Genel
Hyundai Bayon tanıtıldı
Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Hyundai; İzmit Assan fabrikasında üreteceği Hyundai Bayon SUV model aracını tanıttı. Güney Koreli firmanın B-SUV segmentinde yer alacak yeni aracı, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.
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Hyundai, yeni crossover SUV modeli Bayon’u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. Bayon, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor.
2021 Hyundai Bayon’un uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm. Ayrıca yeni Hyundai Bayon, 2.580 mm aks mesafesi ile ferah bir yaşam alanı vadediyor.
Kompakt boyutlarına rağmen 411 litrelik bagaj hacmiyle gelen 2021 Hyundai Bayon’daki kaydırılabilir akıllı bagaj pandizotu da ekstra fonksiyonellik sağlıyor. Ayrıca yeni Bayon’un jant seçenekleri de 15 ila 17 inç arasında değişiyor.
Toplam dokuz farklı dış renk seçeneğiyle üretim bandına girecek olan 2021 Hyundai Bayon; isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilcek. Yeni Bayon’un kendine has bir şekle ve tasarıma sahip arka bölümünde ise tavan rengiyle uyumlu siyah bagaj spoyleri, ince LED şeritle bağlanan V şekilli stop grubu ve gri renkli koruma plakasına sahip arka tampon dikkat çekiyor.
Bayon’un kokpitine baktığımızda ise bizleri 10.25 inç boyutlarında Android Auto ve Apple Car Play destekli multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli karşılıyor. Ayrıca Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Buna göre tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.
Hyundai Bayon modelini motor seçenekleri
Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar; 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji; 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile satın alınabiliyor.
1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek; Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.
Son olarak 2021 Hyundai Bayon; markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Aracın fiyatına ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin henüz bilgi verilmedi.
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Genel
Samsung, En İddialı TV Serisini Piyasaya Sürüyor
Samsung, yeni TV serisini piyasaya sürmeye başlıyor. Piyasaya çıkacak olan bu seri, oyuncular için mini LED ve özellikleri de sunuyor. Şirket, uzun yıllardır en iddialı serisini paylaşarak kullanıcıları heyecanlandırdı.
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Samsung yeni serisiyle birçok özelliği beraberinde getiriyor
Şirket, önceki yıllara göre daha fazla kontrast ve daha iyi görüntü kalitesi elde etmek için Mini LED teknolojisini kullanan yeni Neo QLED 8K ve 4K TV‘ler tarafından yönetilen 2021 TV serisinin sevkiyatına başladı. Aynı zamanda şirket, Mini LED ile daha küçük LED’leri TV’nin arka aydınlatma sistemine sığdırabiliyor. Bu işlemi daha önce olduğundan daha fazla yapabiliyor. Bu özellik, TV’nin karartma bölgeleri üzerinde çok daha iyi bir kontrol sağlıyor. Bunun yanında istenmeyen “parlama” efektini önemli ölçüde azaltıyor.
Bu yılın üst düzey Samsung TV’leri, tüm önemli yeni nesil seçenekleri bünyesinde barındırıyor. Yenileme hızı, en boy oranı, giriş gecikmesi gibi özellikler için ise yeni ayar çubuğu geliştirmiş. Bu çubuğa kolayca erişebileceksiniz ve bir dizi oyun merkezli özelliğe de ulaşabileceksiniz. TV’lerin çoğu önümüzdeki iki hafta içinde müşterilere ulaşmaya başlayacak, diğerleri ise Nisan ayında ve sonrasında müşterilere ulaşacak. Türkiye satış fiyatı resmi sitesinde mevcut aynı zamanda siparişler de aktif. Samsung’un resmi sitesine girdiğinizde yeni çıkan TV’ler için ön kayıt sayfası sizi bekliyor olacak.
Tasarımıyla dikkat çeken çerçeve, TV’nin duvarda bir sanat eseri gibi görünmesini sağlamak için daha ince ve daha fazla çerçeve seçeneğiyle yenileniyor. Aynı zamanda kapasitesini 500MB’dan 6GB’a çıkıyor. Böylece müşteriler artık aktif olarak kullanmadıklarında görüntülenen TV’de daha fazla görüntü depolayabilir. Depolama, 1.200 ultra yüksek çözünürlüklü görüntülere kadar depolayabiliyor. Başka bir TV olan Sero, yakın gelecekte Apple’ın AirPlay 2’si için destek alıyor.
Şirket ayrıca, OLED’i bir sonraki harika TV teknolojisi olarak atlatmayı amaçlayan fütüristik MicroLED TV‘leri için daha geleneksel form faktörleri sunduğunu duyurdu. Bunun yanında Nisan ayında satışa çıkacak MicroLED TV’lerin oldukça pahalı olacağı da günden konusu.
Satışa çıkan TV’lerin fiyatları Türkiye bazında oldukça fazla. Diğer ülkelerde de fiyatın aşırı oluşu gündem konusu. Özellikle Türkiye fiyatı kullanıcıları şaşırtıyor. Bir televizyona yüklü bir para vermek çoğu kullanıcıya mantıksız geliyor. MicroLED TV’lerin Türkiye fiyatı ise merak konusu.
