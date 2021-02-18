Genel
Porsche Macan’a İtalyan rakip: Maserati Grecale!
Maserati‘nin kompakt SUV temsilcisi, hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen aracın, birkaç ipucu görüntüsü yayınlandı.
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Markanın güncel SUV modeli olan Levante‘nin altında konumlandırılacak olan Maserati Grecale, Alfa Romeo Stelvio ile aynı mimariyi paylaşacak. Aracın doğrudan BMW X3 ve Porsche Macan ile rekabet edeceği belirtiliyor.
Maserati, Grecale adını, Akdeniz bölgesindeki güçlü bir kuzeydoğu rüzgarından aldığını söylüyor. Böylelikle İtalyan üretici Ghibli, Bora ve Khamsin gibi modellerinde de olduğu gibi model adlarında rüzgarlardan esinlenmeye devam ediyor.
Maserati Grecale, FCA‘nın Giorgio mimarisini kullanacak. Haberin başında da söylediğimiz üzere Alfa Romeo Stelvio ile kardeş olacaklar. Bu yüzden araçta, Stelvio’daki dört silindirli 2.0 litrelik motorun temel alındığı bir sistem görme ihtimalimiz var. Fakat Maserati, teknik veriler hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.
İtalyan üretici, bir süre önce Grecale’nin elektrikli bir versiyonunu 2022‘de tanıtacağını duyurmuştu. Bu model, markanın ilk %100 elektrikli modeli olacak. Ayrıca 2025 yılına kadar ürün gamındaki her modelin, tamamen elektrikli veya hibrit seçenek sunması planlanıyor.
Maserati Grecale, İtalya’nın Cassino kentinde Alfa Romeo Stelvio ile yan yana üretilecek. Söz konusu tesis, sırf bu modelin üretimi için 800 milyon €‘luk yatırım alacak.
Maserati Grecale’nin tanıtımının 2021 sonlarında yapılması planlanıyor.
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Kaynak: Carscoops
Dizi/Film/Kitap
Mortal Kombat Movie’den ilk fragman geldi!
Mortal Kombat Movie‘nin ilk fragmanı gün yüzüne çıktı. Sevilen dövüş oyununun filmi 16 Nisan‘da HBO Max üzerinde gösterime girecek.
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Mortal Kombat Movie, 16 Nisan’da HBO Max’te!
Film dünyası ile oyun dünyasının yolları kesişmeye devam ediyor. Birçok yapımın sinemaya uyarlandığı şu günlerde yine sevilen bir oyun serisi, beyaz perdeye çıkıyor. Dövüş oyunu denilince akla gelen ilk markalardan olan Mortal Kombat, yine film oluyor. Yapım daha önceden çekilmiş olan filmlerden bağımsız olarak tekrar hayranlarını karşılayacak. Geçtiğimiz günlerde fotoğrafları servis edilen filmin bu sefer fragmanı ortaya çıktı. Filmin resmi Twitter hesabı fragmanı ilk kez hayranlarına sundu.
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Get over here! Watch the trailer for Mortal Kombat now — in theaters and streaming exclusively on HBO Max April 16. #MortalKombatMovie pic.twitter.com/eFhQhbdNUl
— Mortal Kombat Movie (@MKMovie) February 18, 2021
+18 olarak çekilen filmde, sertlik ve vahşet ön planda yerini alıyor. Oyun serisinde popüler olan çoğu karakteri gördüğümüz fragman, kırmızı bantlı olarak gün yüzüne çıktı. Başrollerinde Joe Taslim, Josh Lawson ve Sisi Stringer gibi isimler yer alıyor. Ayrıca filmin yönetmenlik koltuğunda ise Simon McQuoid oturuyor. Bununla birlikte filmin yapımcısı ise Aquaman ve Korku Seansı serilerinden tanıdığımız James Wan. 16 Nisan tarihinde HBO Max üzerinden gösterime girecek film sinema salonlarına da uğrayacak. Ne yazık ki HBO Max ülkemizde kullanımda olmadığı için hayranların sinema salonlarını kullanmaları gerekecek. Bakalım sevilen oyun serisi bu sefer düzgün bir yapımla hayranlarının karşısına çıkabilecek mi bekleyip göreceğiz.
Genel
Epic Games, Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı
Popüler dijital oyun platformlarından biri olan Epic Games Store her hafta farklı oyunları ücretsiz olarak dağıtmaya devam ediyor. Buna göre şirket, bugünden itibaren bir haftalığına Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz olarak oyunculara sunuyor.
