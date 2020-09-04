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Honor, IFA’da yeni akıllı saatlerini ve dizüstü bilgisayarını duyurdu!
Honor, Berlin IFA 2020’de düzenlenen etkinlikte yeni akıllı saatleri, dizüstü bilgisayarlarını ve eko sistem ürünlerini tanıttı. Firma, dünyanın her yerindeki gençler için akıllı yaşam stratejisini güçlendirmeye devam ediyor.
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Honor, Avrupa’nın en önemli teknoloji etkinliklerinden IFA 2020 kapsamında yeni akıllı yaşam ürün ve teknolojilerini tanıttı. “Akıllı yaşamı genişlet” temasıyla düzenlenen basın konferansında markanın en yeni ürünleri tanıtıldı. Honor Watch GS Pro ve Honor Watch ES akıllı saatler, Honor MagicBook Pro dizüstü bilgisayar, Honor Pad 6 tablet ile üç yeni eko sistem ürünü, etkinlikte kullanıcıların karşısına ilk defa çıktı. Bu ürünlerle birlikte Honor, 1+8+N IoT stratejisini güçlendirmeyi hedefliyor.
Honor Watch GS Pro: Macera severler için tasarlandı!
Honor Watch GS Pro, maceracıların performanslarını artırmaya ve doğayı keşfetmeyi sevenlere yardımcı olan, güçlendirilmiş bir akıllı saat. Tam 25 günlük bir pil ömrüne sahip olan akıllı saat, mevcut pazardaki en uzun pil ömrüne sahip akıllı saatlerden biri. Askeri standartlardaki MIL-STD-810G testlerini geçen Watch GS Pro, zorlu koşullara dayanması için üretildi.
Yüksek hassasiyete sahip, yerleşik çift uydu konumlandırma sistemine sahip olan akıllı saat, rotadan dönüş ve rotadan sapma uyarısı gibi özellikleriyle de doğayı endişe etmeye gerek kalmadan keşfetmenize yardımcı oluyor. Buna ek olarak Watch GS Pro, dağ tırmanışı, doğa yürüyüşü, kayak, açık ve kapalı alanda koşu ve genel antrenman gibi 100’den fazla antrenman modunu ve antrenman veri kaydını destekliyor. Akıllı saat tüm bu özelliklerin yanında, pek çok tıbbi takip özellikleriyle de sağlıklı bir yaşam sürdürmenize yardımcı olacak.
Honor Watch ES: Kişisel antrenörünüz hep yanınızda
Watch ES, sağlıklı bir yaşam hedefleyenler için şık bir seçenek olarak öne çıkıyor. 1.64 inç’lik AMOLED ekranı, 95 antrenman modu, yağ yakma ve karın kası antrenmanı gibi 12 adet animasyonlu antrenman kursu bulunuyor. Bir grup sağlık/fitness takibi özellikleriyle de Watch ES, aktif yaşam tarzını destekliyor
Honor MagicBook Pro: Yaratıcılığınızı açığa çıkarmak için güç kaynağınız
Microsoft Windows 10 yüklü halde sunulan MagicBook Pro, profesyonellerin üretkenliklerini artırmaya ve yaratıcılıklarını geliştirmeye yardımcı olan bir dizüstü bilgisayar. Radeon Grafikli AMD Ryzen 5 4600H işlemciye sahip olan MagicBook Pro, akıcı performans gösterebiliyor.
MagicBook Pro, hızlı 512GB PCIe NVMe SSD sürücüye ve 16GB DDR4 çift kanal bellekle donatıldı. Dosya okuma ve aktarımında yüksek hız sağlıyor. Bununla birlikte 16.1 inç FullView ekranı da %100 sRGB renk gamıyla birlikte fotoğraf, film ve web’de gezinme dışında daha yüksek renk doğruluğu sunuyor. Tutarlı görsel parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de yeterli performans sunuyor. 369 mm x 234 mm x 16.9 mm’lik küçük boyutlarıyla kompakt ve hafif bir tasarıma sahip. Kullanıcıların rahat bir şekilde oyun oynamalarına, film izlemelerine ve çalışmalarına da imkân tanıyor.
AMD işlemcilerle yenilenen MagicBook 14 ve 15, minimal tasarım ve FullView ekranla birlikte kullanıcıların bilgisayar deneyimini Ryzen 5 4500U işlemcilerle geliştiriyor. MagicBook serisine eklenen bu yeni ürünler, markanın en yüksek kalite ve ürünlerinde en iyi ustalığı sunma hedefini temsil ediyor.
