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Birleşik Krallık, Huawei’nin 5G geliştirmelerini kısmayı planlıyor!
Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G geliştirmelerini azaltmayı düşünüyor. Buna sebep olarak ABD tarafı ile yakınlaşma isteği gösterildi.
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Huawei’nin 5G üzerindeki etkisi azaltılmak isteniyor.
Birleşik Krallık, Huawei tarafından geliştirilen 5G çalışmalarını azaltmak istiyor. Ünlü İngiliz haber kaynağı Telegraph tarafından ortaya atılan iddiaya göre, Boris Johnson‘ın, Covid-19 salgınını bahane ederek Huawei‘nin 5G çalışmalarını yavaşlatmak istediği öğrenildi. Ancak işin aslının o kadar da basit olmadığı düşünülüyor. Zira ABD ve Donald Trump cephesinin sürekli savaş halinde olduğu Huawei ile ilişkiyi sıfıra indirmek isteyen Birleşik Krallık, bu sayede yine ABD tarafı ile ticari ilişkileri güçlendirmek istiyor. Hali hazırda Avrupa Birliği‘nden ayrılma süreci neticesiyle hedef tahtasında yer alan ülkenin bir nebze olsun rahatlamasını isteyen hükumet, 2023 yılına kadar Huawei‘nin 5G üzerinde ki etkisini sıfıra indirmeyi planlıyor. Her ne kadar buna sebep olarak resmi kaynaklar Covid-19 salgınını gösterse de işin siyasi boyutunun çok ciddi olduğu ortaya çıktı. Hali hazırda NATO üyesi olan Birleşik Krallık, en önemli haberleşme teknolojisini Çinli bir firmanın eline verme konusunda zaten uzun zamandır kararsızdı.
Yine de nisan ayında Huawei cephesinin yapacağı 5G gelişmelerine izin verdiğini yineleyen hükumetin birden bu yolu tercih etmesinin pek şaşırtıcı olmadığı da belirtildi. Çünkü Avrupa Birliği‘nden ayrılma sürecinde ABD tarafının da dahil olması ve ticari ilişkilerin, zaten limoni olduğu ortamda, birde Huawei yüzünden aksamasını istemeyen hükumet, bu konuda yavaş yavaş adım atmaya başlayacak gibi gözüküyor. Dünya genelinde 5G denince akla ilk gelen firmalardan olan Huawei ise henüz bu iddialara cevap vermedi. Bakalım Birleşik Krallık bu gelişmelerin ardından 5G konusunda nasıl bir yol izleyecek. İlk söylentilere göre G7 toplantısının ardından, hükumet gerekli adımları atmaya başlayacak. Ayrıca diğer söylentilere göre Birleşik Krallık tarafı da Huawei firmasının 5G atılımına çok güvenmiyor. Hatta bazı kesimlerin en başından beri Donald Trump‘ın sözünün dikkate alınması yönünde baskılar yaptığı da öğrenildi. Bu gelişmeler ışığında önümüzdeki aylar çok hareketli geçecek gibi gözüküyor.
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LinkedIn, daha iyi iş görüşmesi yapabilmeniz için AI geliştiriyor!
LinkedIn, iş aramakta olan insanlar için yeni bir yardım yolu geliştiriyor. Platform daha verimli iş görüşmeleri yapabilmek için kullanıcılara yardım edecek yapay zeka geliştiriyor.
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Yapay zeka sayesinde verimli iş görüşmeleri amaçlanıyor!
İş dünyasının önemli sosyal medya platformlarından birisi olan LinkedIn, yeni bir çalışmaya imza atmaya hazırlanıyor. İş dünyasından her anlamda herkesle etkileşime geçebildiğiniz ve iş bulma konusunda da seçeneklerin bulunduğu platform, iş arayan kişilere çok önemli bir destek olmaya hazırlanıyor. Şöyle ki LinkedIn, iş görüşmesi öncesi hem kişilerin rahatlamasını sağlayacak hem de ilginç sorulara karşı verebilecekleri cevapları simüle edebilecekleri bir ortam hazırlamayı hedefliyor. Yapay zeka sayesinde gerçekleşecek bu işlem ile iş arayan kişilerin daha hazırlıklı olmaları sağlanacak. Yapay zeka, oluşturduğu ortam ile birlikte kullanıcılara verdikleri cevaplara göre geri bildirim de sağlayacak.
