Haber
Instagram silinen gönderileri kurtarma özelliğini nihayet getirdi!
Instagram silinen fotoğrafları, gönderileri kurtarma işlemi nihayet mümkün hale geldi. Bugün itibarıyla Instagram’a silinen fotoğraflarınızı, videolarınızı, gönderilerinizi kurtarabilmenizi sağlayan Son Silinenler özelliği geldi. Özellik sayesinde, sildiğiniz Instagram paylaşımlarınızı 30 gün içerisinde geri getirebiliyorsunuz.
İlgili haber: Instagram’ın CEO’sundan şaşırtan itiraf: TikTok bizden daha iyi
Yaptığı yeniliklerle hem rekabeti kızıştırmak hem de kullanıcılarını daha fazla memnu etmeye çalışan Instagram, oldukça faydalı bir özelliğe daha imza attı. Son Silinenler (Recently Deleted) olarak adlandırılan yeni özellik sayesinde, Instagram uygulamasında silinen gönderileri kurtarma imkanınız olacak. Böylelikle yanlışlıkla dahi sildiğiniz bir fotoğrafın, videonun üzerinden bir bardak soğuk su içmek zorunda kalmayacaksınız.
Instagram’ın getirdiği yeni özellik, sildiğimiz gönderilerin 30 gün boyunca Instagram sunucularında “bizim rızamızla” tutulmasını sağlayacak. Yani sildiğimizi zanettiğimiz bir fotoğraf, Instagram’ın sunucularında halâ var olmaya devam edecek. İşte Son Silinenler özelliğinin devreye girdiği yer tam da burası. Sildiğimiz gönderileri kendi sunucularında tutan Instagram, 30 gün içerisinde o silinen fotoğrafları, videoları geri getirme imkânını bize verecek.
Instagram’a gelen Son Silinenler özelliği, yalnızca silinen gönderilerimizi geri getirmemizi sağlamıyor; aynı zamanda yıllardır platformdaki süregelen bir kullanım alışkanlığını da değiştiriyor. Zira Instagram hesabımızdan bir fotoğrafı, videoyu, hikayeyi kalıcı olarak silmeyi istersek, artık kendimizi kanıtlamamız gerekiyor. Yani telefon numaramızla veya mail adresimizle, o hesabın gerçekten bize ait olduğunu onaylamak zorundayız.
Bu onayı gerçekleştirdikten sonra, Instagram sunucularında tuttuğu gönderilerimizi kalıcı olarak sileceğini belirtiyor.
Instagram silinen gönderileri geri getirme özelliği nasıl kullanılır?
Eğer sizler de silinen Instagram fotoğraflarını, videolarını kurtarma özelliğini kullanmak istiyorsanız, aşağıda belirttiğimiz adımları takip edebilirsiniz:
- Instagram’ı açın.
- Hesap > Son Silinenler kısmına girin.
- Bu kısımda, 30 gün içerisinde silinen içeriklerinizi görebilir, dilerseniz geri getirebilirsiniz.
Bu arada yukarıda bahsettiğimiz onay sürecinin, silinen gönderileri geri yükleme aşamasında da geçerli olduğunu belirtelim. Bununla birlikte, Instagram’ın getirdiği bu özelliğin kapsama alanında hikayeler bulunmuyor. Yani silinen hikayeleri geri getirme işlemini maalesef yapamıyorsunuz. Bunun yerine hikayeler, tıpkı eskiden olduğu gibi 24 saat içerisinde kalıcı olarak siliniyorlar ve geri getirilemiyorlar.
Diğer
Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!
Dünyanın en büyük e-ticaret sitelerinden Amazon’un kurucusu Jeff Bezos, şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıkladı. Bu büyük gelişmenin ardından dev şirketi yönetecek yeni isim de belli oldu!
İlginizi çekebilir: GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Jeff Bezos, Amazon’daki CEO koltuğunu devrediyor!
