HarmonyOS ön yüklü olarak çıkacak ilk telefon belli oldu

HarmonyOS işletim sistemiyle birlikte ön yüklü olarak piyasaya çıkacak ilk akıllı telefon serisinin Huawei P50 olacağı iddia edildi. Huawei Central tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, direkt olarak HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya çıkan bir telefon serisi olacak.

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HarmonyOS ile gelecek ilk telefon belli oldu

Teknoloji devi Huawei, dün itibariyle hem kendisi için hem de kullanıcıları için tam manasıyla yeni bir dönüm noktasının fitilini ateşledi. Eylül ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde HarmonyOS 2.0 işletim sistemini tanıtan Huawei, 16 Aralık’taysa HarmonyOS beta sürümünü resmen kullanıma sundu.

Huawei’nin HarmonyOS 2.0’ı beta olarak yayınlamasının hemen ardından, HarmonyOS ile kutudan çıkacak olan ilk akıllı telefon serisi de belli oldu. Huawei Central’ın aktardığı bilgilere göre, 2021 yılında tanıtılacak Huawei P50 akıllı telefon serisi HarmonyOS ön yüklü olarak karşımıza çıkacak. Yani P50 sahipleri, telefonlarında HarmonyOS deneyimini gerçek manada yaşama şansına sahip olacaklar.

Huawei P50 serisi hakkında bugüne kadar pek bir sızıntı ortaya atılmamıştı. Fakat, geçen hafta Güney Kore merkezli kaynaklar tarafından gelen bilgilerde P50’nin Kirin 9000 işlemci ve Samsung ekran kullanacağını öğrenmiştik. Bugün ortaya çıkan dedikodu eğer gerçekten doğru çıkarsa, Huawei gerçekten Google’a teknoloji tarihi için belki küçük ama kendi adına büyük bir gol atmış olacak.

HarmonyOS’in özellikleri nedir?

HarmonyOS 2.0 işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için, öyle kesin olarak netlik kazanmış spesifik özellikleri bilinmiyor. Ancak hatırlarsanız Huawei’nin HDC etkinliğinde de sıkça gündeme getirdiği çok önemli bir konu var; o da nesnelerin internetiyle tam uyumluluk. Yani aslında bakarsanız HarmonyOS’in en iddialı olduğu taraf, internete bağlı olan herhangi bir cihazla kusursuz uyumlu olma noktasında.

Örneğin internet bağlantısı özelliğine sahip olan bir akıllı saatiniz veya daha ekstrem bir örnek verelim, buzdolabınız olduğunu düşünün. Huawei’nin iddiasına göre HarmonyOS, o buzdolabında bile çalışabilecek. Elbette ki sadece spesifik olarak buzdolabını düşünmeyin, genel olarak HarmonyOS’in IoT cihazlarla tam uyumlu çalışacağı belirtiliyor. Bunun dışında zaten HarmonyOS en nihayetinde Android ve iOS gibi mobil bir işletim sistemi olduğu için, rakiplerinden geri kalır hiçbir yanının olmayacağını söyleyebiliriz.

HarmonyOS uyumlu telefonlar ve tabletler

Huawei’nin açıklamasına göre HarmonyOS 2.0 beta; Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, MatePad Pro olmak üzere şimdilik sadece beş cihazda kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde bu cihazların arasına Mate 40 serisinin de dahil edileceği belirtiliyor.