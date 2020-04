HyperX Cloud Earbuds inceleme – Kulakiçi oyuncu kulaklığı

HyperX Cloud Earbuds inceleme videomuzda, oyunculara yönelik kulakiçi kulaklığa yakından bakıyoruz.

Kutu içeriği ve tasarım

Kulaklığı satın aldığınızda iki farklı boyutta kulaklık silikonlu ve bir taşıma çantası çıkıyor. Kırmızı rengiyle oldukça güzel görünen modelin üzerinde HyperX logosu yer alıyor. Kulaklığın üzerinde şarkı dinlerken oynat, durdur veya bir sonraki şarkıya geç ile arama kontrolleri için bir fonksiyon tuşu yer alıyor. Ayrıca yine burada bulunan mikrofonla oyunda arkadaşlarınızla konuşabiliyor veya telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yaptığımız testte mikrofon kalitesinin gayet iyi olduğunu deneyimledik.

3,5 mm CTIA standart konnektörleri olan aygıtlar ile uyumlu olan model Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC ve mobil platformlarda kullanılabiliyor. Ses performansına baktığımızda ise oyunlarda her ne kadar 7.1 gibi bir ses desteği olmamasına rağmen CS:GO, Call of Duty Warzone gibi oyunlarda düşmanın nereden geldiğini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca silah veya patlama gibi seslerde de oldukça zengin bir deneyim yaşatıyor.