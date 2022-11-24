Apple CEO’su Tim Cook’un, Glazer Ailesi’nin gözden çıkardığı Manchester United’ı satın alma yarışına katıldığı iddia edildi. Daily Star dünyanın en büyük teknoloji şirketinin İngiliz devini almak için 5,8 milyar sterlin teklif ettiğini yazdı.

FIRSATLARI DEĞERLENDİRMEK İSTİYOR

Apple’ın bu alanda bir yatırım ve tecrübesi olmasa da Tim Cook’un United’a sahip olmanın sağlayabileceği fırsatları keşfetmeye hevesli olduğu iddia edildi. Glazer Ailesi kulübü en yüksek fiyatı verene satacağını açıkladı. Ancak rakiplerinin yıllık 326 milyar sterlinlik geliri ve bu ay itibariyle tahmini 2 trilyon sterlinlik net değeri olan Apple’ın karşısında şansı olmayacağı tahmin ediliyor.

BANKALARLA GÖRÜŞMELERE HAZIRLANIYOR

Apple aralarında The Raine Group’un da bulunduğu satışı denetlemekle görevlendirilen bankalarla görüşmelere hazırlanıyor.

2005’TE 790 MİLYON STERLİNE SATILMIŞTI

Merhum Malcolm Glazer, kulübü 2005 yılında kaldıraçlı bir satın almayla modeliyle (790 milyon sterline, dönemin kuruyla yaklaşık 1 milyar 340 milyon dolara) aldı ve bu da onu büyük borçlara boğdu. Aile o zamandan beri sert taraftarların güvensizliğiyle karşı karşıya kaldı. Takım, Sir Alex Ferguson yönetiminde kupalar kazanmaya devam ettikçe, sahipliklerinin ilk yıllarında bu durum hafiflese de, efsanevi koçun 2013’te emekli olmasından sonra kızgınlık istikrarlı bir şekilde arttı. O zamandan beri kulüp, gösterilecek sadece bir avuç kupa ile yöneticiler ve büyük paralı oyuncular arasında dolaştı. Daha da kötüsü, İngiliz futbolundaki hakimiyetleri, 2008’de Abu Dabi yatırımcıları tarafından devralınmasından bu yana birçok onur kazanan, şehirlerarası rakipleri Manchester City FC’ye kaydı.

SİLİKON VADİSİ VE ARAP SERMAYESİ KARŞI KARŞIYA GELECEK

Apple’ın, Manchester United’ı satın alması durumunda Manchester derbisinde Silikon Vadisi ile Arap Sermayesi karşı karşıya gelmiş olacak.

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Manchester’ın bir diğer takımı Manchester City, Birleşik Arap Emirlikleri Kraliyet ailesinin ardında bulunduğu ticaret grubu Abu Dabi United Group tarafından 2008 yılında 210 milyon sterlin ödeyerek satın alındı.

Abu Dabi Kraliyet ailesinin adına son imzayı atan “Abu Dabi’nin Donald Trump’ı” lakaplı Süleyman El Fehim de Premier Lig’de yapacakları dev transferlere dikkat çekti ve yönetim anlayışlarını daha çok harcamayı gerektiren “yatırım, yatırım, yatırım” olarak açıkladı.

Khaldun al-Mubarak ve Mansour bin Zayed Al Nahyan, beş yıl sonra gelen New York City FC hamlesinin ardından yatırımlarını City Football Group çatısı altında toplamaya karar verdi.