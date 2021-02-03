Instagram silinen gönderileri kurtarma özelliğini nihayet getirdi!

Instagram silinen fotoğrafları, gönderileri kurtarma işlemi nihayet mümkün hale geldi. Bugün itibarıyla Instagram’a silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan Son Silinenler özelliği geldi. Özellik sayesinde, sildiğiniz Instagram paylaşımlarınızı 30 gün içerisinde geri getirebiliyorsunuz.

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Yaptığı yeniliklerle hem rekabeti kızıştırmak hem de kullanıcılarını daha fazla memnu etmeye çalışan Instagram, oldukça faydalı bir özelliğe daha imza attı. Son Silinenler (Recently Deleted) olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde, Instagram uygulamasında silinen gönderileri kurtarma imkanınız olacak. Böylelikle yanlışlıkla dahi sildiğiniz bir fotoğrafın, videonun üzerinden bir bardak soğuk su içmek zorunda kalmayacaksınız.

Instagram’ın getirdiği yeni özellik, sildiğimiz gönderilerin 30 gün boyunca Instagram sunucularında “bizim rızamızla” tutulmasını sağlayacak. Yani sildiğimizi zanettiğimiz bir fotoğraf, Instagram’ın sunucularında halâ var olmaya devam edecek. İşte Son Silinenler özelliğinin devreye girdiği yer tam da burası. Sildiğimiz gönderileri kendi sunucularında tutan Instagram, 30 gün içerisinde o silinen fotoğrafları, videoları geri getirme imkânını bize verecek.

Instagram’a gelen Son Silinenler özelliği, yalnızca silinen gönderilerimizi geri getirmemizi sağlamıyor; aynı zamanda yıllardır platformdaki süregelen bir kullanım alışkanlığını da değiştiriyor. Zira Instagram hesabımızdan bir fotoğrafı, videoyu, hikayeyi kalıcı olarak silmeyi istersek, artık kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Yani telefon numaramızla veya mail adresimizle, o hesabın gerçekten bize ait olduğunu onaylamak zorundayız.

Bu onayı gerçekleştirdikten sonra, Instagram sunucularında tuttuğu gönderilerimizi kalıcı olarak sileceğini belirtiyor.

Instagram silinen gönderileri geri getirme özelliği nasıl kullanılır?

Eğer sizler de silinen Instagram fotoğraflarını, videolarını kurtarma özelliğini kullanmak istiyorsanız, aşağıda belirttiğimiz adımları takip edebilirsiniz:

Instagram’ı açın. Hesap > Son Silinenler kısmına girin. Bu kısımda, 30 gün içerisinde silinen içeriklerinizi görebilir, dilerseniz geri getirebilirsiniz.

Bu arada yukarıda bahsettiğimiz onay sürecinin, silinen gönderileri geri yükleme aşamasında da geçerli olduğunu belirtelim. Bununla birlikte, Instagram’ın getirdiği bu özelliğin kapsama alanında hikayeler bulunmuyor. Yani silinen hikayeleri geri getirme işlemini maalesef yapamıyorsunuz. Bunun yerine hikayeler, tıpkı eskiden olduğu gibi 24 saat içerisinde kalıcı olarak siliniyorlar ve geri getirilemiyorlar.