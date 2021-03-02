Hyundai Bayon tanıtıldı

Otomobil sektörünün önde gelen markalarından Hyundai; İzmit Assan fabrikasında üreteceği Hyundai Bayon SUV model aracını tanıttı. Güney Koreli firmanın B-SUV segmentinde yer alacak yeni aracı, son derece yenilikçi bir tasarıma sahip.

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Hyundai, yeni crossover SUV modeli Bayon’u resmi olarak tanıttı. Tamamen Avrupa pazarı için geliştirilen BAYON, markanın SUV ürün gamını genişletmesinde önemli bir rol oynayacak. Bayon, adını Fransa’daki Bask Bölgesi’nin başkenti Bayonne’dan alıyor.

2021 Hyundai Bayon’un uzunluğu 4.180 mm, genişliği 1.775 mm ve yüksekliği de 1.490 mm. Ayrıca yeni Hyundai Bayon, 2.580 mm aks mesafesi ile ferah bir yaşam alanı vadediyor.

Kompakt boyutlarına rağmen 411 litrelik bagaj hacmiyle gelen 2021 Hyundai Bayon’daki kaydırılabilir akıllı bagaj pandizotu da ekstra fonksiyonellik sağlıyor. Ayrıca yeni Bayon’un jant seçenekleri de 15 ila 17 inç arasında değişiyor.

Toplam dokuz farklı dış renk seçeneğiyle üretim bandına girecek olan 2021 Hyundai Bayon; isteğe bağlı olarak iki tonlu tavan rengiyle de satın alınabilcek. Yeni Bayon’un kendine has bir şekle ve tasarıma sahip arka bölümünde ise tavan rengiyle uyumlu siyah bagaj spoyleri, ince LED şeritle bağlanan V şekilli stop grubu ve gri renkli koruma plakasına sahip arka tampon dikkat çekiyor.

Bayon’un kokpitine baktığımızda ise bizleri 10.25 inç boyutlarında Android Auto ve Apple Car Play destekli multimedya ekranı ve dijital gösterge paneli karşılıyor. Ayrıca Otomobil, üç farklı iç mekan rengi ile satışa sunulacak. Buna göre tamamen siyah, koyu-açık gri ve koyu gri ve yeşil dikişli döşemelerle beraber sürücünün iç mekana odaklanmasını sağlayacak sakin bir atmosfer sunuluyor.

Hyundai Bayon modelini motor seçenekleri

Hyundai BAYON, geliştirilmiş Kappa motor ailesi ile üretiliyor. Yakıt verimliliği ve düşük CO2 emisyonları ile dikkat çeken T-GDi turbo beslemeli motorlar; 48 voltluk hafif hibrit teknolojisi (48V) ile birleştiriliyor. 1.0 litrelik T-GDi motorla sunulan bu teknoloji; 6 ileri Akıllı Manuel Şanzıman veya 7 ileri çift kavramalı şanzıman ile satın alınabiliyor.

1.0 litrelik T-GDi motorun 100 beygirlik versiyonu ise 48V hafif hibrit teknolojisi olmadan da tercih edilebiliyor. Hem manuel hem de DCT ile kombine edilen bu seçenek; Eco, Normal ve Sport olmak üzere üç farklı sürüş moduna sahip. BAYON’da 5 ileri (5MT) manuel şanzımanla gelen 84 PS’lik 1.2 litre ve 6 ileri manuel veya otomatik şanzımanla sunulan 1.4 litre 100 PS atmosferik motorlar da var.

Son olarak 2021 Hyundai Bayon; markanın İzmit’teki tesislerinde, çok yakın bir zamanda üretilerek 40’tan fazla Avrupa ülkesine ihraç edilecek. Aracın fiyatına ve satışa sunulacağı tarihe ilişkin henüz bilgi verilmedi.

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