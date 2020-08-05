Sosyal Medya
Instagram Reels özelliği kullanıma sunuldu
Instagram Reels özelliği, uzun süren test aşamasının ardından Türkiye‘nin de olduğu 50’den fazla ülkede kullanıma sunuldu. Reels, kullanıcılara 15 saniyelik kısa videolar paylaşma imkanı veriyor.
İlginizi çekebilir: Google Files uygulaması, dosyaları şifreleme özelliğine kavuştu
Instagram Reels kullanıma sunuldu
Instagram, TikTok‘u kopyaladığı gerekçesiyle tartışma konusu olan yeni özelliğini bugünden itibaren resmen kullanıma sundu. Uzun süredir Brezilya‘da test aşamasında olan özellik, artık çok daha fazla kitle tarafından kullanılabilecek. Instagram’ın ürün direktörü Robby Stein, Reels özelliği ile alakalı; “Bu formatla Instagram’da yeni bir eğlence bölümümüzün olmasını umud ediyoruz.” açıklamasını yaptı.
Instagram Reels, ayrı bir 3. taraf uygulama olarak değil; doğrudan Instagram‘ın kendi kamerası içinden kullanılıyor. Platformda 15 saniyelik videolar oluşturmanıza imkan veren özellik ile birlikte, videolarınıza müzik ve çeşitli efektlerin yanı sıra isterseniz kendi sesinizi de ekleyebiliyorsunuz. Instagram zaten uzun zaman önce Müzik özelliğini platforma getirmesiyle beraber, kullanıcılara oldukça geniş bir müzik kataloğu sunuyordu. Bu bağlamda, Reels‘ı kullanırken müzik bulma derdinin olmayacağını söyleyebiliriz.
Instagram Reels videolarını gönderi olarak paylaşabilmenin yanı sıra, DM’den de istediğiniz kişiye gönderebileceksiniz. Ayrıca Keşfet bölümü de güncellenerek, bu kısma “Top Reels” isimli yeni bir sekme daha eklendi. Bu sekmede de tahmin edebileceğiniz üzere, kendi takip ettiğiniz ve ilgi duyduğunuz şeylere göre kişiselleştirilmiş, popüler Reels videolarını görebileceksiniz.
Instagram Reels özelliğinin Türkiye‘de de kullanıma açıldığını ekleyelim. Ayrıca destek sayfasında belirli ülke ve kullanıcılara özelliği açtıklarını ifade eden şirket, önümüzdeki günlerde Reels özelliğini daha fazla kullanıcının beğenisine sunacak.
Aynı zamanda Reels özelliği şu an Instagram ile sınırlı olsa da, önümüzdeki günlerde WhatsApp ve Facebook‘a da gelebileceği düşünülüyor. Buna benzer bir hamleyi şirket daha önce Hikayeler özelliğinde yapmıştı. Facebook, önce Instagram‘a ardından WhatsApp başta olmak üzere sahibi olduğu diğer uygulamalara hikaye özelliğini getirmişti.
Facebook‘un, son zamanlarda yaptığı bu hamleleriyle TikTok‘a dişli bir rakip olmayı kafasına koyduğu anlaşılıyor. Geçtiğimiz günlerde TikTok‘un sahibi olan ByteDance, Facebook‘u fikir hırsızlığı yapmak ve karalama kampanyaları yürütmek ile itham etmişti. Facebook ise ByteDance‘in bu iddalarına cevap vermedi.
Sosyal Medya
Snapchat, TikTok benzeri müzik ekleme özelliği getiriyor
Snapchat, kullanıcıların kaydettiği videolara müzik eklemelerini sağlayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. TikTok tarzında çalışacak olan yeni özellik, yakında kullanıcılara sunulacak.
İlginizi çekebilir: Moto E7 Plus ile ilgili yeni sızıntılar ortaya çıktı
Snapchat müzik ekleme özelliği getiriyor
Snapchat, yakında tıpkı TikTok‘ta olduğu gibi kullanıcıların çektiği videolara şarkılar ekleyerek paylaşım yapmasını mümkün kılan özelliğini kullanıcılarla buluşturacak. Şirket, bu hamleyle hem ABD‘de yasaklanma ihtimali olan TikTok‘un boşluğunu doldurmayı hem de daha fazla kullanıcı kitlesini kendine çekmeyi planlanıyor.
Her ne kadar TikTok‘a rakip gibi düşünülse de, Snapchat‘in bu noktada kendisini bazı konularda ayırdığını belirtelim. Örneğin TikTok‘ta kullanıcıların aynı müziğe sahip videoları isterse görebilme imkanı vardı, ancak Snapchat‘te bu mümkün olmayacak. Bununla birlikte Snapchat, kullanıcılar paylaşılan videodaki müziğin bağlantısına tıkladığında Spotify, Apple Music gibi desteklenen müzik uygulamalarına doğrudan yönlendirme de yapabilecek.
Elbette Snapchat‘in müzik ekleme özelliğini getirmesiyle iş bitmiyor, bir de işin telif kısmı var. Bu bağlamda şirketin, Warner Music Group, Universal Music Publishing Group, Warner Chappell gibi müzik şirketleriyle anlaştığı bildirildi. Snapchat bu hamleyle kullanıcılarına oldukça sağlam bir müzik arşivi sunmayı hedefliyor.
Snapchat bu özelliği ilk olarak Yeni Zelanda ve Avustralya‘da kullanıma sunmaya başladı. Önümüzdeki aylarda daha fazla ülkede de yayınlanacağı bildiriliyor. Türkiye‘ye ise ne zaman geleceği belli değil. Hatırlayacağınız üzere Instagram‘ın buna benzer Müzik özelliği de vardı ancak, yayınlanmasından çok uzun süre sonra Türkiye‘ye gelmişti.
