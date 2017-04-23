İngiltere 135 Yıl Sonra İlk Kez Kömür Kullanmadan 1 Gün Geçirdi

Kömür enerjisi İngiltere kültüründe ilk kez termik santrali 1882’de çalışmaya başladığından beri mevcuttu ancak bu yavaş yavaş değişiyor.

İngiltere’de endüstri devrimi ile beraber termik santral önemli bir yer tutmaya başladı ve doğal olarak bunu hava kirliliği takip etti. Ancak ülke kömürden uzaklaşarak bir ilki gerçekleştirdi. Yapılan açıklamaya göre 21 Nisan tarihinde Britanya 135 yıl sonra ilk kez kömürden enerji elde etmeden 1 gün geçirdi. Ülke de 2016 yılının Mayıs ayında 19 saat boyunca yeşil enerji kullanılmıştı.

21. yüzyılda ülkenin enerjisinin yarısı doğal gazdan elde ediliyor ancak bunun yanında nükleer, yenilenebilir ve ithal enerji de mevcut. 24 saat boyunca yeşil enerji kullanılmadı demek doğru değil ancak kömür kullanılmadı. Ülke gelecekte daha fazlasını hedefliyor. Birleşik Krallığın hede 2025 yılına kadar bütün termik santrallerini kapatmak.