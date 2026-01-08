Samsung’un 2026 yılında tanıtacağı yeni amiral gemisi serisi hakkındaki sızıntılar her geçen gün hız kazanıyor. Teknoloji dünyasının odak noktasındaki Galaxy S26 modellerinin kalbinde hangi donanımın yer alacağı büyük bir merak konusuydu. Peki, performansıyla öne çıkacak olan Galaxy S26 hangi işlemciyi kullanacak?

Galaxy S26 serisinde Snapdragon işlemci sürprizi

CES 2026 kapsamında konuşan Qualcomm CEO’su Cristiano Amon, Samsung ile olan iş birliklerinin geleceğine dair önemli ipuçları paylaştı. Amon’un ifadelerine göre, Galaxy S26 ailesinde Snapdragon yonga setlerinin ağırlığı korunmaya devam edecek ve kullanıcı deneyimi bu yönde şekillenecek.

CEO, amiral gemisi Galaxy cihazlarındaki pazar paylarının yüzde 75 seviyesinde sabit kalacağını öngördüğünü dile getirdi. Bu durum, Galaxy S26 ve S26+ modellerinde dahi kullanıcıların büyük oranda Snapdragon deneyimiyle karşılaşacağını söylememize olanak tanıyor diyebiliriz.

Serinin en güçlü üyesi olması beklenen Galaxy S26 Ultra modelinin ise tüm dünyada Qualcomm imzalı donanımla gelmesi bekleniyor. Bu modelde yüksek ihtimalle Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemcisini göreceğimizi ve performans sınırlarının zorlanacağını şimdiden belirtebiliriz.

Samsung’un kendi üretimi olan Exynos 2600 yonga setinin ise sadece belirli bölgelerdeki giriş modellerinde yer alacağı tahmin ediliyor. Ancak S26 işlemcisi tarafındaki genel tercihin yine de Qualcomm’un verimli ve güçlü mimarisinden yana olacağı anlaşılıyor.

Üretim teknolojisinde 2nm dönemi başlıyor

İş birliği sadece tedarikle de sınırlı kalmayacak gibi görünüyor. Cristiano Amon, yeni nesil işlemcilerin Samsung’un 2nm üretim bandında üretilmesi için görüşmelerin sürdüğünü açıkladı. Bu teknoloji, cihazların daha az enerji harcayarak daha yüksek performans sunmasını sağlayacak bir adım olarak görülüyor.

Nanometre değerinin düşmesi, transistörler arası mesafenin azalması anlamına geldiği için verimlilik doğrudan artıyor. Bu sayede Galaxy S26 kullanıcılarının daha uzun pil ömrü ve yoğun kullanımda dahi daha az ısınan bir cihaz deneyimi yaşaması hedefleniyor diyebiliriz.

Öte yandan bu güçlü donanımların maliyeti de kullanıcıya yansıyabilir. Gelen duyumlar, Samsung’un yeni seride donanım yükseltmeleri nedeniyle bir fiyat artışına gidebileceği yönünde yoğunlaşıyor. Bu durum, amiral gemisi rekabetindeki maliyet dengelerini de değiştirebilir.

Teknoloji dünyasındaki bu dev ortaklığın meyvelerini önümüzdeki yılın başlarında hep birlikte göreceğiz. Amiral gemisi pazarındaki rekabetin Galaxy S26 ile nasıl şekilleneceğini ve Snapdragon gücünün kullanıcılara neler sunacağını takip etmek heyecan verici olacak.

