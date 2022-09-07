HP Inc. şirketinin oyun çevre birimleri ekibi, oyun ve e-spor alanında marka lideri olan HyperX, önümüzdeki üç ayı 20’inci Yaş Doğum Gününü kutlayarak geçirecek!

Bakmakta fayda var: 300 SAAT PİL ÖMRÜ MÜ OLUR?! | HyperX Cloud Alpha Wireless Kulaklık İnceleme

Aralarında dünyanın 300 saat pil ömrüne sahip ilk PC oyun kulaklığı Cloud Alpha Wireless‘ın da bulunduğu ödüllü oyun donanımlarına sahip olan HyperX, Ağustos, Eylül ve Ekim ayları boyunca çevrimiçi ve çevrimdışı etkinliklere ev sahipliği yapmayı planlıyor. Etkinlikler arasında sosyal medya devralmaları, küresel doğum günü partileri, ülkelere ve perakendecilere göre değişen promosyon etkinlikleri ile ürün yelpazesinde büyük indirimler sunmak bulunuyor.

HyperX’in küresel pazarlama başkanı Daniel Kelley, şirketin 20’inci yaş günü hitaben yaptığı açıklamada şunları söyledi: “20’inci yaşına girmek HyperX tarihinde büyük bir dönüm noktası. Oyun endüstrisi geliştiği gibi HyperX de gelişti ve uzun bir yol kat etti. Başlangıçta HyperX sadece ultra hızlı oyun belleği sunuyordu. Ancak bugün PC, Konsol veya Mobil olsun her tür oyuncu için ödüllü oyun kulaklıkları, klavyeler, içerik üreticiler için mikrofonlar, fareler ve aksesuarlar tasarlıyor ve üretiyoruz.

Son yirmi yılda yarattığımız markamızla gurur duyuyoruz. Dünya çapında oyuncuların değişen ihtiyaçlarını dinledik ve sürekli olarak daha iyisini sunabilmek için piyasaya sürdüğümüz her üründen dersler çıkardık. Müzik ve filmler de dahil olmak üzere oyun ve diğer endüstriler arasındaki çizgileri harmanlayarak, ortaklık kurarak sınırları zorluyor ve oyuncuların ihtiyaçlarına meydan okuyoruz. Oyun artık sadece niş bir kitleye değil, herkese hitap ediyor. HyperX’i bugünlere getiren sadece hayranları, iş ortakları ve sektörü değil, aynı zamanda geçmişteki ve şimdiki çalışanları arasında sürekli olarak yeni standartlar belirlemek için teşvik ettiği ve beslediği yeteneklerdir.”

Şirket, bu yılki Gamescom’da HyperX Armada 25 ve Armada 27 Oyuncu Monitörlerini tanıtarak doğum günü kutlamasına başladı. Yeni HyperX Armada oyuncu monitörleri serisi, daha sürükleyici oyun deneyimi için daha yüksek çözünürlük sunuyor.