Genel
Google, yeni “Evden Çalışma” özelliklerini duyurdu
Google, pandemide evden çalışma yöntemiyle çalışan kullanıcılarına yardımcı olmak istiyor. Bunun için Workspace araçlarına bir dizi yeni özellik ekliyor.
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Google Workspace işlevleri gelişiyor
COVID-19 salgını sonrası dünyada birçok insan ve iş yeri uzaktan çalışma yöntemine geçti. İşte böyle bir dönemde kullanıcılarına kolaylık sağlamak amacıyla Google, Workspace araçlarına yeni özellikler ekleyeceğini duyurdu.
Google, bu araçların ve özelliklerin insanların zamanlarını daha iyi yönetmelerine ve kolayca işbirliği yapmalarına yardımcı olacağını söyledi. Bu özellikler daha fazla Google Asistan erişimi içerecek. Böylece sadece sesiniz ile bu araçlara kolayca erişim sağlayabileceksiniz. Asistanınıza çalışma takviminizde sırada ne olduğunu sorabilirsiniz. Hızlıca toplantılara katılabilirsiniz. Birçok cihaz ekranında basitçe mesaj gönderebilirsiniz.
Google evden çalışmaya yardımcı olmak için Takvim uygulamasına da yeni özellikler ekliyor. Bölümlenebilir çalışma saatleri, tekrarlanan ofis dışı girişler, konum göstergeleri ve bildirimleri azaltan Konsantrasyon Modu bunlardan bazıları.
Google Workspace başkan yardımcısı ve genel müdürü Javier Soltero açıklamasında şöyle söylüyor: Çalışanların zamanlarını nasıl geçirdiklerini değerlendirebilmeleri için Google Workspace kullanıcılarına zaman analizleri sunacağız. (Araç yöneticiye görünmeyecek.)
Şirketin “Zoom” rakibi uygulaması Google Meet için de yeni bir özellik geliyor. Kullanıcı, dizüstü bilgisayar gibi bir cihazla sunum yaparken telefon gibi başka bir ekrandan da toplantıyı görüntüleme imkanına sahip olacak. Yani Meet‘e ikincil ekran desteği gelmiş olacak.
Ek olarak bir mobil döşeme görünümü kullanıma sunuluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar bir çağrıdaki birden fazla kişiyi tek ekranda görecek. Yeni özellik, resim içinde resim ve bölünmüş ekran modlarıyla uyumlu olacak.
Şirket, Gmail, Chat, Dökümanlar ve Drive‘da kullanılacak Google Workspace Frontline adlı yeni bir projeyi açıkladı. Bu proje bir şirketin verilerini güvende tutmaya yardımcı olan iki özelliği içeriyor. Bunlar gelişmiş uç nokta yönetimi ve güvenlik özellikleri. Bu projenin de önümüzdeki haftalarda kullanıma sunulmasını bekliyoruz. İşletme ekipleri bu sayede AppSheets adlı basit uygulamaları doğrudan E-Tablolar ve Drive‘dan oluşturacaklar. Böylece ön cephe çalışanlarının işleri daha da dijitalleşmiş ve kolaylaşmış olacak.
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Genel
realme, 108 MP kamerasını tanıttı.
realme, bugün çevrimiçi olarak düzenlediği Kamera İnovasyon etkinliği düzenledi. Ayrıca yakında piyasaya sunulacak realme 8 serisinde kullanılacak ilk 108 MP kamerasını tanıttı. Daha keskin fotoğraf kalitesi, dünyanın ilk “tilt-shift” (perspektif düzeltme) kullanıyor. Ayrıca “Starry” zaman atlamalı video ve yeni portre filtreleriyle realme 8 serisi fotoğrafçılık alanında iddialı.
realme 8 Pro, birincil kamera olarak 12.000 x 9.000 piksel ve 1/1,52″ genişliğe sahip. Samsung’un 108 megapiksellik HM2 sensörü mevcut. Daha büyük tek piksel boyutu ile iyi bir görüntü kalitesi mevcut. realme telefonlar ISOCELL Plus ve Smart-ISO desteğine sahip.
Sensör içi yakınlaştırma özelliği
realme 8 Pro, yeni Sensör İçi Yakınlaştırma teknolojisi sayesinde yüksek yakınlaştırma netliği sağlıyor. Özellikle realme 8 Pro’nun 3x modu yeni Sensör İçi Yakınlaştırmayı etkinleştiriyor. Sonrasında sensör görüntü oluşturmak için sadece yakın kısımla eşleşen 12 MP alanı kullancak. 12 MP fotoğrafta alan daha küçük olduğundan görüntü daha hızlı işlenebiliyor. Ayrıca, realme 8 Pro’nun arka arkaya sekiz adet 12 MP fotoğraf çekmesi netliği artırmasını sağlıyor. realme 8 Pro ile 3x yakınlaştırılarak çekilen fotoğraflar, bu işlemden sonra keskinlik açısından bazı optik telefoto lenslerden bile daha iyi sonuç veriyor.
realme, kamera inovasyon etkinliğinde anlatılan tüm detayları aynı anda canlı olarak sizlerle paylaştık. İyi Seyirler…
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