Sosyal medya kullanıcı sayısı dünyada 4.5 milyarı, Türkiye’de de 65 milyonu aşınca hem e-ihracat yapmak isteyen hem de iç pazar payını yükseltmek isteyen markalar, pazarlamada Influencer’lara sarıldı. Araştırmalara göre 423 milyar dolara ulaşan çevrimiçi satış ekosisteminde güçlü olmayı hedefleyen markalar ile girişimciler ürün ve hizmetlerini tanıtsın diye ınfulencer’lar ile pazarlığa otururken, dijital marketing’i tüm dünyada yapan Digital Exchange’in CEO’su Emrah Pamuk, 2022’de pazarlamada önemli değişikliklerini yaşandığını söyledi.

Tek seferlik değil uzun vadeli marketing dönemi

Pandemi ile birlikte sosyal medyaya ilginin arttığını, marketing faaliyetlerinin de bu alana kaydığını, yeni normal ile birlikte gelen kitlenin artarak çoğaldığını anlatan Pamuk, “2022 itibariyle işler daha da değişti. Influencer’lar, takipçileri ile daha gerçekçi ve otantik içerikler paylaşmaya odaklandı. Şeffaflık, güvenilirlik ve doğruluk ön planda oldu. Influencer’lar, markalarla yaptıkları iş birliklerini daha açık bir şekilde belirtirken, takipçileri ile samimi ve gerçek paylaşımlar yapmaya önem verdi. Influencer’lar, markalarla uzun vadeli iş birliklerine daha fazla önem verdi. Tek seferlik sponsorluk yerine, markalarla daha sürdürülebilir ilişkiler kuruldu. Influencer’lar, markaların değerlerine daha uygun olan iş birliklerini tercih etti ve daha uzun vadeli ilişkilerde daha iyi sonuçlar elde etti” dedi.

Ücretlendirmelerde değişiklik oldu

Influencer pazarlamasının 2022’de daha fazla regülasyon ve denetim altına girdiğini hatırlatan Emrah Pamuk “Bazı ülkeler, Influencer’ların sponsorluk içeriklerini daha şeffaf bir şekilde belirtmeleri için yasalar getirdi. Influencer’lar, reklam içeriklerini açık bir şekilde belirtme konusunda daha dikkatli davrandı ve yasal gerekliliklere uymaya özen gösterdi” diye konuştu. Influnencer’ların önceki yıllarda takipçi sayısının çokluğuna göre markalardan ücret talep ettiğini belirten Pamuk, “Eskiden 1 milyon takipçisi olan Infulencer’ın istediği ücret şimdi kazan kazan politikasına dönüştü. Ürünü hedef kitle ile buluşturup satışını yapabiliyor ve markaya itibar kazandırıyor ise, ciro ile doğru orantılı olarak yüzde 10’dan başlayan oranlara ücretlendirme yapılıyor. Böylece Influencer ‘Ben tanıtımı yaparım, satışa karışmam’ diyemiyor, ürünün hizmetin satışı için kendisi de performans gösteriyor ve bu belirleyici oluyor” şeklinde konuştu.

Video pazarlama ilk tercih edilen yöntem

Influencer iletişimin son trendleri hakkında da bilgi veren Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk, video içeriklerin ön planda olduğunu ifade etti. Video ağırlıklı TikTok, Instagram Reels, YouTube’un Influencer iletişimde ön planda olduğunu anlatan Pamuk, “Diğer video platformları, Influencer’ların daha çekici ve yaratıcı içerikler oluşturmasına imkan sağladı. Kısa süreli video içerikleri, takipçi etkileşimini artırdı ve Influencer’lar arasındaki rekabeti daha da yoğunlaştırdı. Daha çeşitli Influencer’lar: Influencer pazarlaması, daha çeşitli ve kapsayıcı bir hale geldi. Markalar, farklı coğrafyalardan, etnik kökenlerden, cinsiyet kimliklerinden ve beden tiplerinden gelen Influencer’larla iş birlikleri yapmaya daha fazla önem verdi. Influencer’lar, çeşitliliği ve kapsayıcılığı destekleyen içerikler oluşturarak toplumsal konulara dikkat çekti” sözlerini kullandı.

Kazanç modelleri değişiklik gösteriyor

Influencer’ların kazanç modellerini anlatan Digital Exchange CEO’su Emrah Pamuk şunları söyledi: “Influencer’lar yaptıkları reklamlardan yani paylaştıkları markalı içeriklerden para kazanır. Kazanılan para miktarı da paylaşılan post sayısına bağlıdır. Bunun haricinde markalar ve işletmeler aşağıdaki çalışmalar için ödeme yapmakta. Bunlar; Post ya da Story üzerindeki etkileşim başına ücretlendirme modelidir. Yapılan anket çalışmasına verilen oy, post’un kaydedilmesi veya görüntülenmesi gibi sonuçlar etkileşim olarak sayılır ve platform üzerinden raporlanır. Influencer’ın paylaştığı post sayına göre ödeme yapılan modeldir. Bu modelde paylaşım yapılır ve paylaşımın kaç kişiye ulaştığı, tıklandığı ya da etkileşimine bakılmaksızın ödemesi verilir. Influencer tarafından yapılan paylaşım sonucunda bir hedef siteye yönlendirilen her bir kullanıcının web sitesi üzerinden yapacağı alışverişin toplam tutarı üzerinden belirlenmiş olan oran ile ödeme yapılır.”

Her platforma göre ayrı model masada

“2022 yılında en çok hangi sosyal medya mecrasında Influencer iletişimi gerçekleştiği, zamanla değişebilir, çünkü sosyal medya trendleri hızla değişebilen bir alandır” diyen Emrah Pamuk, şu sözleri kullandı:

Instagram: Instagram, Influencer pazarlaması için en popüler platformlardan biridir. Görsel içerik paylaşımına dayalı olarak, Influencer’lar markalarla iş birlikleri yaparak ürün tanıtımları, sponsorlu içerikler ve hikaye reklamları gibi çeşitli yöntemlerle etkileşim sağlarlar.

YouTube: YouTube, video içeriklerin paylaşıldığı bir platform olarak, Influencer’lar için popüler bir mecra olmaya devam etmektedir. YouTube, uzun formatlı videolar ve çeşitli içerik türlerine olanak tanır ve birçok Influencer, markalarla iş birlikleri yaparak sponsorlu içerikler oluşturur.

TikTok: TikTok, kısa süreli video içeriklerin paylaşıldığı bir platform olarak hızla popüler hale gelmiştir. Özellikle genç kullanıcılar arasında yaygın olarak kullanılan TikTok, birçok Influencer’ın markalarla iş birlikleri yaparak kısa ve eğlenceli videolar oluşturduğu bir mecra haline gelmiştir.