Haber
Dünyada ve ülkemizde hangi internet tarayıcıları tercih ediliyor?
İstatistik firması Statcounter, hem mobil hem de masaüstü cihazlar için, küresel ve bölgesel olarak en çok kullanılan internet tarayıcıları verilerini raporladı. Yayınlanan verilerde Google Chrome’un ezici bir üstünlükle rakiplerine fark attığını görüyoruz.
Masaüstü kullanım istatistikleri;
Rapora göre, Chrome tarayıcısı şaşırtıcı bir biçimde, küresel masaüstü cihaz kullanım payının %69,89’unu kapsıyor. Chrome’u %9,53 ile Mozilla Firefox, ardından %6,96 pazar payı ile Safari takip etmekte. Microsoft’un, Internet Explorer ve Edge tarayıcıları, listede ilk 5 içinde yer alarak %4,77 ve %4,52’lik bir kısmı kapsıyor. Yakınlarda oyuncular için özel olarak yayınladığı Opera GX sürümüne rağmen, Opera ise masaüstü pazar payından kendine sadece %2,49’luk bir pay bularak, 6. sırada yer alıyor.
İlginizi çekebilir: Spotify toplam kullanıcı sayısını açıkladı!
Mobil kullanım istatistikleri;
Mobil tarayıcılarda da yine %60,26’lık payıyla Google Chrome liderliği üstleniyor. Apple’ın Safari tarayıcısı ise pazarın %20,9’luk kısmını kaplayarak 2. sırada kendine yer ediniyor. Listenin geri kalanında ise sırasıyla, Samsung Browser, Uc Browser ve Opera yer alıyor.
Ülkemiz için internet tarayıcıları istatistikleri
Masaüstü cihazlar;
Ülkemizde de masaüstü cihaz verilerine göre, ciddi bir kullanıcı sayısına sahip olan Google Chrome, yine ezici bir üstünlük sağlayarak %81,72 gibi bir pazar payıyla kendinden bahsettiriyor. Chrome’un ardından minik farklarla sırasıyla, Opera, Mozilla Firefox, Internet Explorer ve Safari geliyor.
Mobil cihazlar;
Mobilde ise durumlar ufakta olsa değişmekte, %70,82 gibi bir payla Chrome’un yine liderliğini sürdürdüğü tabloya göre, ikinci sırada %14,18 ile Safari yer almakta. Listenin geri kalanında sırasıyla, Samsung Tarayıcı, Opera ve Yandex Browser yer alıyor. Verilerden anlaşılabildiği kadarıyla kullanım alışkanlıkları ülkemizde kalıcılık kazanıyor, Apple cihazlara sahip bireyler, firmanın kendi tarayıcısını kullanmak yerine Google’ın Chrome tarayıcısını tercih ediyor gibi görünüyor.
Apple
Teknoloji devleri kimlerin omuzlarında yükseliyor?
Teknoloji devleri 2020 yılına ABD mahkemelerinde kabul edilen bir davanın muhatapları olarak girdi. Google, Apple, Microsoft, Dell ve Tesla başta olmak üzere birçok şirkete karşı, Kongolu 13 aile çocuk işçi kullanılması, bu çocuk işçilerin ölmesi ve ya yaralanması, çocuk işçi çalıştırılmasına göz yumulması gibi savlarla dava açtı. Davada Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki kobalt madenlerinde çocuk işçilerin çalıştırıldığı, birçoğunun maden tünellerinde hayatını kaybettiği ve insanlık dışı çalışma koşullarında, insanlık dışı ücretler karşılığında emek sömürüsü yapıldığı iddia ediliyor.
İlginizi çekebilir: Facebook’un verilerinizi Cambrigde Analytica ile paylaşıp paylaşmadığını kontrol edin!
Neden kobalt, neden Kongo, neden çocuk işçi?
Adı geçen teknoloji şirketleri başta olmak üzere ürünlerinde lityum-iyon piller kullanan pek çok firma için kobalt en önemli ihtiyaçlar arasında sayılabilir. Kobalt, akıllı telefonlardan tabletlere, dizüstü bilgisayarlardan elektrikli araçlara kadar, gezegendeki her lityum iyon şarj edilebilir pilde bulunur. Davada, kobaltı kendileri açısından en uygun şekilde temin etmek için bu şirketlerin, Demokratik Kongo Cumhuriyeti’ndeki düzensiz maden çıkarma sisteminden faydalandıklarını ve bozuk sistemin aynı şekilde devamı için destek sağladıkları söyleniyor.
