Elon Musk yönetimindeki Twitter, bot aktivitelerini önlemeye yardımcı olmak amacıyla oran limitlerini uygulamaya başladığını duyurdu. Şirket, bu değişiklikten sadece kullanıcıların küçük bir yüzdesinin etkilendiğini ve kullanıcılarına bu değişiklik hakkında önceden bilgi verme imkanı olmadığını belirtti.

Bu duyuru, CEO Elon Musk’ın Cumartesi günü yaptığı açıklamanın ardından geldi. Musk, veri madenciliği ve sistem manipülasyonu konusundaki endişeler nedeniyle kullanıcıların günde belirli bir sayıda gönderi görüntülemekle sınırlı olacaklarını ifade etmişti. Twitter, bir blog yazısında oran limitlerinin, kullanıcı tabanının otantikliğini korumak için gerektiğini açıkladı.

Şirket, geçici kullanım sınırlamaları uygulayarak spam, botlar ve diğer kötü niyetli varlıkları platformdan tespit edebilir ve kaldırabilir. Bu tür eylemleri önceden bildirme, kötü niyetli kişilerin davranışlarını ayarlayıp tespit edilmekten kaçınmalarına olanak sağlayabilirdi.

Twitter, bu çalışmalarının amacının, belirli hesapların yapay zeka modelleri oluşturmak ve platformdaki tartışmaları manipüle etmek için genel Twitter verilerini kullanmasını önlemek olduğunu belirtti. Bu önlemler, şirketin genel stratejisinin bir parçası olarak veri gizliliğini korumayı ve daha sağlıklı, daha otantik bir çevrimiçi ortam oluşturmayı hedefliyor.

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Reklam etkilerinin minimal seviyede olduğunu belirterek müşterilerine güvence veren Twitter, oran sınırlamaları ve platformdaki diğer değişikliklere rağmen, bu kısıtlamaları çözmek için çalışmaya devam ediyor ve sadece küçük bir yüzdeyi etkiliyor. Twitter, sürecin ilerlemesiyle güncellemeler sağlayacağına dair taahhütte bulundu.

Twitter ayrıca, oran limitlerinin deneyimli kullanıcıları üzerindeki etkisini azaltmayı amaçlayan gelişmiş bir sürüm olan TweetDeck 2.0’ı tanıttı. Ancak, bu yeni sürümle birlikte beklenmeyen bir değişiklik daha geldi: TweetDeck, doğrulanmış hesaplara özel olacak şekilde, çoğu kullanıcı için bir ödeme duvarı oluşturacak.