Honor Pad 6 ve yeni Honor Choice ekosistem ürünleri
Düzenlenen etkinlikte Honor, Pad 6 tablet ve içinde Percussion Massage Gun EVO masaj aleti, usmile Sonic Elektrikli Diş Fırçası P1001 ve Antibakteriyel Kablosuz Elektrikli Süpürge’nin bulunduğu üç yeni Choice ekosistem ürününü tanıttı.
10.1 inç’lik Full HD ekran ve simetrik 1620 güçlü çift hoparlör barındıran Pad 6, kullanıcılara gerçek anlamda büyüleyici bir sesli-görsel deneyim sunuyor. Sadece 460 gram ağırlığındaki ve 7.55mm’lik kalınlığındaki HONOR Pad 6, Wi-Fi ve LTE seçenekleriyle gelişmiş bağlantılar sunarken, kullanıcılar için mükemmel bir günlük yardımcı görevi görecek.
Yeni ürünlere IFA’dan ödül geldi!
Honor bu yeni ürünleri, 2020 IFA Ürün Teknik İnovasyon Ödülü’nü kazandı. Bu ödül, tüketici elektroniği endüstrisindeki öncü ürünlere veriliyor. Watch GS Pro, Dış Mekan İnovasyon – Giyilebilir Altın Ödülü’nü kazanırken, MagicBook Pro ise Yüksek Performanslı Yenilikçi Dizüstü Bilgisayar Altın Ödülü’nü aldı.
Etkinlik ve ödüllerle ilgili konuşan Honor Global Başkanı George Zhao şunları söyledi “Honor, dünyanın dört bir yanındaki kullanıcılara rakipsiz ürünleri, rakipsiz fiyatlarla sunmakta kararlı. Bunun bir sonucu olarak kullanıcılardan aldığımız geri dönüşleri görmekten dolayı mutluyuz.
Router 3, Tech Advisor tarafından en iyi bütçe dostu router’lardan biri olarak öneriliyor. Bununla birlikte Honor, PC ve giyilebilir teknolojiler pazarında bir önceki yıla göre 2020’nin ilk yarısında sırasıyla %287.9 ve %235’lik bir büyüme gösterdi. Gençler yaşamanın, çalışmanın ve oynamanın yeni yollarına alışırken, Honor da kendini yenilikçi teknoloji ve ilham veren ürünlerle genç insanları güçlendirmek ve akıllı yaşamlarını genişletmeye adamış durumda.”
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Mi True Wireless Earphones 2 Pro, Bluetooth sertifikası aldı!
2020’de TWS kulaklık piyasası önceki senelere göre oldukça canlıydı. Bu pazara yeni katılan şirketlerle birlikte satışlarda artış görüldü. Xiaomi bu satış artışları ve taleplerin farkında olduğu için bu pazara yeni ürünler sunmaya hazırlanıyor. Birkaç gün önce Wireless Power Consortium tarafından Xiaomi’nin Mi True Wireless Earphones 2 Pro kulaklığı hakkında raporlar ortaya çıktı. Şimdi ise kulaklıklar Bluetooth tarafından sertifika aldı.
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Mi True Wireless Earphones 2 Pro nasıl bir Bluetooth teknolojisi kullanacak?
Bluetooth SIG web sitesi, kulaklıkların sertifikasını kısa süre önce yayınladı. Yayınlanan belgelerde cihazın isminin Mi TW Earphones 2 Pro olduğu onaylandı. Yeni cihazlar Wireless Power Consortium sitesinde TWSEJ09WM model numarası ile listelendi. Tam kablosuz kulaklıklar Bluetooth SIG belgesine göre Bluetooth 5.0 ile birlikte gelecek. Bu sertifika cihazla ilgili ortaya çıkan ikinci resmi belgedir. Bu sebeple yeni kulaklıkların yakın zaman içerisinde resmi olarak duyurulmasını bekleyebiliriz.
Ortaya çıkan raporlara göre yeni Mi TWS kulaklıklar, kablosuz şarj desteği ve aktif gürültü engelleme seçeneği ile birlikte gelecek. Ortaya çıkan son verilere göre tam kablosuz kulaklıklarda aranan en önemli özellik, aktif gürültü seçeneğinin bulunması. Mi TW Earphones 2 Pro, söylentilere göre tek siyah renk ile gelecek. Ayrıca silikon tabanlı bir kulaklık tasarımı kullanılacak. Üst segment cihazlarda sıklıkla gördüğümüz dokunma kontrolleri de bu cihazda bulunacak.