Uzun yıllardır bu bölgedeki maden sahalarında çocuk işçilerin çalıştırıldığı, tüm çalışanların yüksek teknoloji ürünleri için büyük hayati risk altında çalıştığı bilinen bir gerçek olarak ortada duruyor.
Davacılar çocuk işçiliği, zorla çalıştırma, ölümler, yaralanmalar, vadedilen ücretlerin ödenmemesi, fiziksel ve zihinsel ıztırap gibi başlıklar için tazminat talep etmektedir. Ayrıca maden sahasındaki çevresel etkinin giderilmesi için bir fon oluşturulması istenmektedir.
Dünya kobalt kaynağının %60’ına ev sahipliği yapan Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nde madenlerde en az 35.000 çocuk işçi çalışıyor. Yetişkin çalışanlar da günde yalnızca 2 dolar karşılığında çalışmak durumunda bırakılıyor. Bu konuda ayrıntılı veri edinmek isteyenler modern kölelik uzmanı Siddharth Kara’nın The Guardian‘da yayınlanan ilgili makalesine bakabilir.
Teknoloji devleri sorumlu tutulabilir mi?
Teknoloji devleri tüm bu bahse konu durumlardan kendilerinin sorumlu olmadığı iddiasında ısrar ediyor. Fakat Birleşmiş Milletler İş Dünyası ve İnsan Hakları Rehber İlkeleri’ne göre dünyanın herhangi bir bölgesinde faaliyet gösteren tüm şirketler insan haklarına saygı göstermek zorundadır. Hatta faaliyet gösterilen bölgedeki devlet yükümlülüklerini yerine getirmemiş –yani ilgili örnekte Demokratik Kongo Cumhuriyeti insan onuruna yakışan çalışma şartlarını sağlamamış yada zorunlu tutmamış – olsa dahi şirketlerin sorumluluğu devam eder.
Bu şirketlerin bir diğer argümanı ise Kongo’daki insan hakları ihlallerinin sorumluluğunun Çinli tedarikçilerde olduğu söylemidir. Şirketlerin uzakta olması ve tedarik zincirlerinde birkaç katman ile ayrılması, kobalt ve diğer madenleri çıkaranlara kötü niyetli ve haksız muamele konusunda, o şirketlerin sorumluluğunu ortadan kaldıramaz.
Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden kobalt tedarik eden şirketler, ülkenin bazı bölgelerinde madenin çıkarıldığı korkunç koşulların kesinlikle farkındadırlar. Uluslararası Af Örgütü raporlarının yanı sıra, bölgedeki kobalt madenciliği ile bağlantılı iş gücü ihlalleri, insan hakları grupları ve dünyadaki medya kuruluşları tarafından geniş çapta belgelenmiştir. Bununla birlikte, büyük elektronik ve otomobil markaları tedarik zincirlerinde çocuk işçiliğine tolerans göstermediklerini söylemlerinde sıkça belirtirken, insan hakları ihlallerini yeterince ele alınabilmesi için yeterli kaynak ya da zaman ayırmamış durumdadır.
Süslü sosyal sorumluluk projelerinde adlarını sıkça duyduğumuz firmaların, kendilerini var eden ve milyonlarca kişiye sattıkları ürünlerin üretim ve tedarik zincirlerinde yaşanan tüm insan hakları ihlallerine karşı sessiz kalması hatta bu ihlalleri maliyet azaltıcı bir unsur olarak kullanması riyakarca ve vahimdir.
Mobil
Google Maps 15. yaşına özel yeniliklerle geliyor!
Google‘ın çoğumuzun hemen hemen hergün kullandığı servisi Google Maps 15. yaşını yeni özelliklerle kutluyor. Uygulamaya gelen yeniliklere haberimizde yakından bakıyoruz.
Yeni sekme tasarımı
Google, sık kullanılan bazı sekmeleri arayüzün alt kısmına yerleştirerek uygulamayı daha kullanışlı hale getirmeyi hedefliyor. Yeni güncelleme sonrası Keşfet, İş/Ev Rotası, Kaydedilenler, Katkıda Bulun ve Duyurular sekmeleri arayüzün alt kısmına taşınacak.
