebook’ta izlenebilmesini test ediyor
Instagram, kullanıcıların takip ettiği kişilerin hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntüleyebilmesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı.
İlginizi çekebilir: Honor, IFA’da yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını duyurdu!
Instagram hikayeleri Facebook üzerinden görüntülenebilecek
Facebook, bir süredir yaptığı kendi uygulamalarını birbiriyle entegre etme çalışmalarının yeni bir meyvesi olarak; ana uygulamasına Instagram’da paylaşılan hikayeleri entegre etmeye başladı. Şimdilik yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test aşamasına başlanan bu özellik sayesinde Instagram’da paylaştığınız hikayeleri, sizi takip eden kişiler Facebook’ta da görebilecek. Yeni değişiklik şimdiden bazı Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlanmış durumda.
Ayrıca bir Facebook yetkilisi, The Verge ekibine verdiği demeçte, Instagram hikayelerinin gizliliği noktasında herhangi bir zafiyet oluşmayacağını da söyledi. Bu bağlamda Instagram’da paylaştığınız hikayeler, yalnızca hesabını Facebook’a bağlayan ve sizi Instagram’da takip edebilen kişiler görebilecek.
Yani normalde Facebook’ta arkadaşınız olup Instagram’da ise sizi takip etmeyen bir kişinin, Instagram’da paylaştığınız hikayeleri görmesi mümkün değil. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüleri de Facebook’un bu açıklamasını doğruluyor.
Görüntülere baktığımızda ilgili özelliğin etkinleştirilmesini sağlayan pencerenin hemen alt kısmında “Instagram’da sizi takip etmeyen Facebook kullanıcıları hikayenizi göremez.” yazılı bir uyarı mesajı yer aldığını görüyoruz. Hatta şirket, kullanıcılara Instagram hikayelerinin Facebook üzerinden görüntülenebilmesini kapatma özgürlüğü bile sunuyor.
Facebook, geçtiğimiz aylarda Messenger ve Instagram uygulamalarının sohbet bölümlerini de birleştirmeye başlamıştı. Tüm bu gelişmeler, şirketin kendi ekosistemine ait uygulamalarını birbirleriyle entegre etme çalışmalarının bir parçası.
Sosyal Medya
Facebook, Amerikan seçimlerini korumak için tedbirler alıyor!
Facebook, adil bir Amerikan seçimi için birtakım tedbirler alacağını duyurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz seçimlerde Facebook büyük bir tartışmaya neden olacak hamlelerde bulunmuş ve tüm okların birden odağı haline gelmişti. Durumun tekrar yaşanmaması için şirket, şimdiden harekete geçmek istiyor.
İlginizi çekebilir: Redmi Note 10, teknik özellikleriyle görüntülendi!
Facebook gelecek seçimlerde, yanlış bilgiyi ortadan kaldırmak için aşağıda yazılan adımları atacak:
- Seçim öncesindeki hafta içerisinde, yeni politik reklamlara izin verilmeyecek.
- İnsanların oy kullanmak için dışarı çıktıklarında COVID-19’a yakalanacakları belirten gönderiler silinecek. Ek olarak gönderiler COVID-19’la ilgiliyse yetkili kaynağın linki konu içerisine eklenecek.
- Seçim sonucunu meşrulaştırmaya çalışan veya oylama yöntemini tartışan gönderilere etiket eklenecek.
- Son olarak, seçim sonuçları açıklanmadan başkan adayı galibiyetini ilan ederse, ilgili gönderiye resmi seçim sonuçlarını açıklamakla görevli olan Reuters ve Resmi Seçim Havuzu’nun internet adreslerine yönlediren link eklenecek.
Tedbirlerle ilgili Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şunları söyledi.
“Bugün, oyların güvenliği, insanların doğru bilgiye erişimi ve yanlış bilgiyle mücadele için ek adımlar attık. Yaptığımız değişiklikler, son 4 yıldır seçimlerden kazandığımız deneyimlerimiz ve alanında uzman kişilerin bilgi aktarımlarıyla oluşturuldu.”
Facebook CEO’su son üç gündür çeşitli açıklamalar yapıyor. Kullanıcılara sunulan seçmen kaydı listesine şimdiden 24 milyon “tık” gelmiş durumda. Mark Zuckerberg ve eşi Chan Zuckerberg, partizan olmayan organisayonlar ve ilçelerdeki lokal seçim altyapısını güçlendirmek amacıyla 300 milyon kişisel bağışta bulundular.
Ayrıca Facebook, Messenger uygulamasında yanlış bilginin yayılımını engellemek için mesaj gönderimini gruplar ve kişisel paylaşımlar için limitleme kararı aldı. Yeni limitler birlikte, gönderiler bir seferde sadece 5 kişiyle veya grupla paylaşılabilecek.