VİVO çift ana kameralı yeni telefonunu tanıttı !

Geçtiğimiz günlerde X60 serisinin lansmanını gerçekleştiren Vivo, bugün itibariyle serinin en tepe modeli X60 Pro Plus’ı tanıttı. Cihaz kamera özellikleri ve Zeiss optikleri ile dikkat çekiyor.

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Dikkat çekici tasarım ve özellikler

Vivo X60 Pro+, bizleri 6.56 inç FHD+ Amoled kavisli bir ekranla karşılıyor. Ekran 120 Hzyenileme hızı ve 240 Hz dokunmatik örnekleme hızı ile de dikkat çekiyor.

1300 bit maksimum parlaklık, HDR10+, DCI-P3 renk gamı desteği, E3 lümenisans malzeme ekranın dikkat çekici özelliklerinden. Üretici, ekranın ortalama AE puanının 0,506 olduğunu ve her bir ekranın ayrı ayrı kalibre edildiğini iddia ediyor.

Vivo X60 Pro+ 0.5mm kalınlığında düz deri arka yüzeye sahip iki renk seçeneğini bizlere sunuyor. Bunlar: Klasik Turuncu ve Hayalet Mavi

İddialı ortaklık: Vivo ve ZEISS

Kamera tarafında çok konuşulacak bir işbirliğine giden Vivo, en tepe modelinde Zeiss ile özel bir çalışma yürütmüşe benziyor. Çift ana kamerasıyla karşımıza çıkan modelde sensörler Sony ve Samsung imzası taşıyor.

Ana sensörlerden ilki 48MP Sony IMX598: 14mm odak uzunluğu sunan, f/2.2 diyaframa sahip ultra geniş açılı bu sensör 4 eksenli OIS desteği, mikro gimball özelliği ile geliyor.

İkinci ana sensör 50MP Samsung GN1: 23mm odak uzunluğu sunan, f/1.57 diyaframa sahip bu sensör bir önceki önceki nesle kıyasla ışık hassasiyetini %38,8 ve odak doğruluğunu %22 artırıyor. 1/1.3 sensör büyüklüğü olan GN1 oldukça büyük bir sensöre benziyor. Süper Gece Modu 2.0 buna dayanıyor – sadece 0.01 lux’te çalışabiliyor.

Cihaz 50 mm odak uzaklığına sahip 32MP f/2.08 portre (2x telefoto) kamerası ve OIS’li 5x optik yakınlaştırma ve 60x süper yakınlaştırmaya sahip 8MP f/3.4 periskop kamerası ile de iddialı fotoğraflar çekeceğe benziyor.

Cihaz 32MP f/2.45 özçekim kamerasını da bünyesinde barındırıyor.

X60 Pro+ ZEISS optiklerin yanı sıra Zeiss T* kaplamaya da sahip. Bu teknolojiyi Sony haricinde kullanan ilk üretici Vivo oluyor.

Bu kaplamanın eklenmesi, telefonla çekilen görüntülerin kalitesinde önemli bir fark yaratıyor. Ayrıca akıllı telefonda türünün ilk örneği olan nano kristal yapı da var.

Vivo, 4 arka kameranın da AF otomatik odaklama ve video sabitlemeyi desteklediğini söylüyor. Ayrıca 8K’da kayıt yapabilir ve 1080p’ye kadar ağır çekim videolar kaydedebiliyorsunuz.





Snapdragon 888 ile üstün performans

Vivo X60 Pro+, gücünü Snapdragon 888’den alıyor. 8GB ve 12GB RAM desteğine sahip olan cihaza LPDDR5 RAM teknolojisi eşlik ediyor.

12 GB’lık sürüm, depolama alanından 3 GB’ı ek RAM olarak kullanmanıza izin veren Memory Fusion Teknolojisi adlı bir özelliğe sahip.

Cihazda 4200mAh bataryaya 55w flaş şarj eşlik ediyor. Ancak maalesef kablosuz şarj ve stereo hoparlör bulunmuyor.

Vivo X60 Pro +, çift SIM desteğine (yalnızca Nano), ekranda parmak izi tarayıcıya, yüz tanıma kilidine, NFC, SBC, AAC, aptX HD ve LDAC destekli Bluetooth 5.2’ye sahip.

Deri olmasına rağmen 9.10mm kalınlığa ve 190.6g ağırlığa sahip olan X60 Pro+ Android 11 tabanlı OriginOS ile çıkıyor.

Fiyatlandırma

Vivo X60 Pro+

8GB / 128GB 4998 CNY (5700 TL)

12GB / 256GB 5998 CNY (6850 TL)

Vivo X60 Pro+ teknik özellikler

Ekran: 6,56 inç, Full HD+ (2376 x 1080), 120 Hz ekran yenileme, 240 Hz örnekleme, HDR10+

İşlemci: Snapdragon 888 (5 nm)

Bellek: 8 / 12 GB LPDDR5

Depolama: 128 / 256 GB UFS 3.1

Arka Kamera: 50 MP + 48 MP + 32 MP + 8 MP

Ön Kamera: 32 MP

Batarya: 55 W hızlı şarj destekli 4.200 mAh

Boyutlar: 158,59 x 73,35 x 9,10 mm

Bağlantı: 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11 ax, Bluetooth 5.1, GPS (L1+L5 Dual Band) + GLONASS, USB Type-C

Renkler: Mavi, Turuncu

İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı OriginOS 1.0

Ağırlık: 190 gram

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