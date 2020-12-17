Akıllı Telefonlar
HarmonyOS ön yüklü olarak çıkacak ilk telefon belli oldu
HarmonyOS işletim sistemiyle birlikte ön yüklü olarak piyasaya çıkacak ilk akıllı telefon serisinin Huawei P50 olacağı iddia edildi. Huawei Central tarafından aktarılan bilgilere göre Huawei P50 serisi, direkt olarak HarmonyOS işletim sistemi ile piyasaya çıkan bir telefon serisi olacak.
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HarmonyOS ile gelecek ilk telefon belli oldu
Teknoloji devi Huawei, dün itibariyle hem kendisi için hem de kullanıcıları için tam manasıyla yeni bir dönüm noktasının fitilini ateşledi. Eylül ayındaki Huawei Geliştiriciler Konferansı etkinliğinde HarmonyOS 2.0 işletim sistemini tanıtan Huawei, 16 Aralık’taysa HarmonyOS beta sürümünü resmen kullanıma sundu.
Huawei’nin HarmonyOS 2.0’ı beta olarak yayınlamasının hemen ardından, HarmonyOS ile kutudan çıkacak olan ilk akıllı telefon serisi de belli oldu. Huawei Central’ın aktardığı bilgilere göre, 2021 yılında tanıtılacak Huawei P50 akıllı telefon serisi HarmonyOS ön yüklü olarak karşımıza çıkacak. Yani P50 sahipleri, telefonlarında HarmonyOS deneyimini gerçek manada yaşama şansına sahip olacaklar.
Huawei P50 serisi hakkında bugüne kadar pek bir sızıntı ortaya atılmamıştı. Fakat, geçen hafta Güney Kore merkezli kaynaklar tarafından gelen bilgilerde P50’nin Kirin 9000 işlemci ve Samsung ekran kullanacağını öğrenmiştik. Bugün ortaya çıkan dedikodu eğer gerçekten doğru çıkarsa, Huawei gerçekten Google’a teknoloji tarihi için belki küçük ama kendi adına büyük bir gol atmış olacak.
HarmonyOS’in özellikleri nedir?
HarmonyOS 2.0 işletim sistemi henüz beta sürümünde olduğu için, öyle kesin olarak netlik kazanmış spesifik özellikleri bilinmiyor. Ancak hatırlarsanız Huawei’nin HDC etkinliğinde de sıkça gündeme getirdiği çok önemli bir konu var; o da nesnelerin internetiyle tam uyumluluk. Yani aslında bakarsanız HarmonyOS’in en iddialı olduğu taraf, internete bağlı olan herhangi bir cihazla kusursuz uyumlu olma noktasında.
Örneğin internet bağlantısı özelliğine sahip olan bir akıllı saatiniz veya daha ekstrem bir örnek verelim, buzdolabınız olduğunu düşünün. Huawei’nin iddiasına göre HarmonyOS, o buzdolabında bile çalışabilecek. Elbette ki sadece spesifik olarak buzdolabını düşünmeyin, genel olarak HarmonyOS’in IoT cihazlarla tam uyumlu çalışacağı belirtiliyor. Bunun dışında zaten HarmonyOS en nihayetinde Android ve iOS gibi mobil bir işletim sistemi olduğu için, rakiplerinden geri kalır hiçbir yanının olmayacağını söyleyebiliriz.
HarmonyOS uyumlu telefonlar ve tabletler
Huawei’nin açıklamasına göre HarmonyOS 2.0 beta; Huawei P40, P40 Pro, Mate 30, Mate 30 Pro, MatePad Pro olmak üzere şimdilik sadece beş cihazda kullanılabiliyor. Önümüzdeki günlerde bu cihazların arasına Mate 40 serisinin de dahil edileceği belirtiliyor.
Akıllı Telefonlar
Xiaomi Redmi 9 Power resmileşti
Xiaomi, bugün yaptığı açıklamayla yeni telefonu Redmi 9 Power cihazını tanıttı. Aslında belki de yeni dememeliyiz, çünkü telefon, geçen ay Çin’de çıkan Redmi Note 9 4G cihazının neredeyse tamamen aynısı olacak.
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Xiaomi Redmi 9 Power fazladan bir kamerayla geliyor
Sadece fazladan 2MP’lik bir makro kamera eklemesi yapılan cihaz, Snapdragon 662 SoC işlemcisine sahip olup; Android 10 ve MIUI 12 ile çalışacak. 4GB RAM ile gelecek ve 64GB (UFS 2.1) ve 128GB (UFS 2.2) olmak üzere iki farklı depolama seçeneği verilecek. Aynı zamanda microSD kart girişine de sahip olan cihazda böylelikle 512GB’a kadar alan genişletmeye de izin verilecek.
Ekran açısından 6.53inç FullHD+ LCD bir ekran ile gelen Redmi 9 Power, 8MP ön kamerasını kamera deliğinin içinde barındırıyor. Arka tarafa dönecek olursak Realme C3 benzeri bir tasarımla karşılaşıyoruz. 48MP ana kamera, 8MP ultra genişlik sensörü, 2MP derinlik sensörü ve 2MP makro kameranın olduğu dörtlü kurulum görülen arka tarafta; parmak izi okuyucusuna uygun bir yapı kullanılmamış.
