Apple, dünyanın en çok tablet satan markası oldu!

Apple, dünya tablet endüstrisindeki en üst sırada bulunan yerini 2020’de de korumayı başardı. Şirket, geçtiğimiz yılın sadece 4. çeyreğinde tahmini rakamla 19,2 milyon adet iPad modeli sattı.

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Analiz firması Canalys’in yeni verilerine göre iPad sevkiyatları yıldan yıla %40 artış gösterdi. Bununla birlikte Apple, 2020’nin 4. çeyreğinde küresel tablet pazarında %36 paya sahip oldu.

Apple’ın piyasadaki liderliği oldukça güçlü. Şirketin en yakın rakibi Samsung , %19 pay ve tahmini 9,9 milyon tablet sevkiyatıyla ikinci oldu. Üçüncü sırada bulunan Amazon ise pazarın %12‘sine ve 6,5 milyon gönderiye sahip.

Canalys, 2020 boyunca Apple’ın 2019’a göre %24 artışla yaklaşık 58,8 milyon tablet sattığını tahmin ediyor. Yıl boyunca, Samsung’un %19 ve Huawei’nin %10‘unun çok ötesinde %37’lik pazar payını korumayı başardı.

Canalys’in raporu, tablet satış rakamlarına ek olarak, kişisel bilgisayarları, tabletleri ve Chromebook’ları bir araya getiren dünya çapındaki PC pazarına ilişkin veriler de sundu.

Apple, bilgisayar pazarında Lenovo’nun hemen ardından ikinci sırada yer aldı. Cupertino teknoloji devi, 2020’nin 4. çeyreğinde 26,4 milyon birim bilgisayar ve tablet satarak yıllık %42’lik bir büyümeyi temsil etti. Pazarda %18’lik bir paya sahipti, ancak Lenovo’nun %20’sine karşılık biraz geride kaldı.

Veriler, 2020 yılı boyunca Apple’ın toplam 81,4 milyon iPad ve Mac modeli sattığını gösteriyor.

Apple artık bireysel birim satışlarını bildirmese de, Çarşamba günü 2020 4. çeyrek sonuçlarını paylaştı. Rekor kıran toplam gelire ek olarak Apple, Mac için tüm zamanların 4. çeyrek rekorunun kırıldığı ve iPad gelirlerinde %41 artış yaşandığını bildirdi.