Gelişmiş toplu taşıma seçenekleri
Google Maps‘in önceki sürümlerinde de sunulan toplu taşıma özellikleri daha da geliştirilmiş. Yeni geliştirmeler ile kullanıcılara toplu taşıma hakkında sıcaklık, yoğunluk bilgisi ve en önemlisi engelli kullanıcılar için sunulan imkanlar gibi bilgiler sunulacak.
Google Maps, aynı zamanda kullandığınız toplu taşıma ile ilgili geri dönüşlerinizi bildirmenize de olanak sağlıyacak. Böylece aynı toplu taşıma yolunu kullanacak kişilere şartlar hakkında daha sağlıklı bilgi sağlanabilecek.
İlginizi çekebilir: Google’ın yeni mobil işletim sisteminin ismi, FuchsiaOS olmayabilir!
Yeni Google Maps logosu ve navigasyon ikonu
Google Maps’in 15. yaşına özel yeni logo ve navigasyon ikonu da tasarlanmış. Yer işaretlemek için kullandığımız toplu iğne kırmızı, yeşil, mavi ve sarı çizgilere sahip olmuş. Yeni güncelleme, kullanıcılarına Google Maps’in 15. yaşını hatırlatacak bir özellik daha bulunduruyor. Bu özellik sayesinde seyir halinde iken, aracınızı 15. yaş günü konseptine uyan renkli balonlarla süslenmiş bir araba figürü olarak göreceksiniz. Doğum günü temalı bu görsel yenilikler sınırlı süreyle kullanımda olacak.
Yeniliklerin tümüne Google Blog Post üzerinden ulaşabilirsiniz.
Sosyal Medya
Twitter 2019 4. Çeyrek raporunu yayınladı
Sosyal medya şirketi Twitter 2019 4. çeyrek gelirlerini açıkladı. Genel olarak beklentilerin üzerinde bir tablo çizen şirket tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etti.
İlginizi çekebilir: Apple 2020 ilk çeyrek gelirlerini açıkladı
Twitter 2019 4. çeyrek gelir raporunu yayınladı
Twitter, 2019’un 4. çeyreğinde 1.01 milyar dolar gelir elde ettiğini açıkladı ve geçtiğimiz yıla oranla %11’lik gelir artışı sağladı. Bu rakam ile birlikte şirket, tarihinde ilk kez bir çeyrek içerisinde 1 milyar dolar üzerinde gelir elde etmiş oldu. Açıklanan raporda şirketin günlük kullanıcı sayısında da bir artış görülmekte. Geçtiğimiz yılın 4. çeyreğinde 126 milyon günlük kullanıcıya sahip olan platform 2019’da günlük 152 milyon aktif kullanıcıya ulaştığını açıkladı.
Şirket için tüm bu olumlu tablonun içerisinde en büyük hayal kırıklığı ise hisse başına kazancın ve net gelirlerinin beklentilerin altında kalması oldu. Sosyal medya devinin net geliri 119 milyon dolar ve hisse başına kazancı 0.15 dolar olarak açıklandı. Twitter 2018’in 4. çeyreğinde 255 milyon dolar net gelir ve 0.33 dolar hisse başına kazanç elde etmişti. Şirket kısmi açıklamasında bu rakamların halen olumlu bir tablo olduğuna vurgu yaptı.
2019 genelini Twitter 3.46 milyar dolar gelir ile bitirerek %14’lük bir artış elde etti. Şirketin net geliri 1.47 milyar dolar ve hisse başına kazancı 1.87 dolar olarak açıklandı.
Şirketin 4. Çeyrek kazancını açıklayan Twitter finans müdürü Ned Segal şunları söyledi:
Çeyrek gelirimizde 1 milyar doları aşarak yeni bir kilometre taşına ulaştık. Bu çoğu büyük coğrafyada gelir ürünlerimizin istikrarlı ilerlemesini kanıtlamaktadır. Tüm dünyada Twitter kullanıcıları için hem organik hem de tanıtımı yapılan içerikleri kişiselleştirerek daha iyi bir deneyim sunmayı hedefliyoruz. Bu alanda hem reklam verenler hem de tüketiciler için muazzam bir fırsat görmekteyiz.