Porsche Macan’a İtalyan rakip: Maserati Grecale!

Maserati‘nin kompakt SUV temsilcisi, hazırlıklarına devam ediyor. Bu yılın sonlarına doğru tanıtılması beklenen aracın, birkaç ipucu görüntüsü yayınlandı.

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Markanın güncel SUV modeli olan Levante‘nin altında konumlandırılacak olan Maserati Grecale, Alfa Romeo Stelvio ile aynı mimariyi paylaşacak. Aracın doğrudan BMW X3 ve Porsche Macan ile rekabet edeceği belirtiliyor.

Maserati, Grecale adını, Akdeniz bölgesindeki güçlü bir kuzeydoğu rüzgarından aldığını söylüyor. Böylelikle İtalyan üretici Ghibli, Bora ve Khamsin gibi modellerinde de olduğu gibi model adlarında rüzgarlardan esinlenmeye devam ediyor.

Maserati Grecale, FCA‘nın Giorgio mimarisini kullanacak. Haberin başında da söylediğimiz üzere Alfa Romeo Stelvio ile kardeş olacaklar. Bu yüzden araçta, Stelvio’daki dört silindirli 2.0 litrelik motorun temel alındığı bir sistem görme ihtimalimiz var. Fakat Maserati, teknik veriler hakkında henüz resmi bir açıklamada bulunmadı.

İtalyan üretici, bir süre önce Grecale’nin elektrikli bir versiyonunu 2022‘de tanıtacağını duyurmuştu. Bu model, markanın ilk %100 elektrikli modeli olacak. Ayrıca 2025 yılına kadar ürün gamındaki her modelin, tamamen elektrikli veya hibrit seçenek sunması planlanıyor.

Maserati Grecale, İtalya’nın Cassino kentinde Alfa Romeo Stelvio ile yan yana üretilecek. Söz konusu tesis, sırf bu modelin üretimi için 800 milyon €‘luk yatırım alacak.

Maserati Grecale’nin tanıtımının 2021 sonlarında yapılması planlanıyor.

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Kaynak: Carscoops