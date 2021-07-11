Oyun
PES 2021’de İNGİLTERE vs. İTALYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P615
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
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PES 2021’de İNGİLTERE vs. İTALYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P615
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
Piyasadaki en yeni TCL 4K TV P615 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/p615-series/65_p615.html
Turnuvanın son ve final maçında Aydoğan ve Mert kozlarını paylaştı. TCL 4K TV P615 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
TCL markalı televizyonlar Google LLc. sertifikası ile Android TV lisanslı olarak geliyor. Bu sayede hem televizyondaki Android 11 işletim sistemine hem de yüklü ve lisanslı olarak gelen Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube gibi servislere de güncelleme desteği devamlı olarak verileceğinin garantisini almış olacaksınız. Bir diğer yandan Android kanadındaki en önemli detaylardan biri olan güvenlik güncellemeleri de TCL televizyonunuzu hem güncel hem de güvenli olarak kullanmanızı sağlayacak.
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P615 modelinde ise kumandada mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XX” örneğinde olduğu gibi Google’ın hizmeti olan şekilde yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
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Oyun
PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
TCL 4K TV P725 ile TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
PES 2021’de İNGİLTERE vs. DANİMARKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K TV P725
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
Ağustos ayında raflarda olacak TCL 4K TV P725 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/in/en/tvs/p725
Turnuvanın yarı final maçında Aydoğan ve Farih kozlarını paylaştı. TCL 4K TV P725 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
TCL markalı televizyonlar Google LLc. sertifikası ile Android TV lisanslı olarak geliyor. Bu sayede hem televizyondaki Android 11 işletim sistemine hem de yüklü ve lisanslı olarak gelen Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube gibi servislere de güncelleme desteği devamlı olarak verileceğinin garantisini almış olacaksınız. Bir diğer yandan Android kanadındaki en önemli detaylardan biri olan güvenlik güncellemeleri de TCL televizyonunuzu hem güncel hem de güvenli olarak kullanmanızı sağlayacak.
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XXXXX” örneğinde olduğu gibi Google’ın hizmeti olan şekilde yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
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Oyun
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K TV C725
TCL Türkiye sponsorluğundaTCL QLED 4K TV C725 ile hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de UKRAYNA vs. İNGİLTERE | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL C725
PES 2021’de İTALYA vs. İSPANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED C725
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
Ağustos ayında raflarda olacak TCL QLED 4K TV C725 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/tr/tr/products/c725/c725-55.html
Turnuvanın yarı final maçında Aydoğan ve Can kozlarını paylaştı. TCL C725 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
TCL QLED TV’ler Quantum Dot adını verilen gelişmiş bir teknoloji ile geliyorlar. Klasik LED televziyonların aksine nano ölçek boyutunda ultra ince yarı iletken bir malzeme ile zenginleştirilen görüntüde daha yüksek parlaklık ve kontrast imkanı sunar. Aynı zamanda OLED ekranlarda karşılaşılması muhtemel ekran yanması problemini de içermez.
TCL markalı televizyonlar Google LLc. sertifikası ile Android TV lisanslı olarak geliyor. Bu sayede hem televizyondaki Android 11 işletim sistemine hem de yüklü ve lisanslı olarak gelen Netflix, Amazon Prime Video ve YouTube gibi servislere de güncelleme desteği devamlı olarak verileceğinin garantisini almış olacaksınız. Bir diğer yandan Android kanadındaki en önemli detaylardan biri olan güvenlik güncellemeleri de TCL televizyonunuzu hem güncel hem de güvenli olarak kullanmanızı sağlayacak.
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#XXXXX” örneğinde olduğu gibi Google’ın hizmeti olan şekilde yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
Oyun
PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
TCL Türkiye sponsorluğunda hazırladığımız serimize devam ediyoruz. EURO 2020 heyecanını ofis ahalisi olarak yaşayacağımız bu dönemde her maç sabahında Aydoğan karşısına birini rakip alarak PES 2021’de karşılaşmayı oynayacaklar. Aynı zamanda her videoda 1 kişiye PES 2021 hediye!
İlginizi çekebilir; PES 2021’de İNGİLTERE vs. ALMANYA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL QLED 4K C728
PES 2021’de İTALYA vs. BELÇİKA | PES 2021 HEDİYELİ! | TCL 4K HDR TV P725
*Bu video TCL Türkiye sponsorluğunda hazırlanmıştır.
TCL 4K HDR TV P725 hakkında detaylı bilgi için; https://www.tcl.com/in/en/tvs/p725
Turnuvanın ikinci tur maçında Aydoğan ve Can kozlarını paylaştı. TCL 4K HDR TV P725 serisi televizyon ile oynadığımız oyunda bakalım nasıl bir skor ortaya çıkmış. Sizler de beklentinizi yorumlar bölümünde yazmayı ihmal etmeyin!
Tüm TCL televizyonlarında “Camera Ready “ adı verilen web kamera desteği mevcut olduğunu da belirtelim. Bu sayede video konferans yapılabiliyor, P725 ve üstü tüm modellerde ise dahili mikrofon bulunuyor. Hem video konferanslarda sesli iletişim için kullanabilir, hem de Google Asistan’a “Ok Google “ dediğinizde sesli komut verebilirsiniz
*PES 2021 Hediyesi İçin*
Oyunu kazanmak için tek yapmanız gereken videoda sorduğumuz soruyu “#ÖRNEKKULLANIM” örneğinde olduğu gibi büyük harfler ile hizmeti yazmanız olacak. Yarın sabah Instagram hesabımızdan duyuracağımız çekilişle kazanan arkadaşımıza oyunun kodunu ya da Steam hesabına hediye olarak verilmesini sağlayacağız.
Günün Alışveriş Fırsatı: General Mobile GM21 Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 2: Yeni Samsung Galaxy A Ailesinin fiyatlarına buradan göz atabilirsiniz!
Günün Alışveriş Fırsatı 3: Yenilenen Reno 5 ailesinin fiyatlarına buradan bakabilirsiniz!Bunlar da ilginizi çekebilir
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