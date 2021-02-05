Haber
Instagram, hikayelerin kullanım şeklinde önemli bir değişikliğe gidecek
Sosyal medya platformu Instagram, Hikayeler özelliğinin kullanım şeklini değiştirmeye hazırlanıyor. Hâlihazırda deneme sürecinde olan yeni kullanım şeklinde, hikayeler arası artık yukarı kaydırarak geçiş yapacağız.
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Sosyal medya platformları birbirlerinden zaman zaman ilham alarak kendilerini revize ediyorlar; buna örnek olarak Instagram’ın Snapchat’ten ilham alarak geliştirdiği Hikayeler özelliğini gösterebiliriz. Instagram, ve ardından LinkedIn dahil bütün sosyal ağların kullanıcılarına sunduğu Hikayeler özelliği, en sonunda da Twitter’a gelmişti. Bir diğer sosyal medya platformu TikTok’ta da var olan özellik, bu platformda biraz farklı işliyor.
Normalde bir hikayeden, sonrakine ve öncekine geçiş yapmak için parmağımızı sağa-sola kaydırırız; fakat TikTok’ta bu böyle değil. Kullanıyorsanız mutlaka biliyorsunuzdur ki, TikTok’ta hikayeler arası geçiş yapmak için parmağımızı yukarı kaydırmamız gerekiyor. Yani TikTok, dikey olarak kaydırılabilen formdaki hikayeleriyle kullanıcılarına hitap ediyor.
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TikTok’un hikayelerdeki bu kullanım tarzı, görünüşe bakılırsa rakibi Instagram’ın hoşuna gitmiş. Zira Instagram, yakında hikayelerini dikey olarak kaydırılabilen bir forma getirecek. Normalde, Instagram’da bir hikayeden diğerine atlamak için parmağımızı sağa-sola kaydırmamız gerekiyordu. Ancak platforma eklenen yenilik sayesinde, hikayeler arası geçiş yapabilmek için parmağımızı yukarı-aşağı kaydıracağız.
Instagram, yeni hikayeler özelliğini halka açmadı
#Instagram is working on Vertical Stories 👀
Swipe up and down to browse stories. pic.twitter.com/LDJje8l137
— Alessandro Paluzzi (@alex193a) February 2, 2021
Facebook bünyesinde faaliyet gösteren platform, TechCrunch ekibine yaptığı açıklamada hikayelerin kullanım şeklini değiştirmek istediklerini söyledi. Yeni kullanım şeklinin henüz prototip aşamasında olduğunun altını çizen Instagram, özelliğin ne zaman halka açılacağınıysa söylemedi. Diğer taraftan, bir yazılım geliştiricisi Alessandro Paluzzi ise yeni özelliği tersine mühendislik yöntemiyle görüntüleyebildiğini ifade etti.
Alessandro Paluzzi’nin sosyal medya hesabından paylaştığı ekran görüntüsünden anlaşıldığı üzere, Instagram evvela kullanıcıları uyaracak. Artık hikayeler arası geçişin yukarı kaydırılarak yapılacağını söyleyen platform, kullanıcılara isterlerse bu yeniliği hemen uygulayabilme imkânı da verecek.
Genel
2020’de neredeyse her ay 100 milyon insan Call of Duty oynamış!
Call of Duty oyun dünyasını kasıp kavurmaya devam ediyor. Activision sevilen oyun serisini 2020 yılında her ay 100 milyondan fazla kişinin oynadığını açıkladı.
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Tüm platformlarda 100 milyondan fazla kişi Call of Duty oynamış!
Oyun dünyasında önemli bir yere sahip olan aksiyon çatışma oyunları gelişmeye devam ediyor. Bu kategorinin en önemli markalarından biri olan Call of Duty serisi de hayranlarını mutlu etmeye devam ediyor. Activision tarafından dağıtıcılığı yapılan oyun serisi 2020 yılında oldukça fazla oyuncuya sahip oldu. Firma 2020 yılında her ay oyunu 100 milyondan fazla kişinin oynadığını resmen açıkladı. Tüm platformların dahil edildiği raporda, en çok tercih edilen oyunun Warzone olduğu öğrenildi.
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Oynaması ücretsiz olan Warzone Mart 2020’de piyasaya çıkmasına rağmen tam 85 milyon kayıtlı oyuncuya sahip. Bu yüzden başarıdaki aslan payı da bu oyuna ait. Black Ops Cold War oyununun da önemli bir yere sahip olduğu raporda, Call of Duty serisi Blizzard yapımı oyunlara büyük fark atmayı başardı. Blizzard yapımı World of Warcraft, Hearthstone, ve Overwatch oyunlarına aylık 29 milyon oyuncu giriş yaptı. Özellikle Warzone‘u merkeze koyacaklarını belirten Activision başarının devam etmesini umuyor. Her ne kadar pandemi nedeniyle bazı rakamların şişebileceğini göz önüne alsak dahi ortada büyük bir başarı söz konusu. Oyuncular tarafından tercih edilen Activision böylelikle uzun zaman sonra iyi bir haberle gündeme gelmeyi başardı.
Google, Android telefonlara kalp atış hızı ölçme özelliği getiriyor
Google, Pixel kullanıcılarını sevindirecek bir duyuru gerçekleştirdi. Duyurusunda Android telefonlara kalp atış hızını ölçme özelliği getireceğini söyleyen şirket, özelliği evvela Pixel kullanıcılarına sunacağının müjdesini verdi.
