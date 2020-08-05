Instagram Reels özelliği kullanıma sunuldu

Instagram Reels özelliği, uzun süren test aşamasının ardından Türkiye‘nin de olduğu 50’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Reels, kullanıcılara 15 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı veriyor.

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Instagram Reels kullanıma sunuldu

Instagram, TikTok‘u kopyaladığı gerekçesiyle tartışma konusu olan yeni özelliğini bugünden itibaren resmen kullanıma sundu. Uzun süredir Brezilya‘da test aşamasında olan özellik, artık çok daha fazla kitle tarafından kullanılabilecek. Instagram’ın ürün direktörü Robby Stein, Reels özelliği ile alakalı; “Bu formatla Instagram’da yeni bir eğlence bölümümüzün olmasını umud ediyoruz.” açıklamasını yaptı.

Instagram Reels, ayrı bir 3. taraf uygulama olarak değil; doğrudan Instagram‘ın kendi kamerası içinden kullanılıyor. Platformda 15 saniyelik videolar oluşturmanıza imkan veren özellik ile birlikte, videolarınıza müzik ve çeşitli efektlerin yanı sıra isterseniz kendi sesinizi de ekleyebiliyorsunuz. Instagram zaten uzun zaman önce Müzik özelliğini platforma getirmesiyle beraber, kullanıcılara oldukça geniş bir müzik kataloğu sunuyordu. Bu bağlamda, Reels‘ı kullanırken müzik bulma derdinin olmayacağını söyleyebiliriz.

Instagram Reels videolarını gönderi olarak paylaşabilmenin yanı sıra, DM’den de istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Ayrıca Keşfet bölümü de güncellenerek, bu kısma “Top Reels” isimli yeni bir sekme daha eklendi. Bu sekmede de tahmin edebileceğiniz üzere, kendi takip ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz şeylere göre kişiselleştirilmiş, popüler Reels videolarını görebileceksiniz.

Instagram Reels özelliğinin Türkiye‘de de kullanıma açıldığını ekleyelim. Ayrıca destek sayfasında belirli ülke ve kullanıcılara özelliği açtıklarını ifade eden şirket, önümüzdeki günlerde Reels özelliğini daha fazla kullanıcının beğenisine sunacak.

Aynı zamanda Reels özelliği şu an Instagram ile sınırlı olsa da, önümüzdeki günlerde WhatsApp ve Facebook‘a da gelebileceği düşünülüyor. Buna benzer bir hamleyi şirket daha önce Hikayeler özelliğinde yapmıştı. Facebook, önce Instagram‘a ardından WhatsApp başta olmak üzere sahibi olduğu diğer uygulamalara hikaye özelliğini getirmişti.

Facebook‘un, son zamanlarda yaptığı bu hamleleriyle TikTok‘a dişli bir rakip olmayı kafasına koyduğu anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok‘un sahibi olan ByteDance, Facebook‘u fikir hırsızlığı yapmak ve karalama kampanyaları yürütmek ile itham etmişti. Facebook ise ByteDance‘in bu iddalarına cevap vermedi.