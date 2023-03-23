Infinix bir süredir yeni akıllı telefonu üzerinde çalışıyordu. Yeni bir gelişmeye göre Infinix Hot 30i’nin Hindistan’da piyasaya sürüleceği tarih açıklandı. Infinix Hot 30i, 27 Mart’ta Hint perakende satış sitesi Flipkart’ta satışa sunulacak. Flipkart’ı aynı mantalitede hizmet veren Hepsiburada gibi düşünebiliriz. Satışa sunulmadan önce Flipkart üzerinden akıllı telefonunun bazı teknik özellikleri de paylaşıldı.

Aapne win-win kar dikhaya!🔥Aapke enthusiasm aur participation ne HOT 30i ka price kam kar diya hai. The HOT 30i is launching on 27th March, 12 PM, only on @flipkart 🔥 Click here to know more: https://t.co/pGbyoRyy8i#HOT30i pic.twitter.com/gAbMxw6ven — Infinix India (@InfinixIndia) March 22, 2023

Flipkart’a göre akıllı telefon HD+ çözünürlükte bir ekrana sahip olacak. Bu ekran 6.6 inç büyüklükte olacak ve 90hz ekran yenileme hızını destekleyecek. Bunun yanı sıra akıllı telefon 500 nit tepe parlaklığa sahip olacak.

Tasarım tarafında akıllı telefon köşeli bir tasarıma sahip olacak. Arka panel ise geometrik bir tasarım ile karşımıza çıkacak. Bu geometrik tasarımın yanı sıra arka tarafta üçlü bir kamera dizilimi ve bu kamera diziliminin yanında bir adet LED flaş bulunuyor.

Akıllı telefon kaputun altında henüz ismi bilinmeyen bir yonga seti ile birlikte gelecek. Bu yonga setine 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama eşlik edecek. Yonga seti gücünü 5000 mAh büyüklükte bir bataryadan alacak.

Kamera tarafında ise Infinix Hot 30i üçlü bir arka kamera kurulumuna sahip olacak. Bu arka kamera kurulumunda 50 MP çözünürlükte bir ana kamera bulunacak. Bu ana kameraya 2 adet yardımcı kamera eşlik edecek. Ön tarafta da selfieler ve görüntülü aramalar için bir adet ön kamera olacak.

Infinix Hot 30i 10.000 Rs fiyat etiketi ile Hindistan’da 27 Mart tarihinde satışa çıkıyor. Cihazın ilerleyen günlerde ülkemize gelip gelmeyeceği ise merak konusu.