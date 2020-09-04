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Instagram, hikayelerin direkt Facebook’ta izlenebilmesini test ediyor
Instagram, kullanıcıların takip ettiği kişilerin hikayelerini doğrudan Facebook üzerinden görüntüleyebilmesini sağlayan yeni bir özelliği test etmeye başladı.
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Instagram hikayeleri Facebook üzerinden görüntülenebilecek
Facebook, bir süredir yaptığı kendi uygulamalarını birbiriyle entegre etme çalışmalarının yeni bir meyvesi olarak; ana uygulamasına Instagram’da paylaşılan hikayeleri entegre etmeye başladı. Şimdilik yalnızca sınırlı bir kullanıcı kitlesiyle test aşamasına başlanan bu özellik sayesinde Instagram’da paylaştığınız hikayeleri, sizi takip eden kişiler Facebook’ta da görebilecek. Yeni değişiklik şimdiden bazı Facebook kullanıcılarına sunulmaya başlanmış durumda.
Ayrıca bir Facebook yetkilisi, The Verge ekibine verdiği demeçte, Instagram hikayelerinin gizliliği noktasında herhangi bir zafiyet oluşmayacağını da söyledi. Bu bağlamda Instagram’da paylaştığınız hikayeler, yalnızca hesabını Facebook’a bağlayan ve sizi Instagram’da takip edebilen kişiler görebilecek.
Yani normalde Facebook’ta arkadaşınız olup Instagram’da ise sizi takip etmeyen bir kişinin, Instagram’da paylaştığınız hikayeleri görmesi mümkün değil. Bir Twitter kullanıcısının paylaştığı ekran görüntüleri de Facebook’un bu açıklamasını doğruluyor.
Görüntülere baktığımızda ilgili özelliğin etkinleştirilmesini sağlayan pencerenin hemen alt kısmında “Instagram’da sizi takip etmeyen Facebook kullanıcıları hikayenizi göremez.” yazılı bir uyarı mesajı yer aldığını görüyoruz. Hatta şirket, kullanıcılara Instagram hikayelerinin Facebook üzerinden görüntülenebilmesini kapatma özgürlüğü bile sunuyor.
Facebook, geçtiğimiz aylarda Messenger ve Instagram uygulamalarının sohbet bölümlerini de birleştirmeye başlamıştı. Tüm bu gelişmeler, şirketin kendi ekosistemine ait uygulamalarını birbirleriyle entegre etme çalışmalarının bir parçası.
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Facebook, Amerikan seçimlerini korumak için tedbirler alıyor!
Facebook, adil bir Amerikan seçimi için birtakım tedbirler alacağını duyurdu. Hatırlarsanız geçtiğimiz seçimlerde Facebook büyük bir tartışmaya neden olacak hamlelerde bulunmuş ve tüm okların birden odağı haline gelmişti. Durumun tekrar yaşanmaması için şirket, şimdiden harekete geçmek istiyor.
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Facebook gelecek seçimlerde, yanlış bilgiyi ortadan kaldırmak için aşağıda yazılan adımları atacak:
- Seçim öncesindeki hafta içerisinde, yeni politik reklamlara izin verilmeyecek.
- İnsanların oy kullanmak için dışarı çıktıklarında COVID-19’a yakalanacakları belirten gönderiler silinecek. Ek olarak gönderiler COVID-19’la ilgiliyse yetkili kaynağın linki konu içerisine eklenecek.
- Seçim sonucunu meşrulaştırmaya çalışan veya oylama yöntemini tartışan gönderilere etiket eklenecek.
- Son olarak, seçim sonuçları açıklanmadan başkan adayı galibiyetini ilan ederse, ilgili gönderiye resmi seçim sonuçlarını açıklamakla görevli olan Reuters ve Resmi Seçim Havuzu’nun internet adreslerine yönlediren link eklenecek.
Tedbirlerle ilgili Facebook CEO’su Mark Zuckerberg, şunları söyledi.
“Bugün, oyların güvenliği, insanların doğru bilgiye erişimi ve yanlış bilgiyle mücadele için ek adımlar attık. Yaptığımız değişiklikler, son 4 yıldır seçimlerden kazandığımız deneyimlerimiz ve alanında uzman kişilerin bilgi aktarımlarıyla oluşturuldu.”
Facebook CEO’su son üç gündür çeşitli açıklamalar yapıyor. Kullanıcılara sunulan seçmen kaydı listesine şimdiden 24 milyon “tık” gelmiş durumda. Mark Zuckerberg ve eşi Chan Zuckerberg, partizan olmayan organisayonlar ve ilçelerdeki lokal seçim altyapısını güçlendirmek amacıyla 300 milyon kişisel bağışta bulundular.
Ayrıca Facebook, Messenger uygulamasında yanlış bilginin yayılımını engellemek için mesaj gönderimini gruplar ve kişisel paylaşımlar için limitleme kararı aldı. Yeni limitler birlikte, gönderiler bir seferde sadece 5 kişiyle veya grupla paylaşılabilecek.
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Twitter, ses ve videolara otomatik alt yazı desteği getirecek
Twitter, platformu daha erişilebilir kılmak amacıyla yapmayı planladığı yeni güncellemeyi duyurdu. Şirket, önümüzdeki yıldan itibaren ses ve videolara otomatik alt yazı eklemeyi planlıyor.
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Twitter otomatik alt yazı desteği sunmaya hazırlanıyor
Sosyal ağ şirketi Twitter, platformda engelli toplumu kapsayıcı olma konusundaki yetersizliğini ve bu yetersizliğini gidermek için yaptığı çalışmaları duyurdu. Çalışmalar kapsamında engelli vatandaşların uygulamayı kullanmasını kolaylaştırmak üzere uygulamayı daha erişilebilir hale getirmek için harekete geçtiğini ifade eden şirket, bu işlerle uğraşacak özel bir ekip kurduğunu ve aynı zamanda önümüzdeki yıldan itibaren sesli tweetlere ve videolara da otomatik alt yazı ekleyeceğini ifade etti.
