Facebook; Instagram ve Messenger’ın sohbet bölümünü birleştiriyor

Instagram uygulamasına gelen son güncelleme, uygulamanın mesaj bölümünün Messenger ile birleşeceğini gösteriyor. Facebook uzun süredir planladığı, bünyesindeki uygulamaları birleştirme hedefini anlaşılan hayata geçirmeye başladı.

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Instagram ve Messenger birleşiyor

Yaklaşık 1 yılı aşkın süredir Facebook, sahibi olduğu WhatsApp, Instagram ve Messenger uygulamalarını birbirleriyle entegre etmek için çalışmalar yapıyordu. Buna dair yapılan gözle görülür ilk değişiklik ise, Instagram ve Messenger’ın mesaj bölümlerinin birleştirilmesi oldu.

Cuma günü bazı Android ve iPhone kullanıcıları, Instagram’ı açtıklarında karşılarına “Instagram’da mesajlaşmanın yeni bir yolu var” temalı bir bildirim ekranı çıktığını söyledi. Üstelik kullanıcılara bu değişikliği kabul etme veya etmeme özgürlüğü de sunuluyor.

Bu noktada Facebook’un, insanları Messenger kullanmaya zorlamayacağını rahatlıkla söyleyebiliriz. İleride durumlar değişebilir elbette ancak şu an yalnızca Update (Güncelle) butonuna basan kullanıcılar yeni sisteme geçiş yapabiliyor. İlk etapta Meksika ve ABD’de görülen yeni güncelleme, beraberinde çeşitli yenilikler de getiriyor. Örneğin Instagram uygulamasının sağ üst köşesindeki DM simgesinin kaldırılıp onun yerine Messenger simgesinin eklenmesi, göze çarpan ilk değişiklik oldu.

Bunun yanı sıra Instagram’ın sohbet bölümünde de değişiklikler mevcut. Örneğin sohbet kısmının, önceki tasarıma nazaran artık mor ve mavi karışımı bir renkle süslendiğini görüyoruz. Ayrıca mesajlara emoji ile tepki verme ve parmağınızı sola kaydırarak mesaja hızlıca yanıt vermenin yanı sıra elbette ki en önemlisi, Facebook arkadaşlarıyla sohbet etmek; Instagram’ın sunacağı imkanlar arasında yer alıyor.

Yalnız, Facebook arkadaşlarıyla mesajlaşma özelliğinin henüz açık olmadığını belirtelim. Belli ki güncellemeyi sadece sınırlı sayıda kullanıcı üzerinde, sınırlı özelliklerle deniyorlar. Yüksek ihtimalle önümüzdeki günlerde Facebook arkadaşlarıyla sohbet edebilme özelliği ile beraber Instagram ve Messenger entegrasyonu diğer kullanıcılara da açılacak.