Ağustos 2022’de Xiaomi, tam ölçekli insansı biyonik robotu Xiaomi CyberOne’ı tanıttı. 177 cm boyunda ve 52 kg ağırlığındaki Xiaomi robot, insan benzeri hareketler yapma becerisiyle hayran bıraktı. Çinli şirket, son teknoloji ürününün yeteneklerini göstermek için Xiaomi CyberOne’a davul çalmayı öğretti.

Xiaomi, Xiaomi CyberOne’ı Davul Çalması İçin Eğitiyor

Xiaomi’nin tam boyutlu insansı robotu Xiaomi CyberOne, davul çalmak üzere eğitildi. Robot tambur performansını üç adımda tamamlamayı başardı. İlk olarak, bir davul dizisi oluşturmak için girdi Midi müzik dosyasındaki ritmi otomatik olarak ayrıştırdı. Ardından, bir çevrimdışı hareket kitaplığı ve çevrimiçi kalibrasyon kullanılarak, tambur sekansıyla senkronize edilmiş bir hareket yörüngesi oluşturdu. Son olarak, robotun gövdesi, tüm vücut denetleyicisi aracılığıyla her hareketi tamamlaması için kontrol edildi.

Raporlara göre, Xiaomi CyberOne’ın davul performansının en zor kısmı, hareketlerinin sürekli ve çarpışmasız olmasını sağlamak zorunda olduğundan, uzun davul ritimleri dizileri çalmaktı. Bu sorunu çözmek için, Xiaomi Robotics Lab ekibi temel ritmi çıkardı ve ardından çevrimdışı bir davul ritmi hareket izleme kitaplığı oluşturarak optimize etti. Bu, Xiaomi CyberOne’ın herhangi bir davul ritmiyle tutarlı sürekli bir iz oluşturmasına izin verdi.

Xiaomi CyberOne’ın davul çalma yeteneği, tüm vücudunu koordine etme ve hızlı, doğru ve geniş kapsamlı hareketler gerçekleştirme yeteneğinin bir kanıtıdır. Bununla birlikte, robotun davul çalma becerileri henüz profesyonel davulcularınkiyle aynı seviyede değil. Xiaomi’deki ekip, robotun ikinci neslinde CyberOne’ın hareket ve manipülasyon yeteneklerini geliştirmek için çalışıyor.

Ancak davul çalan robotlar yeni bir kavram değil. Aslında, Almanya’dan “Compressorhead” adında, dört kollu bir davulcunun yer aldığı, tamamı robotlardan oluşan bir grup var. Ancak CyberOne, bu beceri konusunda eğitilen ilk tam ölçekli insansı biyonik robottur.