Instagram Eller Serbest Modu ve Yeni Çıkartmalar Getirdi

Instagram tarafından bugün yayınlanan iOS ve Android güncellemesi ile gelen özelliklerle beraber uygulama iyiden iyiye Snapchat’e döndü.

Artık Instagram kullanıcıları Hikayeler kısmından paylaştıkları fotoğraflara stickerlar ekleyebilecek. Bu stickerların arasında konum, saat ve hava durumu da yer alıyor. Önümüzdeki bir kaç hafta boyunca kullanılabilir olacak olan yılbaşı stickerları oldukça popüler olacak gibi duruyor. Daha sonra ise 2017 içerisinde yine bu tarz sınırlı süreli ve tematik stickerlar yer alacak.

Stickerlar, Hikayeler bölümü için oldukça eğlenceli ancak gelen özellikler arasında son derece kullanışlı olanlarda var. Artık kullanıcılar geçmiş günlerde yayınladıkları Hikayeler paylaşımlarını telefona kaydedebilecekler. Ayrıca sınırsız sayıda fotoğraf ve video eklemek mümkün.

Tüm bunların dışında uygulamayı Snapchat’ten bir adım öne geçirecek olan özellik ise Eller Serbest özelliği. Bu özellik sayesinde video kaydetmek için ekrana basılı tutmak gerekmiyor. Onun yerine video çekmeyi tek bir dokunuşla başlatabiliyorsunuz.