Flaş gelişme, Jeff Bezos’un bugün Amazon çalışanlarına gönderdiği e-mail ile ortaya çıktı. Şirketteki CEO’luk görevini bırakacağını açıklayan Jeff Bezos, yılın üçüncü çeyreğinden itibaren icra kurulu başkanlığına geçecek. 57 yaşındaki girişimci, böylece Amazon’un erken aşama girişimlerine ve yeni ürünlerine daha fazla odaklanmayı planlıyor. Ayrıca Bezos’un kişisel olarak yatırım yaptığı uzay şirketi Blue Origin ve Washington Post gazetesi için artık daha fazla zaman harcayabileceği ifade ediliyor.
Temmuz ayında yaşanması beklenen bayrak teslimiyle göreve gelecek Amazon’un yeni CEO’su da belli oldu. Amazon Web Services (AWS) CEO’su Andy Jassy, Jeff Bezos’un şirketteki yerini alacak. 1997 yılında Amazon’a katılan Jassy, şirketin bulut bilişim sektöründeki konumuna ulaşmasında büyük pay sahibi. 2016’dan bu yana AWS’ın bir numarası konumundaki Andy Jassy’nin liderlik yeteneklerini öven Jeff Bezos, değişim için en uygun zamanı seçtiğinin altını çizdi.
Sizin için seçtiğimiz kulak içi kulaklık modellerini buradaki Trendyol listemizden ve buradaki Hepsiburada listemizden inceleyebilirsiniz.
Jeff Bezos’un Amazon’daki liderlik koltuğunu bırakmak istediği uzun süredir iddia ediliyor. Hatta Bezos’un halefi olarak Jeff Wilke ve Andy Jassy isimleri geçiyordu. Wilke geçtiğimiz Haziran ayında emekliliğe ayrılacağını açıklayınca Andy Jassy koltuğa bir adım daha yaklaşmıştı. Öte yandan, Amazon’un yeni CEO’sunun da tıpkı Bezos gibi politik konularda görüş bildirmekten çekinmediği biliniyor.
Finans
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı duyurdu. Rapora göre firma, 5.9 milyar dolarlık devasa bir gelir elde etmiş.
Göz atmak isteyebilirsiniz: GameStop olaylarını konu alan iki film, bir de dizi geliyor!
Oyun içi satın alımlar ve canlı servisler EA için önemli bir gelir kaynağı!
Oyun dünyasının popülaritesi en dalgalı firmalarından biri kuşkusuz Electronic Arts. FIFA serisi ile daha çok tanınan firma, yıllardır yaptıklarıyla eleştirilerin odağı olmayı başardı. Bu eleştirilerin en popüler olanı ise bildiğiniz üzere firmanın sağladığı oyun içi satın alımlar ve canlı servisler. Çoğu ülkede davalık olan firma, 2020 yılı içerisinde bu servislerden ne kadar kazandığını açıkladı. Yayımlanan verilere göre EA, geçtiğimiz yol 5.9 milyar dolarlık gelir elde etti.
Geçtiğimiz yıla oranla %8 gelir artışına sahip olan firma, kar kısmında yılı artış ile kapattı. Kar kısmında 1.179 milyar dolar daha fazla kazanan oyun üreticisi, başarısını sürdürdü. Tabi işin kar kısmında ilk kez uygulanan vergi indiriminin de büyük etkisi oldu. Tartışma ve dava konusu olan bu servisleri kullanma konusunda geri adım atmayı düşünmeyen firma, bir nevi neden haklı olduğunu dünyaya duyurdu. Firma özellikle FIFA Ultimate Team merkezli gelirleri ile finansal olarak güçlü bir profil çizmeyi başardı. Bakalım oyun devi ileride herhangi bir zorluk yaşamadan sistemi devam ettirebilecek mi bekleyip göreceğiz.
