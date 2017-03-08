Instagram Hikayelerine, Snapchat’te Olduğu Gibi Geosticker Özelliği Geldi

Facebook, Snapchat’in çok sevilen özelliği olan Hikayeleri adını bile değiştirmeden Instagram başta olmak üzere kendi ürünlerine eklemeye başlamıştı.

Şimdi var olan özelliğin yanı sıra geostickers seçeneği de Instagram’a geldi. Bu özellik de Snapchat’in Hikayeler kısmında yer alıyordu. Ancak bu stickerlar şimdilik iki şehirde kullanılabilir. Bu özellik şimdilik New York ve Jakarta için kullanılabiliyor ve bu şehirlerle ilgili görsel simgeler geliyor.

Geostickerlarda lokasyon etiketi gibi iş yapıyor. Yani bu stickerlara tıklayanlar o bölgeden paylaşılan daha fazla fotoğrafı görebiliyor. Yapılan açıklmaya göer bu özellik daha yeni ve kısa sürede diğer şehirlere de yayınlanacak. Güncelleme bugün hem iOS hem de Android’e yayınlandı.