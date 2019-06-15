Yasak aşkı akıllı saat ortaya çıkardı

Sabah Gazetesi yazarı Funda Karayel’in haberine göre; Bodrum ve yurt dışında yaşayan iki kadın aldatıldıklarını eşlerinin akıllı saatlerinden anladı. Böylelikle yasak aşkı akıllı saat ortaya çıkarmış oldu.

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Aldatılan kadın akıllı saat yardımı ile yasak aşkı ortaya çıkardı

Günümüzde akıllı saatler spor aktivitelerimiz ölçmek , çağrı cevaplamak gibi hayatımızı kolaylaştıracak basit işleri yerine getiriyor. Ancak Bodrum ve yurt dışında yaşanan olaylarda bu cihazlar yasak aşkı ortaya çıkarmakta kullanıldı. Funda Kareyel‘in imzasını taşıyan ‘ Kocacığım ben kül yutmam‘ başlıklı yazıda; Bodrum ve yurt dışında aldatılan iki kadın yasak aşkı Apple Watch sayesinde keşfetti. İlk olayda erkek, erkenden kalkıyor ve düzenli olarak sabah sporu yapıyor. ”Hayatım bak bugün şu kadar kalori yaktım’ diye hava atan erkek ertesi gün İstanbul’a dönüşünü düşünmüyor. Seyehat dönüşü kocasının saat sağlık uygulamasına giriş yapan kadın ilginç bir veri ile karşılaşıyor. Gece 01:00 den sonra nabızının 160 ‘a kadar arttığını gören eş aldatıldığını fark ediyor. Koca ise bu durumu ‘ Çarpıntım tuttu, rüya gördüm.’ bahanesi ile atlatmaya çalışsa da iş açığa çıkıyor.

İkinci olay ise Bodrum’da gerçekleşti. Bodrum’da yaşayan mutlu çift yaktığı kalorileri ve adımları eşi ile sürekli olarak karşılaştırıyor. Kadın ile aktivitelerini karşılaştıran erkek tarafı ‘1-2 saatliğine iş görüşmesine gidiyorum.’ bahanesi ile evden çıkmış. Kadın ise dakika dakika eşinin aktivitelerini akıllı saat üzerinden kontrol ediyor ve olayı çözüyor. Erkek burada ‘Yok, saat yalan söylüyor’ açıklaması ile işin içinden kurtulmaya çalışmış. Yazara göre bu zekaya sahip bir eşiniz varsa mobil sağlık uygulamanızı şimdiden kilitleyin.