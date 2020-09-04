Instagram, hikayelerin direkt Facebook’ta izlenebilmesini test ediyor

Instagram, kullanıcıların takip ettiği kişilerin hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntüleyebilmesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı.

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Instagram hikayeleri Facebook üzerinden görüntülenebilecek

Facebook, bir süredir yaptığı kendi uygulamalarını birbiriyle entegre etme çalışmalarının yeni bir meyvesi olarak; ana uygulamasına Instagram’da paylaşılan hikayeleri entegre etmeye başladı. Şimdilik yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test aşamasına başlanan bu özellik sayesinde Instagram’da paylaştığınız hikayeleri, sizi takip eden kişiler Facebook’ta da görebilecek. Yeni değişiklik şimdiden bazı Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlanmış durumda.

Ayrıca bir Facebook yetkilisi, The Verge ekibine verdiği demeçte, Instagram hikayelerinin gizliliği noktasında herhangi bir zafiyet oluşmayacağını da söyledi. Bu bağlamda Instagram’da paylaştığınız hikayeler, yalnızca hesabını Facebook’a bağlayan ve sizi Instagram’da takip edebilen kişiler görebilecek.

Yani normalde Facebook’ta arkadaşınız olup Instagram’da ise sizi takip etmeyen bir kişinin, Instagram’da paylaştığınız hikayeleri görmesi mümkün değil. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüleri de Facebook’un bu açıklamasını doğruluyor.

Görüntülere baktığımızda ilgili özelliğin etkinleştirilmesini sağlayan pencerenin hemen alt kısmında “Instagram’da sizi takip etmeyen Facebook kullanıcıları hikayenizi göremez.” yazılı bir uyarı mesajı yer aldığını görüyoruz. Hatta şirket, kullanıcılara Instagram hikayelerinin Facebook üzerinden görüntülenebilmesini kapatma özgürlüğü bile sunuyor.

Facebook, geçtiğimiz aylarda Messenger ve Instagram uygulamalarının sohbet bölümlerini de birleştirmeye başlamıştı. Tüm bu gelişmeler, şirketin kendi ekosistemine ait uygulamalarını birbirleriyle entegre etme çalışmalarının bir parçası.