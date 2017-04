Popüler Instagram Botu Oluşturma Sitesi Instagress Kapatıldı

Instagress yaptığı açıklamada Instagram tarafından gelen istek doğrultusunda servise son verdiklerini belirtti. Instagress’in internet sitesinde kullanıcılara yaşanan bu durum için üzgün oldukları ve en kısa sürede geri ödeme yapacakları bilgisi yer aldı.

Sosyal medya için otomasyon hesapları her zaman bir problem. Instagram 2014 yılının Aralık ayında sahte hesapların kapatılacağını açıklamıştı. Instagress gibi servisler sahte hesap açmıyor ancak insanların fotoğraflarına otomatik olarak beğeni ya da yorum gönderiyor.

Sad news to all of you who fell in love with Instagress: by request of Instagram we've closed our web-service that helped you so much. pic.twitter.com/sIRYfFVywX

— Instagress (@instagress) April 20, 2017