Sosyal Medya
Microsoft CEO’su TikTok için Trump’la görüştüğünü açıkladı
TikTok uygulamasının Microsoft tarafından satın alınmak istendiği, artık resmî boyut kazanmış durumda. Microsoft, son günlerdeki haberleri doğrulayan bir açıklama yaptı.
İlginizi çekebilir: TikTok net konuştu: “Hiçbir yere gitmiyoruz”
Yayınladığı blog yazısında TikTok uygulamasını tamamen değil, sadece ABD’de bünyesine katmak istediklerini belirten Microsoft, bu kararın CEO Satya Nadella ile Donald Trump arasında yapılan görüşmeler sonucunda alındığını açıkladı. Şirketin TikTok’u satın almak istendiği biliniyordu ancak CEO’nun Donald Trump ile görüştüğünden kimsenin haberi yoktu, bu da resmî olarak açıklandı.
Açıklamada şu ifadelere yer verildi: “Microsoft CEO’su Satya Nadella ve Başkan Donald J. Trump arasındaki görüşmenin ardından Microsoft, ABD’de TikTok’u satın almak için görüşmelere devam etmeye hazırlanıyor. Microsoft, Başkan’ın endişelerini gidermenin önemini tam olarak anlıyor. TikTok’u edinmeye ve Birleşik Devletler Hazinesi de dahil olmak üzere ABD’ye uygun ekonomik faydalar sağlamaya kararlıdır.”
TikTok tamamen satılmayacak
Ayrıca Microsoft yaptığı açıklamada TikTok uygulamasının tamamını değil, sadece Kanada, ABD, Yeni Zelanda ve Avustralya ayağını satın almak istediğini de belirtti. Yani sadece bu ülkelerdeki TikTok‘u yönetmek istiyor. Bununla birlikte şirket, kısa süre içinde TikTok ana şirketi ByteDance ile müzakerelere başlamayı ve 15 Eylül‘e kadar olumlu veya olumsuz bir sonuca varmayı düşünüyor.
Microsoft, bu süreçte Başkan dahil ABD Hükümeti ile diyaloglarını da sürdürmeye devam edeceğini ve diğer Amerikalı yatırımcıları da satın alma girişimine azınlık düzeyinde katabileceğini belirtti.
Sosyal Medya
TikTok net konuştu: “Hiçbir yere gitmiyoruz”
Son zamanlarda Amerika Birleşik Devletleri‘nde kriz haline gelen TikTok yasağı mevzusuyla ilgili, şirket kanadından üst düzey açıklama geldi. Şirketin ABD yöneticisi “Uzun vadede buradayız.” açıklamasını yaptı.
İlginizi çekebilir: TikTok CEO’su uygulamanın küresel hedef haline geldiğini açıkladı
TikTok ABD’de kalmakta kararlı
ABD Başkanı Donald Trump‘ın, ulusal güvenliğe tehdit olarak nitelendirip ambargo uygulamaya çalıştığı Çin menşeili şirketlerin son kurbanı TikTok olacak. Hafta sonu gazetecilere yaptığı açıklamada “TikTok’u yasaklayacağız” diyen Trump’a şirketin üst düzey kanadından cevap geldi.
TikTok’un ABD Genel Müdürü Vanessa Pappas, TikTok hesabından yayınladığı videoyla Trump’ın yasaklama girişimlerine ve iddialarına cevap verdi. Desteklerinden ötürü tüm ABD’li kullanıcılara teşekkür ederek konuşmasına başlayan Pappas, “TikTok’u kullanarak her gün yaratıcılığını ve neşesini günlük yaşantımıza getiren milyonlarca Amerikalıya teşekkür etmek istiyorum.” dedi
Uzun süre ABD’de kalacaklarını ifade eden Vanessa Pappas yasaklanma mevzusuyla ilgili olarak, “Hiçbir yere gitmeyi planlamıyoruz.” açıklamasını yaptı. Ayrıca platformun içerik üreticiler ve sanatçıların kendilerini ifade etmelerini ve farklı insanlarla bağlantı kurabilmelerini sağlayan bir ev olduğunu ifade eden Pappas, “TikTok’u evlerine çağıran tüm topluluklarla gurur duyuyoruz.” diye konuştu.
Bilindiği üzere TikTok uygulamasının bu denli gündemde kalmasının sebebi, kullanıcıların verilerini ihlal etmek ve ABD güvenliğine yönelik tehdit oluşturmakla suçlanması. Genel Müdür Vanessa Pappas işte bu konuyla ilgili, “Söz konusu güvenlikse, en güvenli uygulamayı yapıyoruz. Çünkü bunun doğru bir şey olduğunu biliyoruz.” açıklamasını yaptı.
ABD’deki işlerini büyütecekler
Aynı zamanda Genel Müdür Vanessa Pappas, şirkette her gün görev yapan 1,500 ABD çalışanı ile gurur duyduğunu belirtmekle beraber bu sayıyı önümüzdeki 3 yıl içerisinde 10,000 çalışana çıkaracaklarını da ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump ile TikTok‘un savaşının nasıl bir boyut kazanacağını yakında daha net göreceğiz. New York ve Los Angelas‘ta ofisler açarak yatırımlarına devam etmesi ve özellikle 10,000 ABD çalışanına yer verme hedefinden anlaşıldığı üzere TikTok geri adım atmamakta ve Amerika‘da faaliyetlerine tüm hızıyla devam etmekte kararlı. Ancak Çin menşeili olmasından dolayı üzerindeki ulusal güvenlik tehdidi yaftasından kurtulamıyor.