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Epic Games, kullanıcılarına her hafta bazı oyunları ücretsiz olarak sunmaya devam ediyor. Şirket, şimdi de toplam fiyatı 119,00 TL olan Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını ücretsiz yaptı.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Absolute Drift oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows XP, Vista, 7, 8 veya 10
- İşlemci: 2GHZ
- Bellek: 2 GB RAM
- Ekran Kartı: 512MB
- Depolama: 400 MB boş alan
Keyifli bir eğlencelik olan Absolute Drift oyunuyla birlikte kısa sürede eğlenceli zaman geçirmek mümkün oluyor. Ayrıca farklı otomobillerden birini seçip oynamaya başladığımız oyunda biraz yanlama yapıyor ve kafa dağıtıyoruz.
Epic Games tarafından ücretsiz verilen Rage 2 oyunu için sistem gereksinimleri
- İşletim Sistemi: Windows 7, 8.1, or 10 (64-Bit versions)
- İşlemci: Intel Core i7-4770 or AMD Ryzen 5 1600X
- Bellek: 8 GB RAM
- Ekran Kartı: Nvidia GTX 1070 8GB or AMD Vega 56 8GB
- Depolama: 50 GB boş alan
Ortalama bir sistem ihtiyacı duyan Rage 2, asteroittin dünya nüfusunun %80’ini ortadan kaldırması ve yaşayan insan sayısı giderek azalmasını konu olan birinci şahıs açısıyla oynadığımız açık dünya aksiyon oyunudur.
Son olarak Absolute Drift ve Rage 2 oyunlarını henüz indirmediyseniz 25.02.2021 saat 19:00’a kadar kütüphanenize ücretsiz bir şekilde indirmeniz mümkün. Söz konusu oyunları Epic Games hesabınızdaki kütüphaneye eklendikten sonra kalıcı olarak sizin oluyor.
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Genel
Xbox, Stubbs the Zombie’yi yeniden düzenliyor
Xbox, kült klasiği Stubbs the Zombie‘yi modern konsollar için yeniden düzenlediğini açıkladı. Düzenlenen bu konsollar 16 Mart‘ta oyuncu ile buluşturacak.
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Xbox, Stubbs the Zombies’i yeni konsollarla uyumlu hale getiriyor
Bilindiği üzere oyunu Wideload Games geliştirdi. Geliştirilen bu oyun üçüncü şahıs bir aksiyon video oyunudur. Bu oyun, 2005 yılında Xbox video oyun konsolu ile buluştu. Ayrıca oyun, orijinal çıkış tarihinden bir ay sonra Windows ve Mac OS X‘e geldi. Bununla birlikte, ilerleyen zamanlarda diğer video konsolları ve çeşitli platformlarda yer aldı.
Stubbs the Zombie, birincil insanları öldürerek onların beyinlerini yediğiniz aksiyon dolu bir oyundur. Öldürdüğünüz insanların zombiye dönüşmesini sağlayarak, dönüştürülen bu zombilerin yanınızda savaşmasını da sağlıyor. İnsan beyinlerini yedikçe sağlık yüzdeniz artıyor ve oyunda daha aktif kalabiliyorsunuz. Stubbs’ın zombi durumu, herhangi bir geleneksel silahı kullanmasını engelliyor. Bunun yerine, çoğu patlayıcı veya geçici cihazlar olarak belirli bir vücut parçası kullanarak yapılan çeşitli doğaçlama savaş teknikleri kullanılıyor.
Stubbs the Zombie’yi yayınlayan şirket ( Aspyr Media), başlangıçta bağlantı noktasını yönetiyordu. Stüdyo yakın zamanda Star Wars Episode 1: Racer‘ı modern konsollara taşımak için bir çalışma yapıyordu. Bu nedenle bu remaster’ın emin ellerde olduğunu söyleyebiliriz.
2005 yılında yayınlanan oyun, son yıllarda orijinal Xbox’a sahip olunan en nadir oyunlardan biri haline geldi. bilindiği üzere oyun, 2005’te Microsoft‘a gelmişti. 2008 yılında ise Microsoft, oyunu Xbox 360 için bir Xbox Originals başlığı olarak dijital platforma sundu. Ancak şirket, bunu 2012’nin sonlarına doğru Xbox Live Marketplace‘den çekti.
Oyun oynamanın başka bir yolu olmadığından, tek seçeneğiniz orijinal bir Xbox konsoluna sahip olmak. Kullanıcıların bazıları, bu konsollar çok pahalı olduğundan fiziksel bir kopyalarını tercih ediyor. Özellikle Türkiye’de oyun konsolları ve oyunlar çok pahalı olduğu için kullanıcılar daha farklı yollarla bu oyunlara ve konsollara sahip oluyorlar.
Kült klasiği olan Stubbs the Zombie, hayranları düzenlenen bu modern konsollar için gün sayıyor. Oyunun yeni konsollarda nasıl bir izlenim vereceği ise merak konusu.
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