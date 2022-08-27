Okula dönüş, iş veya eğlence amaçlı yeni bir dizüstü bilgisayar arayışındaysanız Apple’ın seçebileceğiniz beş MacBook bilgisayarı var. Seçiminiz, dizüstü bilgisayarınızı ne için kullandığınıza ve bütçenize bağlı olacaktır. İşte mevcut her MacBook hakkında bilmeniz gerekenler ve sizin için en iyisini nasıl seçeceğiniz;

2020 MacBook Air

2020 MacBook Air, Apple’ın sattığı en ucuz MacBook’tur, ancak yine de harika bir bilgisayardır. Bir M1 yongası ile çalışır ve çoğu insanın ihtiyaç duyduğu şeylerin üstesinden gelebilecek kadar güçlüdür, ancak video düzenleme gibi görevler için daha yavaştır. 2020 MacBook Air, 2022 MacBook Air’e benzer şekilde 18 saatlik pil ömrüne sahiptir. “Sadece bir bilgisayara ihtiyacınız varsa” tercihiniz bu olmalıdır. 2020 MacBook Air, çoğu insan için en iyi MacBook’tur.

2022 MacBook Air

En yeni M2 yongası kullanan bilgisayar, tamamen yeniden tasarlandı ve her zamankinden daha ince. 2022 MacBook Air, MagSafe şarj özelliğine sahiptir. Bu, yana açılan ve kolayca dışarı çıkan küçük manyetik şarj kablosu demektir. Bu nedenle, kabloya takılırsanız tüm MacBook masanızdan düşmez. Dizüstü bilgisayarı iki Thunderbolt USB C bağlantı noktasından birini kullanarak da şarj edebilirsiniz. Apple’ın 67 watt’lık şarj cihazını satın alırsanız, 30 dakikada %50’ye kadar hızlı şarj edebilirsiniz.

Bu MacBook, 1-2 kg ağırlığıyla en taşınabilir modeldir. Ekranı ise 13 inçten biraz daha büyük. Ses kalitesi ve web kamerası da geliştirilen M2 MacBook Air, filmlerin ve müziğin sesini daha dolgun hale getiren toplam dört adet olmak üzere iki ek hoparlöre sahiptir. Web kamerası 720p’den tam 1080p HD’ye yükseltildi. Bu model ayrıca ortalama bir kullanıcı için fazlasıyla yeterli işlem hızına sahiptir.

MacBook Pro 13 İnç

MacBook Pro 13 İnç, MacBook Air’den bir adım önde ancak, 14 inç ve 16 inç MacBook Pro’larda bulunan eski M1 Pro veya M1 Max işlemciler kadar güçlü olmayan en yeni M2 işlemciye sahiptir.

2022 sürümü M2 yonga ile çalışır, 20 saatlik pil ömrüne sahiptir ve dokunmatik çubuklu tek MacBook’tur,. Bu çubuk klavyenin üzerinde çalışan ve fotoğraflar arasında gezinmek, medyayı atlamak veya duraklatmak/oynatmak ve daha fazlası için kullanabileceğiniz küçük şerittir. Pro ayrıca MacBook Air’de bulacağınızdan daha iyi hoparlörlere ve daha üst düzey bir ekrana sahiptir.

2022 MacBook Air gibi MagSafe şarjı kullanır, ancak bir çift fan kullanan Aktif Soğutma adı verilen yeni bir özelliğe daha sahiptir. Bu, daha gelişmiş video düzenleme gibi daha ağır görevleri yerine getirmesine yardımcı olur. Pro, biraz daha ağır ve ekranı 13,3 inçten biraz daha küçük. Genel olarak, video düzenleme veya fotoğraf düzenleme gibi yüksek güçlü bir işlev kullanıyorsanız, işlemci ve grafik performansı 2022 MacBook Pro’da belirgin şekilde farklıdır.

MacBook Pro 14 İnç ve 16 İnç

Bir MacBook’ta mümkün olan en fazla güce ihtiyacınız varsa bu bilgisayarlardan birini seçmelisiniz.

Apple, geçen yıl 14 inç ve 16 inç MacBook Pro modellerini piyasaya sürdü. Yeni cihazlara; SD kart okuyucu, başka bir ekran eklemek için tam bir HDMI bağlantı noktası ve daha fazlası gibi özellikleri geri getirdi. Bir MacBook’ta bulunan en iyi ekranlara ve yüksek yenileme oranlarına sahipler. Bu sayede örneğin bir web sitesinde gezinirken her şey sorunsuz görünür.

MacBook Air modellerinin aksine yalnızca bir monitör yerine iki adede kadar ek monitörü desteklerler. Ve en önemlisi, Apple’ın diğer bilgisayarlarındaki M2 yongasından daha güçlü olan M1 Pro veya M1 Max yongaları ile yapılandırılabilirler. Bu nedenle, yoğun video düzenleme yapıyorsanız veya yalnızca üst düzey ekranları ve çok sayıda bağlantı noktasını seviyorsanız, MacBook Pro tam size göre.

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