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Nokia, Power EarBuds Lite modeli üzerinde çalışıyor!
Nokia, gerçek kablosuz kulaklık piyasasında yerini sağlamlaştırmak istiyor. Firma yeni modeli Power EarBuds Lite üzerinde çalışmaya başladı.
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Nokia Power EarBuds Lite geliyor!
Gerçek kablosuz kulaklık piyasası gün geçtikçe büyümeye devam ediyor. Çoğu akıllı telefon üreticisinin içerisinde bulunduğu bu rekabette yerini alan Nokia da yeni bir model üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz sene piyasaya çıkan Power EarBuds ile beğenileri toplayan firma, şimdilerde ise daha uygun fiyatlı olması beklenen “Lite” model üzerinde çalışıyor. Bluetooth sertifikaları ortaya çıkan gerçek kablosuz kulaklığın tasarım detaylarının belli olduğu görsel de ortaya çıktı. Bluetooth 5.1 destekli olarak bizleri karşılayan gerçek kablosuz kulaklık, tasarım olarak baz modelden çok büyük farklılıklara sahip değil.
BH-405 kod adına sahip cihaz, Power EarBuds‘ın sunduğu 150 saatlik şarj iddiasının arkasında duruyor. Bunu kutu içerisinde yer alan 3000 mAh batarya ile karşılayacak gerçek kablosuz kulaklığın, tam olarak neden “Lite” model olacağı ise henüz bilinmiyor. Zira geçen sene piyasaya çıkan baz modelden aşağı kalır yanı bulunmayan cihazın detaylı teknik özellikleri henüz bilinmiyor. 3 Eylül tarihinde IFA Berlin 2020 etkinliğinde tanıtılması beklenen Nokia Power Earbuds Lite modeli, firmanın dört yeni orta seviye akıllı telefonu ile birlikte dikkatleri üzerine çekecek gibi gözüküyor. Bakalım Nokia, yeni gerçek kablosuz kulaklığı ile birlikte, beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Huawei Watch Fit, teknik özellikleriyle ortaya çıktı!
COVID-19 salgınına rağmen giyilebilir cihazların satışında önemli bir artış bulunuyor. Son zamanlarda pek çok şirket bu alana yöneldi. Piyasaya belli bir yere sahip şirketler de artık her fiyat segmentine uygun cihazlar tanıtmaya başladı. Huawei, 2020’nin ilk yarısında %57 büyüme kaydederek giyilebilir aksesuar pazarındaki en iyi şirketlerden biri haline geldi. Çinli teknoloji devi, Huawei Watch Fit isimli yeni bir akıllı saat ile pazar payını genişletmeyi hedefliyor.
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Huawei Watch Fit hangi teknik özelliklere sahip olacak?
Son zamanlarda yoğun bir şekilde hakkında konuşulan Huawei Watch Fit şimdi ise teknik özellikleriyle görüntülendi. Şirketin yeni rekabetçi akıllı saati, 1.64 inçlik 2.5D kavisli cam malzeme kullanılan AMOLED bir ekran ile gelecek. Cihazın ekranı, 280×456 piksel çözünürlüğe ve inç başına 326 piksellik HD çözünürlüğe sahip olacak. Ekran/gövde oranı ise %70 olarak karşımıza çıkıyor. Saatin sol tarafında tek bir güç düğmesi bulunuyor ve cihazı uyandırmaya yarıyor. Tıpkı Watch GT2 serisinde olduğu gibi bu saatte de “Her zaman açık ekran” modu bulunuyor.
Watch Fit, çok sayıda saat arayüzü bulunduracak. Kullanıcıların kendi tasarladığı saat arayüzlerini de deneyebileceksiniz. Cihaz, 44 farklı egzersizi hareketli bir biçimde gösterecek. Ayrıca toplam 96 adet farklı egzersiz modu bulunacak. GPS, 5 ATM su koruması, kalp atış hızı sensörü ve pek çok yeni sensör ile birlikte cihaz sağlık alanında oldukça öne çıkacak. Bununla birlikte TruSleep 2.0 ile uyku takibi en gerçekçi ve detaylı sonuçları verecek. Cihazın pek çok uygulama için bildirim özelliği de bulunacak.
Watch Fit, 10 güne kadar pil ömrü sunacak ve yoğun kullanımda ise 7 günlük bir pil ömrü bulunacak. Cihaz, 3 Eylül’den itibaren 110$ fiyat etiketiyle satışa çıkacak.