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Üst seviye tıbbi cihazlarla muhatap olmadan kalp atış hızınızı ölçebileceğiniz bir yöntem aramış mıydınız? Cevabınız “evet” ise, büyük ihtimalle şöyle kısa bir araştırmada, sizin için en ideal çözümün fitness veya akıllı saat gibi giyilebilir cihazlar olduğunu öğrenmişsinizdir.
Aslına bakacak olursanız, evet bu doğru; giyilebilir cihazlarda kalp atış hızını ölçme özelliği yer alıyor. Fakat Google, sırf bunun için yeni cihaz satın almak zorunda kalanları kurtaracak çözüm geliştirdiğini duyurdu.
Google’ın yeni özelliği, Android telefonlarda kalp atış hızı ölçmeyi mümkün hale getiriyor
Google’ın geliştirdiği işbu çözüm, Android telefonlara standart olarak kalp atış hızı ölçme desteği kazandıracak. Telefonlara eklenen bu özellik vesilesiyle, ekstra bir cihaz satın alma derdinden kurtulmuş olacaksınız. Fakat Google, kalp atış hızını ölçme özelliğini ilk önce Pixel akıllı telefonlara getirecek. Pixel dışında başka bir Android telefon kullananlarsa ne yazık ki özelliğe ilk etapta erişemeyecekler.
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Google’ın geliştirdiği kalp atış hızı ölçme özelliği, çalışma mantığı itibarıyla sizin nabzınızın ve nefesinizin hızlarını analiz edecek. Telefonunuz, bu analizi arka taraftaki kamera vasıtasıyla gerçekleştirecek. Yalnız bu noktada, önemli bir detayı mutlaka belirtmek gerekiyor; Google’ın yapacağı ölçüm, sizin nefes hızınızı analiz edeceği için o an ne kadar hızlı nefes alırsanız, sonuç da o kadar yüksek çıkacaktır. Bununla birlikte de Google, kalp atış hızınızı ölçmek için cildinizin altındaki renk değişikliklerini analiz edecek. Bunu da, parmağınızı telefonunuzun kamerasına yerleştirerek yapacaksınız.
Google yeni güncellemesini önümüzdeki aydan itibaren Pixel kullanıcılarının beğenisine sunacağını söyledi. Zamanla daha fazla Android cihaza da kalp atış hızı ölçme desteği kazandıracağını ifade eden şirket, kullanıcıların verilerini Google Fit uygulaması üzerinden görebileceklerinin de altını çizdi.
Genel
Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesi artık herkese ulaşılabilir oldu
Microsoft güncellemeyi daha önceden sahip olduğu hata ve sorunlardan dolayı sadece belli kişilere göndermişti. Şimdi ise firma Windows 10 Mayıs 2020 güncellemesini genel dağıtıma açtı.
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MS Power User tarafından keşfedildiğine göre Mayıs 2020 versiyonuna yaptığı bir durum güncellemesinde Microsoft; 2004 versiyonu, yani 2020 Mayıs versiyonunun genel dağıtıma açıldığını belirtti.
Bir süredir Microsoft firmasının Mayıs 2020 güncellemesindeki sorunları çözmeye çalıştığı bilinenler arasındaydı. Ancak versiyonu tamamen sağlıklı bir hale getirmeleri doğal olarak zaman almışa benziyor. Yaklaşık altı ay kadar.
Buna rağmen AdDuplex tarafından gelen güncel verilere bakacak olursak Windows 10 Mayıs 2020 versiyonunun zaten en çok kullanılan Windows 10 versiyonu olduğunu görebiliyoruz. Kullanıcıların %39.8’inin kullandığı 2020 Mayıs versiyonunu %31.2 ile Kasım 2019 versiyonu takip ediyor. En yeni Ekim 2020 versiyonu ise %16.8 ile üçüncü sırada. Mayıs 2019 versiyonu ise Ocak 2021 itibariyle kullanımda %6.6 oranına sahip. Bu veriler kısıtlı kişilerden alınan veriler olsa da yine de genel bir görüntü vermeye yetiyor diyebiliriz.
Microsoft Mayıs 2020 versiyonundaki sorunların çoğunluğunu halletse de bilinen bazı sorunlar hala mevcut. Bunların arasında durum güncellemesinde görüleceği üzere ağırlıklı olarak ses sürücüleri uyumsuzluğu yer alıyor. Bu tip sorunlar ufak da olsa bazı cihazların güncellemeye geçmesini engelleme ihtimaline sahip. Ancak firma buna yakın zamanda bir çözüm getireceğini de not olarak düşüyor.
Son olarak asıl büyük güncellemenin Mayıs 2020 olduğunu, Kasım 2020 güncellemesinin nispeten ufak olduğunu hatırlatalım. Aynı şey daha önce bahsettiğimiz üzere 2021 yılının gelecek ilk güncellemesi için de geçerli olacak. Yani güncelleme sistem içerisinden ufak bir aktifleştirme butonu ile harekete geçecek. Dolayısıyla Mayıs 2020 güncellemesinin birkaç değişiklik dışında en son versiyonlardan farksız olduğunun altını çizmekte fayda var.
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