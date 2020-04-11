İnceleme
HyperX Cloud Earbuds inceleme – Kulakiçi oyuncu kulaklığı
HyperX Cloud Earbuds inceleme videomuzda, oyunculara yönelik kulakiçi kulaklığa yakından bakıyoruz.
Kutu içeriği ve tasarım
Kulaklığı satın aldığınızda iki farklı boyutta kulaklık silikonlu ve bir taşıma çantası çıkıyor. Kırmızı rengiyle oldukça güzel görünen modelin üzerinde HyperX logosu yer alıyor. Kulaklığın üzerinde şarkı dinlerken oynat, durdur veya bir sonraki şarkıya geç ile arama kontrolleri için bir fonksiyon tuşu yer alıyor. Ayrıca yine burada bulunan mikrofonla oyunda arkadaşlarınızla konuşabiliyor veya telefon görüşmelerinizi gerçekleştirebiliyorsunuz. Yaptığımız testte mikrofon kalitesinin gayet iyi olduğunu deneyimledik.
3,5 mm CTIA standart konnektörleri olan aygıtlar ile uyumlu olan model Nintendo Switch, Playstation 4, Xbox One, PC ve mobil platformlarda kullanılabiliyor. Ses performansına baktığımızda ise oyunlarda her ne kadar 7.1 gibi bir ses desteği olmamasına rağmen CS:GO, Call of Duty Warzone gibi oyunlarda düşmanın nereden geldiğini çok net duyabiliyorsunuz. Ayrıca silah veya patlama gibi seslerde de oldukça zengin bir deneyim yaşatıyor.
İnceleme
Realme XT vs Redmi Note 8 Pro – Hangisini almalı? (VIDEO)
Realme XT vs Redmi Note 8 Pro karşılaştırma videomuzda, orta segmentin iki popüler cihazını ele alıyoruz. Bakalım Realme XT ve Redmi Note 8 Pro modelleri, hangi özelikleriyle birbirlerinden ayrılıyor.
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Fiyatlar ne alemde?
Bu videoyu çektiğimiz gün, Redmi Note 8 Pro (128 GB) internette 2499 TL, Realme XT modeli ise 2599 TL‘ye satılıyor. Ancak Redmi Note 8 Pro modelinin bir de 64 GB’lık sürümü var ve o da 2300 TL civarında satılıyor.
Tasarım farkılıkları
Aslında her iki cihaz da tasarımsal olarak büyük benzerlikler taşıyor. Örneğin her iki modelin de önü ve arkası Corning Gorilla Glass 5, yan çerçeveleri metal. Ayrıca ön taraftan baktığınızda damla çentik tasarımının iki modelde de yer aldığını görüyoruz.
Tasarımsal açıdan göze çarpan en büyük fark parmak izi okuyucusunda. Zira XT modelinde ekranın içerisinde gömülü bir parmak izi sensörü yer alırken. Note 8 Pro modelinde kameranın hemen altında bulunuyor. Bu noktada XT modelinin daha avantajlı olduğunu söyleyebiliriz. Çünkü Note 8 Pro modelinde hem parmak izine ulaşmak güç hem de yanlışlıkla kameraya dokunabiliyorsunuz. Bu arada tasarım tarafında her iki cihazda da çift SIM desteği olmasına rağmen Note 8 Pro’da hibrit bir yapı mevcut. Yani hem microSD kartı hem de ikinci SIM’ı aynı anda kullanamıyorsunuz.
Realme XT vs Redmi Note 8 Pro ekran ve donanım farkılıkları
Realme XT modeli 6.4 inç, Redmi Note 8 Pro modeli ise 6.53 inç boyutlu ekranda Full HD+ çözünürlük sunuyorlar. Burada en büyük fark panel tipinde karşımıza çıkıyor. Zira Realme modelinde Super AMOLED, Redmi Note 8 Pro tarafında ise IPS LCD ekran tercih edilmiş. Bu farklılık Realme tarafına pil tüketimi konusunda avantaj sağlarken, Redmi Note 8 Pro ise hem daha parlak hem de daha geniş görüş açısı sunan bir ekran deneyimi vadediyor.
İşlemci tarafında Redmi Note 8 Pro’da yer alan MediaTek Helio G90T işlemcisi, Realme XT modelinde yer alan Snapdragon 712 işlemcisine göre hem işlem, hem de GPU anlamında daha performanslı. O nedenle özellikle oyun beklentisi ile cihaz alacakların bunu göz önünde bulundurmasında fayda var. Ancak Snapdragon 712, performansta geri kalsa bile verimlilikte daha iyi. Yani pil tüketimi konusunda daha başarılı. Donanım tarafında Realme XT modelinde 8 GB, Redmi Note 8 Pro’da ise 6 GB RAM bulunuyor.
Her iki cihazda da 64 MP Samsung GW1 sensörünü kullanan ana kamera bulunuyor. Ayrıca 8 MP ultrageniş açı, 2 MP makro ve 2 MP derinlik yardımcı kameraları da birebir aynı çözünürlüklerde karşımıza çıkıyor. Yaptığımız testlerde benzer bir kamera performansı gördüğümüzü, ancak bazı noktalarda Realme XT modelinin yazılım avantajı sebebiyle daha iyi sonuçlar verdiğini görüyoruz.
