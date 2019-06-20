İninal kart bugün Visa ile uzun vadeli bir iş ortaklığına imza attı. Bu anlaşma ile özellikle para çekebilme özelliğinin gelmesi dikkat çekiyor.

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İninal Visa kartı ile nakit çekim özelliği!

3 milyonu aşkın kullanıcısı olan İninal, 7 yıllık serüveninde kullanıcılarının en çok talep ettiği özelliği Visa iş birliği ile yepyeni bir kimlik eşliğinde sunacak. İddialı bir tasarımla yenilenen İninal kartlar, dünyanın her yerinde Visa logolu alışveriş sitelerinde, POS ve ATM’lerde kullanılabilecek. Böylece, 15 binden fazla noktadan (D&R, KİM Market, Migros, Pratik İşlem, PTT iş yerleri, Şok Market, Teknosa ve Vatan Bilgisayar) temin edilebilen ininal Kart ile, ATM’lerden 7/24 nakit çekilebilecek.

Visa güvencesi ile İninal kart

İninal CEO’su Ömer Suner, “Yedi yıl önce ön ödemeli kartlarla başladığımız yolculuğumuzda, bugün Visa ile hayata geçirdiğimiz iş birliği kapsamında kullanıcılarımıza sunduğumuz ürünün yeteneklerini geliştirirken, temel finansal servisleri herkes için daha erişilebilir kılan bir platform haline geldik. İş birliğimiz ile eşzamanlı, kurulduğumuz günden bu yana kullanıcılarımızın beklediği nakit çekim özelliğimizi hayata geçirdik ve Türkiye’nin en rahat erişilebilir ve kolay kullanılabilir finansal aracını kendi BIN’imiz (üyeliğimiz) üzerinden Visa güvencesiyle sunmaya başladık. Bu yılın ilk çeyreğinde ininal Cüzdan üzerinden fatura ödeme hizmetini hayata geçirmiştik, önümüzdeki dönemde ise sunduğumuz temel bankacılık servislerini çeşitlendirip 7/24 para transferini de ürün yeteneklerimize ekleyeceğiz. Bu iş birliğiyle birlikte, 2019 yılsonuna kadar 5 milyon kart ve 2 milyon aktif kullanıcıya ulaşmayı hedefliyoruz.” dedi.

Visa Türkiye Genel Müdürü Merve Tezel ise; “Alışverişin ve ödemelerin gitgide dijitalleştiği bir dönemde finansal sistem ile tanışmamış kitlelerin elektronik dünyaya erişimini sağlamak ticaretin gelişimi için son derece önemli. Dolaşımdaki 3 milyon kartı ile ininal, ulaştığı ölçek sayesinde pek çok gencin ilk finansal ürünü konumunda. Dolayısıyla Visa logolu ininal Kart dijitalleşen ekonomiye erişim bakımından bizim için de çok değerli. Uzun soluklu bu iş birliğimiz süresince ininal Kart Visa API’leri ile yeni özelliklerle donatılacağına ve birlikte imza atacağımız projelerin ortak vizyonumuz olan finansal okuryazarlık ve erişim konusunda fark yaratacağına inanıyorum.” dedi