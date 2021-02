Sosyal medya platformu Instagram, Hikayeler özelliğinin kullanım şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. Hâlihazırda deneme sürecinde olan yeni kullanım şeklinde, hikayeler arası artık yukarı kaydırarak geçiş yapacağız.

Sosyal medya platformları birbirlerinden zaman zaman ilham alarak kendilerini revize ediyorlar; buna örnek olarak Instagram’ın Snapchat’ten ilham alarak geliştirdiği Hikayeler özelliğini gösterebiliriz. Instagram, ve ardından LinkedIn dahil bütün sosyal ağların kullanıcılarına sunduğu Hikayeler özelliği, en sonunda da Twitter’a gelmişti. Bir diğer sosyal medya platformu TikTok’ta da var olan özellik, bu platformda biraz farklı işliyor.

Normalde bir hikayeden, sonrakine ve öncekine geçiş yapmak için parmağımızı sağa-sola kaydırırız; fakat TikTok’ta bu böyle değil. Kullanıyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur ki, TikTok’ta hikayeler arası geçiş yapmak için parmağımızı yukarı kaydırmamız gerekiyor. Yani TikTok, dikey olarak kaydırılabilen formdaki hikayeleriyle kullanıcılarına hitap ediyor.

TikTok’un hikayelerdeki bu kullanım tarzı, görünüşe bakılırsa rakibi Instagram’ın hoşuna gitmiş. Zira Instagram, yakında hikayelerini dikey olarak kaydırılabilen bir forma getirecek. Normalde, Instagram’da bir hikayeden diğerine atlamak için parmağımızı sağa-sola kaydırmamız gerekiyordu. Ancak platforma eklenen yenilik sayesinde, hikayeler arası geçiş yapabilmek için parmağımızı yukarı-aşağı kaydıracağız.

#Instagram is working on Vertical Stories 👀

Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137

— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021