Akıllı Telefonlar
Infinix Hot 10 Play modeli duyuruldu
Infinix, Hot 10 Play modelini resmi olarak duyurdu. Şirketin yeni akıllı telefonu tasarımı, özellikleri ve fiyatı ile oldukça dikkat çekiyor.
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Akıllı telefon pazarının mütevazi üreticilerden olan Infinix, geçtiğimiz yıl Hot 10 ve Hot 10 Lite cihazlarını piyasaya sürmüştü. Bugün ise şirket seriye Hot 10 Play versiyonlu bir üye daha ekliyor.
Infinix Hot 10 Play modeli, 6.82 inç büyüklüğünde damla çentikli IPS HD + çözünürlük sunan bir TFT IPS ekran ile karşımıza çıkıyor. Cihazın önünde bulunan söz konusu çentikte ise 8 MP’lik çözünürlük sunan bir selfie kamerası yer alıyor.
Arka tarafta dikdörtgen şeklinde bir kamera modülüne sahip olan Infinix Hot 10 Play, kullanıcılara ikili kamera kurulumu sunuyor. Bu ikili kurulum, 13MP ana kamera ve yapay zeka destekli bir derinlik algılayıcı sensörde şeklinde sunuluyor.
Gücünü MediaTek Helio G25 işlemciden alan cihaz, birden çok RAM seçeneği (2GB veya 4GB) ve 32GB / 64GB şeklinde iki ayrı depolama alanı seçeneği sunuyor. Ayrıca arka bölümde fiziksel bir parmak izi okuyucusuna sahip olan akıllı telefon 10W hızlı şarj destekli 6.000 mAh değerinde bir pil ile birlikte geliyor.
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Infinix Hot 10 Play modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6,82 inç, 720 x 1640p, TFT
- İşlemci: MediaTek Helio G25
- RAM: 2GB / 4GB
- Depolama: 32GB / 64GB
- Ön Kamera: 8MP
- Arka Kamera: 13MP ana kamera, AI derinlik algılayıcı sensör
- Batarya: 6.000mAh, 10W şarj
- Boyutlar: 171,82 x 77,96 x 8,90 mm
- Ağırlık: Belirtilmemiş
- İşletim Sistemi: Android 10 Go Edition
- Bağlantı: 3,5mm kulaklık girişi, microUSB 2.0
- Renkler: Mavi, Yeşil, Siyah, Mor
- Fiyat: 90 / 105
Mavi, Yeşil, Siyah, Mor renkleri olmak üzere dört farklı renk seçenekleriyle gelen Infinix Hot 10 Play modeli Filipinler’de, 2 GB RAM / 32 GB dahili depolama versiyonu 90 dolar, 4 GB RAM / 64 GB dahili depolama versiyonu ise 105 dolar fiyat etiketiyle satışa sunuluyor.
Son olarak söz konusu cihazın ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı henüz netlik kazanmadı.
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Akıllı Telefonlar
Galaxy S21 serisinin 5G’siz ve “ucuz” bir varyantı yakında gelebilir!
Samsung şimdiye kadar yeni Galaxy S21 serisi telefonlarının sadece 5G versiyonlarını duyurdu ancak daha ucuz bir model de yolda gibi görünüyor.
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Hollandalı web sitesi Galaxy Club, Bluetooth SIG veritabanında standart Galaxy S21′in LTE sürümünü buldu. SM-G990F model numarasıyla adlandırılan telefon 5G’yi desteklemiyor gibi görünüyor.
Yalnızca 4G’ye sahip Galaxy S21 muhtemelen standart modelle hemen hemen aynı özelliklere sahip olacak, bu da 6.2 inç 120Hz ekran, üç arka kamera (12MP ana/64MP yakınlaştırma/12MP ultra geniş) ve 4.000 mAh batarya ile geleceği anlamına geliyor. Samsung s21 5G modellerinde hem Qualcomm Snapdragon 888 hem de Samsung Exynos 2100 kullanıyor, bu nedenle 4G sürümünün hangi çipi kullanacağı tam olarak belli değil.