AI Face Unlock ile yüz tanıma teknolojisini destekleyen telefonun parmak izi okuyucusu yan tarafta tercih edilmiş. Batarya tarafında ise 6000mAh kapasiteli bir pil bütün takıma gücünü verirken, kendi gücünü ise 18W’lık USB-C girişinden alarak şarj oluyor. Ancak Xiaomi’nin kutuda gönderdiği şarj cihazı ilginç bir şekilde 22.5W olarak karşımıza çıkıyor.
3.5mm standart bir kulaklık girişine sahip Redmi 9 Power, bununla beraber stereo hoparlörler, sıçramaya karşı dayanıklık, IR Blaster desteği ve başka bir telefonu şarj etmeye yarayan ters şarj desteğini de kullanıcılara sunuyor.
Akıllı telefon ile Mavi, Elektrik Yeşili, Ateş Kırmızısı ve Siyah olmak üzere dört farklı renk seçeneği veriliyor. 64GB’lık model 10.999 Rupi ile yaklaşık 150 Dolar gelirken, fazladan 1000 Rupi, yani 14 Dolar ile 128GB’lık seçeneğe ulaşılabiliyor. Xiaomi Redmi 9 Power akıllı telefonu 22 Aralık’ta ise Hindistan’da Mi.com, Amazon ve Mi Home başta olmak üzere diğer satıcılar üzerinden piyasaya sürülecek.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A32, 5G FCC sertifikasını aldı
Samsung Galaxy A32 5G hakkında sızan bilgilerden ve görüntülerden cihazın tasarımıyla alakalı olarak kullanıcılar zaten bilgi sahibi idi. Cihaz yakın zamanda ise FCC sertifikasıyla da görüldü. Yeni çıkan başka sızıntılarla birlikte FFC sertifikasının gelmesi dolayısıyla da cihaz özellikleri hakkında bazı yeni detaylara da ulaşılabilmiş oldu.
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Samsung firmasının gelecek olan yeni cihazı Galaxy A32 5G, şirketin en ucuz 5G telefonu olmaya aday gözüküyor. SM-A326J model numarasıyla karşımıza çıkan telefon, 28/77/78 bandrollü 5G desteği veriyor. NFC bağlantı desteği de bulunan cihazın şarj desteği ise 15W.
Ekran kısmında ise Samsung Galaxy A32 5G, 6.5inç’lik büyük bir ekran ile bizi karşılıyor. Ön kamerası için damla çentikli kamera deliği ev sahipliği yaparken, cihazda kullanılan malzeme parlak bir plastik olarak göze çarpıyor. Arka tarafta ise üçlü bir kamera takımı tercih edilmiş. Ana kamera 48MP çözünürlük ile kendine yer bulurken, yanında LED flaş ışığı onu destekliyor. Aynı zamanda telefon, işlevi henüz tam anlaşılamamış bir sensör daha barındırsa da, bunun dördüncü bir kamera olabileceği de ihtimaller arasında.
Samsung Galaxy A32 5G, boyutları açısından ise 164.2 x 76.1 x 9.1mm ile karşımıza çıkıyor. Güç butonunun içerisinde bir de parmak izi okuyucusunu barındıracak olan akıllı telefonun; kutudan çok yüksek ihtimalle Android 11 işletim sistemiyle beraber çıkması bekleniyor.
Akıllı Telefonlar
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları sızdırıldı!
Samsung Galaxy A72 tasarım detayları ortaya çıktı. Son ortaya çıkan sızıntılar ile birlikte akıllı telefonun tasarım detayları netleşti.
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Samsung Galaxy A72, Note 20 benzeri bir tasarım anlayışı ile geliyor!
Samsung Galaxy A serisine yeni bir akıllı telefon daha eklemeyi hedefliyor. Orta üst seviyeye konumlandırdığı modeller ile akıllı telefon dünyasında kullanıcı sayısını arttıran Güney Kore devi, Galaxy A72 ile hayranlarının karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Galaxy A serisinin en kuvvetli modeli olması beklenen akıllı telefonun tasarım detayları da Voice isimli internet sitesinde sızdırıldı. İlk ortaya çıkan görüntülere göre Galaxy Note 20 benzeri bir tasarım anlayışına sahip olması beklenen akıllı telefon, 6.7 inçlik büyük bir ekran ile piyasaya çıkacak.
Delikli ekran teknolojisine sahip olacağı öğrenilen akıllı telefon, bir adet henüz özellikleri bilinmeyen ön kamera ile kullanıcılarını karşılayacak. Arka tarafta ise Galaxy Note 20 serisinden aşina olduğumuz bir kamera kurulumu dikkat çekerken, cihazın dört adet arka kamerasının olacağı öğrenildi. Arka kameraların özellikleri henüz bilinmese de ana kameranın 64 MP olması bekleniyor. 3.5 mm‘lik kulaklık girişinin de yer alacağı akıllı telefon, 5G özellikli olarak piyasaya çıkacak. Teknik özellikleri henüz tam anlamıyla belli olmayan Galaxy A72 modelinin ilerleyen günlerde daha fazla detay ile bizleri karşılaması bekleniyor. Bakalım firma, yeni akıllı telefonu ile birlikte beklentileri karşılayabilecek mi bekleyip göreceğiz.
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