Son olarak pil kapasitelerinden de bahsetmemiz gerekirse Realme XT modelinde 4000 mAh batarya + 20W Vooc şarj, Redmi Note 8 Pro modelinde ise 4500 mAh pil + 18W hızlı şarj desteği sunuluyor.
Dizüstü Bilgisayar
Huawei MateBook D 15 inceleme – Bu sefer erişebilir fiyatlı!
Huawei MateBook D 15 inceleme videomuzda, şirketin ülkemizde yeni satışa çıkan dizüstü bilgisayarını değerlendiriyoruz. Bakalım ürün bizlere neler sunuyor?
Malzeme kalitesi ve taşınabilirliği ile öne çıkıyor
MateBook D 15 modeli, özellikle tasarım özellikleriyle öne çıkan bir dizüstü bilgisayar. Zira modelin yekpare metal kasası, hem dışarıdan görünüm anlamında hem de hissiyat anlamında oldukça güzel bir etki bırakıyor. Bununla beraber 1.53 kg olan model, sürekli dizüstü bilgisayarını yanında taşımak isteyenler için sorun yaratmıyor. Tasarım tarafında güç tuşuna entegre parmak izi sensörü dikkat çekiyor. Bu sayede şifre girmeye gerek kalmadan tek bir dokunma hareketiyle hem hızlı hem de güvenli bir şekilde bilgisayarınızı uyandırabiliyorsunuz. Ayrıca önceki modellerde de gördüğümüz klavyenin içerisine entegre edilmiş webcam çözümü bu modelde de kullanılmış. Ancak bu kameranın 720p çözünürlüğe sahip olması dolayısıyla, keşke görüntü kalitesi biraz daha iyi olsaydı diyorsunuz.
Ürünün en beğendiğimiz noktalarından biri hoparlörleri. Cihazda 2 x 2W olmak üzere çift hoparlör bulunuyor ve hem maksimum ses seviyesi hem de ses kalitesi anlamında kullanırken oldukça memnun olduğumuz bir konu oldu. Giriş çıkış noktalarına baktığımızda ise HDMI, iki adet USB 2.0 Tip-A, bir adet USB 3.0 Tip-A ve son olarak bir USB Type-C yuvası bulunuyor.
Huawei MateBook D 15 inceleme – Donanım özellikleri ve performans
Donanım tarafında gücünü AMD Ryzen 5 3500U işlemcisinden alan modelde dahili Vega 8 GPU, 256 GB SSD ve 8 GB DDR4 bellek kullanılmış. Ryzen 5 3500U platformu, orta düzey dizüstü bilgisayarlarında yeni yeni kullanılmaya başlanan ve günlük kullanım için fazlasıyla yeterli olan bir işlemci. Bu işlemci ve GPU ikilisi ile beraber herhangi bir takılma sorunu olmadan ofis programları, basit photoshop işlemleri ve webte gezinme gibi işlevleri yerine getirebiliyorsunuz. PC her ne kadar bir oyun bilgisayarı olmasa da, yaptığımız testlerde LoL ve CS:GO gibi oyunları sorunsuzca oynattığını deneyimledik.
15.6 inç boyutlu ekran sunan Huawei MateBook D modelinde Full HD çözünürlüklü IPS bir panel kullanılmış. Özellikle ekran çerçevelerinin ince oluşu, ekran deneyimini arttıran önemli bir detay olmuş. Ekranın eksi noktası ise, parlaklık seviyesinin çok yukarılara çıkmıyor oluşu.
İnceleme
LOL’ün geliştiricisinden CS:GO’ya rakip oyun: VALORANT
League of Legends ile yıllardır en popüler espor oyunlarından birini yaratan Riot Games, VALORANT isimli FPS oyununun kapalı beta sürecini başlattı. Biz de bu videomuzda VALORANT’ın detaylarına bakıyoruz.
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VALORANT Nedir?
VALORANT, bir süredir Riot Games tarafından geliştirilen FPS türündeki bir oyun olarak dikkat çekiyor. Tamamen ücretsiz olacak oyun geçtiğimiz yıl Project A olarak duyurulmuştu. 7 Nisan tarihi itibarıyla kapalı beta sürecine başlayan oyun 2020 sonunda tüm oyunculara açılacak.
Tıpkı CS:GO gibi 5’e 5 karşılaşmaların olduğu oyunda Counter Strike benzeri bir yapı bulunuyor. İki takımdan biri A veya B noktasına “spike” adı verilen bomba kurulumu yapmayı amaçlarken diğer takım ise bunu engellemeye çalışıyor.
Ancak CS:GO’dan en büyük farkı ise oyundaki karakterlerin tıpkı Blizzard tarafından geliştirilen Overwatch gibi özelliklere sahip olması diyebiliriz. 8 ayrı karakterde 2 farklı özel güç ve bir de üstün güç diyebileceğimiz ulti gücü oyundaki dengelerin değişmesine katkı sağlıyor. CS:GO ve Overwatch karışımı bir oyun diyebileceğimiz VALORANT, her raundda 100 dakika süre tanırken 25 raund kazanan takımın maçı kazanması ile sonuçlanıyor.
Kapalı betaya nasıl katılabilirim?
- Bir Riot Games hesabı edinmek için kayıt ol. (https://hwp.to/2Xk4SVT)
- Hesabını Twitch hesabına bağla. (https://hwp.to/3dYSLUa)
- Belirli yayınları Twitch üzerinden izleyerek betaya katılma şansını yakala! (https://hwp.to/39U4yA7)