Oyun içi satın alım derdine düşmeden keyifli vakit geçirebileceğiniz kutu oyunlarına, Hepsiburada ve Trendyol üzerinden ulaşabilirsiniz!
Akıllı Telefonlar
Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!
Samsung, amiral gemisi serilerindeki akıllı telefonları farklı pazarlarda Qualcomm ve Exynos yonga seti ile birlikte piyasaya sürüyor. Bununla birlikte, her yıl bu iki yonga seti farklı platformlarda karşılaştırılıyor. Geçtiğimiz yıl Exynos 990, özellikle pil ömrü açısından Snapdragon 865’in gerisinde kaldı. Bu yıl ise pil ömrü olarak Exynos ve Snapdragon işlemciler arasındaki fark azaldı.
İlginizi çekebilir: Xiaomi, Çin’de Google Servisleri’nin yüklenmesini engelledi!
Exynos 2100 ve Snapdragon 888, hangi kriterlerde değerlendirildi?
Golden Reviwer, SPECint2006 ile birlikte bize hangi amiral gemisi yonga setinin daha iyi olduğunu gösterdi. Bu kıyaslama sistemi, yonga setlerinin güç çekişlerini ve performanslarını değerlendiriyor. Exynos 2100‘de bulunan Cortex-X1 çekirdeği, Snapdragon 888‘de bulunan Cortex-X1‘den daha yüksek saat hızına sahip. Buna rağmen Exynos 2100, Snapdragon 888‘den %7 daha az skor aldı. Ayrıca bu, Snapdragon 888 yonga seti lehine %12’lik watt başına performans farkı oluşturuyor. Her iki yonga setinin üç adet Cortex-A78 çekirdeği mevcut. Bu çekirdeklerde Exynos 2100, %12 daha fazla performans vermesine rağmen %52 daha fazla güç çekiyor. Bu nedenle, Exynos‘un watt başına performansı %26 daha az verimli olarak değerlendiriliyor.
Yine de, Exynos 2100‘ü geçtiğimiz yıl kullanılan Exynos 990 ile kıyasladığımızda büyük gelişmeler olduğunu görüyoruz. Yeni Exynos yonga seti, %22 daha fazla performans ve %34 daha yüksek verimlilik sağlıyor. Grafik tarafında ise Snapdragon 888‘in yine Exynos 2100‘ün önüne geçtiği skorlarda belirtiliyor. Sonuç olarak, iki yonga seti arasında geçtiğimiz seneye göre önemli ölçüde daha az fark var. Fakat yine de Snapdragon 888, hem verimlilik hem de GPU tarafında Exynos 2100’ün önüne geçiyor.
Forumdan Son Mesajlar
-
-
-
-
Pi Network mobil uygulaması nedir ve nasıl kripto para kazanılır?
Yazan: dnzsfk, 2 hafta önce
-
COVİD-19 SALGININDA VE AŞILAMADA SON DURUM
Yazan: Mehmet Katı, 2 hafta önce
Instagram silinen gönderileri kurtarma özelliğini nihayet getirdi!
Jeff Bezos, Amazon CEO’luğundan istifa edecek!
EA geçtiğimiz yıl oyun içi satın alımlardan kazandığı parayı açıkladı!
Exynos 2100, Snapdragon 888’in gerisinde kaldı!
FIFA Online 4, Türkiye’ye geliyor
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
Mİ 11 TELEFON İSE BU UÇAK! | Xiaomi Mi 10 Ultra incelemesi
iPhone 12 mini Kullanıcı Deneyimi (Bedran Kahraman)
Biz de işin içinden çıkamadık! | Poco M3, TCL 10 Plus, Oppo A73 Kıyaslama!
Hangi Arabaya Sahip olmak istiyoruz? | Sorun Söyleyelim #9
Cuma Raporu #139: GameStop olayı, Mi Air Charger ve dahası
HWP Podcast
Teknoloji gündemini HWP’den dinleyin! Podcast’imize abone olun.