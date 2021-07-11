TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!

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*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.

Piyasadaki en yeni TCL 4K TV P615 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/p615-series/65_p615.html

Turnuvanın son ve final maçında Aydoğan ve Mert kozlarını paylaştı. TCL 4K TV P615 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!

TCL markalı televizyonlar Google LLc. sertifikası ile Android TV lisanslı olarak geliyor. Bu sayede hem televizyondaki Android 11 işletim sistemine hem de yüklü ve lisanslı olarak gelen Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube gibi servislere de güncelleme desteği devamlı olarak verileceğinin garantisini almış olacaksınız. Bir diğer yandan Android kanadındaki en önemli detaylardan biri olan güvenlik güncellemeleri de TCL televizyonunuzu hem güncel hem de güvenli olarak kullanmanızı sağlayacak.

Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P615 modelinde ise kumandada mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz

*PES 2021 Hediyesi İçin*

Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XX” örneğinde olduğu gibi Google’ın hizmeti olan şekilde yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.