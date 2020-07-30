Instagram Shop özelliğinin ilk olarak ABD‘de kullanıma sunulmasının ardından, Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda kullanıma açılmaya başlandı. Bu özellikle sayesinde Instagram, insanların sevdiği markalarla arasındaki etkileşimi arttırmanın yanı sıra, alışveriş deneyimlerine de yeni bir boyut kazandıracak.

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Instagram Shop Türkiye’de kullanıma açılıyor

Instagram‘ın yeni özelliği, insanların kolayca erişebilmesini sağlamak amacıyla Keşfet sekmesinde yenilenen sade ve şık tasarımıyla yer alacak. Kullanıcıların hoşuna giden marka ve ürünleri daha kolay takip edebilmesini amaçlayan Shop özelliği, ilk olarak ABD’de kullanıma açılmıştı. Şimdi ise Instagram bu özelliğini Türkiye de dahil olmak üzere global pazarda kullanıma sunmaya hazırlanıyor.

Shop özelliği neler sunuyor?

Yeni açılacak Shop sekmesinde sevdiğiniz ürün ve markalara ait hoşunuza giden bütün gönderilere kolaylıkla erişebileceksiniz. Ayrıca sekmede, markaların paylaştığı ürünlerin yanı sıra Instagram’ın kendi @shop hesabında paylaştığı birbirinden güzel içerikler de yer alacak.

Shop sekmesindeki mağazalar, kullanıcıların takip ettiği ve ilgi duyduğu marka hesaplarına ve Instagram’ın kendi ürün listelerini etiketleyen işletme hesaplarına göre kişiselleştirilmiş olarak listelenecek. Alışveriş için onaylanmış Instagram işletme hesapları kendi ürünlerini paylaştıkça ve kullanıcılarla etkileşim kurdukça, Instagram’ın öneri algoritması tarafından Shop bölümünde öne çıkarılacak.

Shop özelliğiyle alakalı Instagram yayınladığı blog yazısında “Shop sekmesi, insanların Instagram’dan sevdikleri ürünleri ve markaları keşfedebilecekleri bir uygulama içi alışveriş platformudur.” açıklamasını yaptı.