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Samsung Galaxy S21 4G muhtemelen belirli pazarlarda satışa sunulacak
Cihazın 5G modeli 10,000 TL‘den başlıyor ve LTE modelinin biraz daha ucuz olacağını söylemeye gerek yok. Referans olarak, 4G Galaxy S20, 5G sürümünden yaklaşık 2,000 TL daha ucuz.
Görünüşe göre telefon Avrupa için tasarlanmadı. Geçen yılki 4G Galaxy S20 ABD’de piyasaya sürülmediğinden, muhtemelen bu modeli de ABD’de piyasaya sürmeyecek. Bu yüzden, 4G Galaxy S21‘in yalnızca 5G’nin henüz bulunmadığı pazarlarda satılacağı anlaşılıyor.
Galaxy S21 5G serisi şu anda ön siparişe açık ve 29 Ocak’ta da raflardaki yerini alacak. S21 ailesinin 4G versiyonu için ise bir süre daha beklememiz gerekecek gibi gözüküyor.
Akıllı Telefonlar
Redmi, Dimensity 1200 işlemcili oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak
Xiaomi’nin alt markası olarak faaliyetlerine devam eden Redmi, 2021 yılı içerisinde oyunculara hitap eden ilk akıllı telefonunu piyasaya süreceğini açıkladı. Redmi’nin genel müdürü tarafından yapılan açıklamaya göre, telefon MediaTek’in Dimensity 1200 yonga setinden gücünü alacak.
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Eskiden akıllı telefon denince aklımızda tek bir şey canlanırdı; kameralı, dokunmatik, internete girebilen, oyun oynayabildiğimiz vs. aşağı yukarı kafımızda bu tarzda bir telefon formu canlandırırdık. Fakat son birkaç yıldır akıllı telefonlar kendi içlerinde farklı farklı sınıflara ve formlara bölünmüş durumdalar. Buna örnek olarak katlanabilir telefonları, oyuncu telefonlarını, çift ekranlı telefonları gösterebiliriz. Farklı farklı sınıflara bölünen akıllı telefon sektörünün oyuncuları da, doğal olarak birbirleriyle rekabet içerisindeler.
Bu oyuncuların başında gelen firmalardan bir tanesi de, Redmi. Xiaomi’nin sıradan bir akıllı telefon serisi olmaktan çıkarak yepyeni bir marka haline gelen Redmi’nin ürün portföyü son zamanlarda artmaya başladı. Bildiğiniz üzere Redmi’nin son kullanıcıya hitap eden ürün portföyünde yalnızca akıllı telefonlar değil, TV’ler ve dizüstü bilgisayarlar da bulunuyor. Yalnız diğer tüm ürünleri şöyle dursun, Redmi esasında telefon odaklı bir marka ve bu bağlamda yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.
Redmi, ilk oyuncu telefonunu bu yıl tanıtacak!
Markanın 2021 yılında akıllı telefon sektörüne katacağı yeniliklerle alakalı olarak birinci ağızdan açıklama geldi. Redmi Genel Müdürü Lu Weibing, kişisel Weibo hesabından yaptığı açıklamada bu yıl içerisinde oyunculara özel çıkaracakları ilk oyuncu telefonundan bahsetti. Mediatek Dimensity 1200 yonga setini bünyesinde barındıracak oyuncu telefonunda 5G desteği de yer alacak.
Hatırlayacak olursak Dimensity 1200, geçtiğimiz günlerde MediaTek tarafından tanıtılmıştı. 6 nm üretim sürecinden geçen Dimensity 1200’de 5G, yapay zeka gibi günümüzün olmazsa olmazı diyebileceğimiz teknolojiler yerleşik olarak geliyor. İşte Redmi’nin bu yıl piyasaya süreceği oyuncu telefonu, Dimensity 1200 işlemcinin tüm özelliklerinden iliğini kemiğini sömürürcesine faydalanacak.