Tüm bunlarla birlikte LinkedIn, videolu tanıtım konusunda da çalışmalarını sürdürüyor. Corona virüsü sebebiyle insanların evde kaldıkları şu dönemde platform, iş görüşmeleri için adayları düşünen bir hamle daha gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Videolu tanıtım sayesinde adaylar tanıtım yazısı yerine kendilerinden bahsettikleri kısa videoları başvuru sırasında şirketlere gönderebilecekler. Bu sayede, iş arayan kişilerin evden çıkamama durumu karşısında kendilerini tanıtmaları için alternatif yol izleme şansları olacak. Bakalım LinkedIn, bu gelişmeler ile amacına ulaşabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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Epic Games 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gidiyor!
Epic Games, oyun dünyasında adından söz ettirmek için çabalarını sürdürüyor. Firma kullanıcılara kolaylık olması açısından 5 ülkede daha yerel fiyatlandırmaya gitme kararı aldı.
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Yerel fiyatlandırma kapsamına 5 ülke daha alındı!
Epic Games, oyun dünyasında yerini korumak için yeni hamleler yapıyor. Steam ile olan rekabeti nedeniyle dikkatleri üstüne toplayan firma, kullanıcı sayısını arttırabilmek için yeni yollar deneme kararı aldı. Bildiğiniz gibi her iki hafta da bir ücretsiz iki adet oyun dağıtan Epic Games, daha önceden sözünü verdiği bir projeyi geliştirmeye devam ediyor. Yerel fiyatlandırma politikası. Özellikle Steam cephesinde duymaya alıştığımız ve kur farkından kaynakları zararları oyuncu lehine minimuma indirmeyi amaçlayan sistem, firma tarafından da kullanılmaya başlandı. Avustralya, Kanada, Danimarka, Norveç ve İsveç ülkelerinde kullanıma geçilen sistem sayesinde, oyuncular kur farkını dert etmeden daha uygun fiyatlarda alışveriş yapabilecekler.
An itibariyle ülkemizde bulunmayan sistemin yakın zamanda Orta Doğu bölgesi için de gelmesi bekleniyor. Özellikle Steam tarafından kullanılan ve ülkemizde de Steam’in sevilmesine neden olan bu özellik umuyoruz ki yakında Epic Games tarafında da kullanılır. Unutmayalım ki yeterli rekabet ortamı sağlanırsa müşterilerin karlı çıkma ihtimali de artar. Bakalım ilerleyen günler de firma, Steam ile olan rekabetinde yeni kullanıcılar kazanacak mı. Özel oyunlar yüzünden eleştiri odağı haline gelen firma, kendini affettirmek için başka ne yollar izleyecek merakla bekliyor olacağız.
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Pentagon’dan “resmi” UFO videosu!
Pentagon’dan “resmi” UFO videosu! Pentagon, daha önce özel bir şirket tarafından yayınlanan UFO videolarının doğruluğunu onayladı.
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ABD Savunma Bakanlığı Pentagon, “tanımlanamayan uçan nesneler” içeren 3 adet video yayınladı. Videolarda, uçan ve çok hızlı hareket eden bu cisimlerin kızılötesi kameralarla tespit edildiği görülebiliyor. Yayınlanan bu videolar ise 2004 ve 2015 yıllarına ait. Söz konusu videolar ABD Donanması pilotlarının çektikleri videolar. Ayrıca ABD Donanması’nda, görülen UFOların bildirimi için resmi talimatlar mevcut. Yayınlanan bu videolar daha önceden internete düşmüş, ancak gerçekliğine dair çokça şüphe olan videolardı. Pentagon yaptığı bu açıklamada videoların gerçek olduğunu açıkladı. Yapılan inceleme sonrasında bu videoların hassas bilgiler içermemesi nedeniyle yayınlanması uygun görüldü. İncelenip onaylanan bu görüntüler daha önce To The Stars Academy of Arts & Sciences şirketi tarafından Aralık 2017 ve Mart 2018 yıllarında yayınlanmıştı. İlgili videolara buradan ulaşabilirsiniz.