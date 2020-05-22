Birleşik Krallık, Huawei’nin 5G geliştirmelerini kısmayı planlıyor!

Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G geliştirmelerini azaltmayı düşünüyor. Buna sebep olarak ABD tarafı ile yakınlaşma isteği gösterildi.

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Huawei’nin 5G üzerindeki etkisi azaltılmak isteniyor.

Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G çalışmalarını azaltmak istiyor. Ünlü İngiliz haber kaynağı Telegraph tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Boris Johnson‘ın, Covid-19 salgınını bahane ederek Huawei‘nin 5G çalışmalarını yavaşlatmak istediği öğrenildi. Ancak işin aslının o kadar da basit olmadığı düşünülüyor. Zira ABD ve Donald Trump cephesinin sürekli savaş halinde olduğu Huawei ile ilişkiyi sıfıra indirmek isteyen Birleşik Krallık, bu sayede yine ABD tarafı ile ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor. Hali hazırda Avrupa Birliği‘nden ayrılma süreci neticesiyle hedef tahtasında yer alan ülkenin bir nebze olsun rahatlamasını isteyen hükumet, 2023 yılına kadar Huawei‘nin 5G üzerinde ki etkisini sıfıra indirmeyi planlıyor. Her ne kadar buna sebep olarak resmi kaynaklar Covid-19 salgınını gösterse de işin siyasi boyutunun çok ciddi olduğu ortaya çıktı. Hali hazırda NATO üyesi olan Birleşik Krallık, en önemli haberleşme teknolojisini Çinli bir firmanın eline verme konusunda zaten uzun zamandır kararsızdı.

Yine de nisan ayında Huawei cephesinin yapacağı 5G gelişmelerine izin verdiğini yineleyen hükumetin birden bu yolu tercih etmesinin pek şaşırtıcı olmadığı da belirtildi. Çünkü Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde ABD tarafının da dahil olması ve ticari ilişkilerin, zaten limoni olduğu ortamda, birde Huawei yüzünden aksamasını istemeyen hükumet, bu konuda yavaş yavaş adım atmaya başlayacak gibi gözüküyor. Dünya genelinde 5G denince akla ilk gelen firmalardan olan Huawei ise henüz bu iddialara cevap vermedi. Bakalım Birleşik Krallık bu gelişmelerin ardından 5G konusunda nasıl bir yol izleyecek. İlk söylentilere göre G7 toplantısının ardından, hükumet gerekli adımları atmaya başlayacak. Ayrıca diğer söylentilere göre Birleşik Krallık tarafı da Huawei firmasının 5G atılımına çok güvenmiyor. Hatta bazı kesimlerin en başından beri Donald Trump‘ın sözünün dikkate alınması yönünde baskılar yaptığı da öğrenildi. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki aylar çok hareketli geçecek gibi gözüküyor.