Telefonla alakalı şimdilik ayyuka çıkmış hiçbir detay bulunmuyor, fakat Redmi Genel Müdürü tarafından duyurulduğuna göre çok da uzakta olmasa gerek. Bakalım, telefon ayrı bir seri olarak mı yoksa Redmi’nin halihazırdaki bir serisine dahil olarak mı piyasaya sürülecek, çok yakında göreceğiz.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Mi 10T Lite modeli Türkiye’ye geliyor
Çin merkezli teknoloji üreticisi Xiaomi, yeni akıllı telefonu Xiaomi Mi 10T Lite modelini Türkiye‘ye getirmeye hazırlanıyor. Şirket müjdeli haberi sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımla verdi.
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Xiaomi Türkiye, resmi Twitter hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile 5G’li ve Snapdragon 750G işlemcili Xiaomi Mi 10T Lite’ın Türkiye’ye geleceğini duyurdu.
120 Hz ekran yenileme hızına sahip olan Xiaomi Mi 10T Lite, 6.67 inç’lik bir ekrana sahip. Full HD ekranla gelen ürün, ekranını da Gorilla Glass 5 ile koruyor. Qualcomm’un Snapdragon 750G işlemcisinden gücünü alan telefon, grafik tarafında ise Adreno 619 yongasını kullanıyor.
Mi 10T ailesi genişliyor! Serinin yeni üyesi Mi 10T Lite çok yakında satışta. #YaratıcılığınaGüçKat 🌟 pic.twitter.com/kTPBRg8Lv6
— Xiaomi Türkiye (@XiaomiTurkiye) January 20, 2021
4820 mAh kapasiteli bataryasıyla dikkat çeken ve 33W hızlı şarj desteği sunan Xiaomi Mi 10T Lite’ın ön yüzünde f/2.5 diyafram değerinde 16 MP çözünürlüklü bir selfie kamerası bulunuyor.
Telefonun arkasında ise 64 Megapiksel Sony IMX682 sensor f/1.89 diyafram + 8 Megapiksel 120 derece ultra geniş açılı lens f/2.2 diyafram, 2 Megapiksel derinlik + 2 Megapiksel makro sensör f/2.4 diyafram kamera kurulumuna yer veriliyor.
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin teknik özellikleri
- Ekran: 6.67 inç LCD, FHD+ çözünürlük, 120 Hz’e kadar tazeleme oranı
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 750G
- RAM: 6 GB (LPDDR4x)
- Depolama: 64 GB ya da 128 GB (UFS 2.1)
- Ön Kamera: 16 MP (f/2.45)
- Arka Kamera: 64 MP (f/1.89) + 8 MP (f/2.2) + 2 MP (f/2.4) + 2 MP (f/2.4)
- Batarya: 33 watt hızlı şarj destekli 4.820 mAh
- İşletim Sistemi: Android 10 tabanlı MIUI 12
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi, Bluetooth, NFC
- Boyutlar: 165,3 mm x 76,8 mm x 9,0 mm
- Ağırlık: 214,5 gram
Xiaomi Mi 10T Lite modelinin henüz Türkiye’de ne zaman satılacağı ve fiyatı bilinmiyor. Xiaomi’nin ilerleyen günlerde konu hakkında duyuru yapması bekleniyor.
Sizler için oluşturduğum; akıllı telefon, teknolojik ürünler ve genel ihtiyaçlar alışveriş listelerine buradan ulaşabilirsiniz. Ayrıca Trendyol listesini incelemek içinde burayı tıklayın!
Forumdan Son Mesajlar
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Yazan: market2020, 4 saat önce
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Yazan: market2020, 2 gün önce
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Yazan: fuguler, 4 gün önce
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