Hatırlarsanız temmuz ayında Twitter, sesli tweetleri test etmeye başlamıştı. Ancak bu sesli tweetler, alt yazı veya başka bir kullanım şekli olmadığından dolayı erişilebilirlik noktasında oldukça yetersiz. İşte şirket bu gibi eksiklikleri kapatmak istiyor.
“Bu yazın başlarında sesli tweetleri test etmek, bir şirket olarak hala ne kadar iş yapmamız gerektiğini fark etmemizi sağladı ve Twitter’ı engelli topluluk için daha kapsayıcı hale getirme taahhüdünde bulunduk – tüm ürünlerimizde daha fazla erişilebilirliğe ve araçlara odaklanmak için özel bir ekip oluşturduk.”
Bu kapsamda Twitter yetkilileri, erişilebilirliği artırmak adına yaptığı çalışmalardan ve yeniliklerden de bahsetti. Peki bu yenilikler neler? Şimdi kısaca bahsedelim.
Otomatik alt yazılar
2021′in başlarından itibaren Twitter, sesli tweetler ve videolar için otomatik alt yazı desteğini kullanıma sunmaya başlayacak. Alt yazılar, ilgili tweeti duymakta zorlanan kişilerin ses ve videoyu daha kolay anlayabilmesine yardımcı olacak. Ayrıca şirket, bu özellik üzerinde çalışmalarını çoktan başlattığını söylemekle birlikte yapmaları gereken çok fazla iyileştirme olduğunu da ifade ediyor.
Elbette ki bu özelliğin kullanıma sunulur sunulmaz bir anda her şeyi çözmeyeceği aşikar; ancak yine de böyle bir imkanın varlığının, hiç olmamasından daha iyi olduğunu söyleyebiliriz. Yalnız burada Twitter algoritmalarının, ses ve videodaki cümleleri metne dökebilmek için çok iyi geliştirilmesi gerekiyor. Bu sebeple engelli insanlardan geri bildirim noktasında yardım aldığını ifade eden Twitter, otomatik alt yazıların kullanılabilirliğini kendine özel yöntemlerle iyileştireceğini ifade ediyor.
Özel erişilebilirlik ekibi
Twitter, kullanıcılara sunduğu ürün ve hizmetleri erişilebilirlik noktasında geliştirmek adına özel bir ekip kurduğunu söyledi. Bu ekibin amacı ise, Twitter özelliklerini erişilebilir hale getirecek yeni kaynaklar ve araçlar üretmek olacak.
Tüm bu girişimlerinin, erişilebilirliğe yatırım yapmak için uzun vadeli temel planları olduğunu ifade eden şirket, çalışmalarını tüm hızıyla devam edeceğini açıklarken; “Dış gruplarla ortaklık kurduk ve önümüzdeki aylarda, röportajlar, anketler ve yeni prototipler üzerinde uzaktan kullanılabilirlik çalışmaları yoluyla engelli insanlardan geri bildirim alacağız.” ifadelerini kullandı.
Güncelleme
Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni özelliğe kavuştu
Facebook Messenger uygulamasına, yanlış haberlerin yayılmasını engellemek amaçlı yeni bir özellik geldi. Yeni özellik ile beraber Messenger’da bir mesajı en fazla 5 kişiye iletmek mümkün olacak.
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Facebook, ilk olarak WhatsApp için kullanıma sunduğu mesaj iletme sınırını bu kez diğer mesajlaşma uygulaması Messenger’a getirdi. Hatırlanacağı üzere WhatsApp, yalan haberlerin yayılmasını engellemek amacıyla bir mesajın iletilerek gönderilmesini sınırlıyor; işte şimdi benzer bir sınırlama, Messenger’da da olacak.
Messenger, yanlış haberleri engelleyecek yeni güncelleme aldı!
Her ne kadar mesaj iletme sınırının yalan haberleri engellemek için etkili bir mücadele olmadığı düşünülse de, Facebook’un açıklamaları bunun tam tersi olduğunu gösteriyor. Şirket tarafından yapılan açıklamaya göre mesajların iletilmesini sınırlamak, yalan haberlerin viral olmasını engelleme noktasında oldukça fayda sağlıyor. Öyle ki WhatsApp da geçen ay, bu sınırlama dolayısıyla iletilen mesajların sayısında %70′e kadarlık bir düşüş yaşandığını söylemişti. Bu bağlamda Facebook, Messenger uygulamasına da bu özelliği getirerek ilgili mesajın sadece 5 farklı sohbete iletilebilmesini sağlayacak.
Messenger platformunun gizlilik ve güvenliğinden sorumlu yöneticisi Jay Sullivan, yeni güncellemeyi; “Kaosa neden olmak, belirsizlik yaratmak veya yanlışlıkla doğru bilgileri baltalamak isteyenlerin çabalarını engellemeye yardımcı olmak için Messenger’da yönlendirme sınırı getiriyoruz. Messenger’ın arkadaşlarınız ve ailenizle bağlantı kurmak için güvenli ve güvenilir bir platform olmasını istiyoruz.” ifadeleriyle duyurdu.
Elbette ki şirketin bu adımı yalan haber yayılımını kökten durdurmayacak. En nihayetinde yalan haberlerin yayıldığı tek yer Facebook ekosistemi değil. Ancak Messenger uygulamasının dünya çapında 1,5 milyardan fazla kullanıcısı olduğunu düşündüğümüzde, böyle bir sınırlamanın oldukça fayda sağlayacağını ifade edebiliriz.