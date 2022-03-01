Instagram, Bağımsız IGTV Uygulamasını Kapatıyor!

Instagram, 2018’de piyasaya sürülen özel IGTV uygulamasına veda ediyor. Uygulama Mart ayının ortasında tamamen kapanacak, yani kullanıcılar Google Play Store ve App Store üzerinden indiremeyecek.

Instagram, içerik oluşturuculara yönelik yakın tarihli bir blog yazısı aracılığıyla, video içeriğinin oluşturulmasını ve tüketilmesini her zamankinden daha kolay hale getirme kararının alındığını açıkladı. Amacı, tüm video içeriğini ana Instagram uygulaması aracılığıyla kullanıcılar için erişilebilir kılmaktır.

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Blog gönderisinde, “Bunun, insanların ana uygulamada tüm bu özelliklere ve yeteneklere sahip olmasını kolaylaştırdığına inanıyoruz ve önümüzdeki aylarda ana Instagram uygulamasında videoyu basitleştirmeye ve iyileştirmeye devam etmekten heyecan duyuyoruz.”

Bu hamle, Instagram‘ın IGTV‘yi Instagram Video adlı geniş bir formatta birleştirerek daha basit bir deneyim için video bölümüne odaklanmaya karar vermesinden sonra geldi. Bu bölüm, kullanıcıların Reels ve IGTV videolarına tek bir yerden erişmesi için ana Instagram uygulamasında yer alır.

Hatırlamayanlar için IGTV uygulaması, YouTube ve benzeri video platformlarıyla rekabet etme girişimi olarak yaklaşık dört yıl önce piyasaya sürüldü. İnsanların dikey kısa biçimli videoları izlemesi için bir yol sağladı, ancak çok fazla dikkat ve kullanıcı tabanı toplayamadı. Bu nedenle, tüm video içeriğine Instagram uygulamasından erişmenin artık daha kolay olduğu düşünüldüğünde, IGTV uygulamasını durdurma kararı mantıklı.

Instagram içerik oluşturucularına odaklanan platform, onların platformda para kazanmaları için daha fazla yol bulacağını da duyurdu. Bu yollar, içerik oluşturucuların para kazanması için son abonelik hizmetine ek olacak. Ayrıca Instagram‘ın artık Yayın İçi video reklamları desteklemeyeceği de ortaya çıktı.