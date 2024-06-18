HyperOS yapay zeka özellikleri hakkında yepyeni bilgiler geldi. Yapay zeka (AI) artık mobil işletim sistemlerinin ayrılmaz bir parçası haline geldi. Google Gemini, Samsung Galaxy AI ve Apple Intelligence gibi büyük oyuncular, kullanıma sunulmuş durumda. Ancak, Xiaomi bu konuda bir süre sessiz kaldı. Son gelişmeler, Xiaomi’nin HyperOS yapay zeka entegrasyonu ile bu sessizliği bozduğunu gösteriyor. HyperOS güncellemesi yapay zeka özelliklerine ev sahipliği yapacak.

Xiaomi, HyperOS Yapay Zeka Entegrasyonu Getiriyor

Xiaomi 14 için HyperOS beta sürümündeki Notlar uygulamasında yapay zeka destekli özelliklerin tanıtılması, şirketin akıllı işlevleri cihazlarına dahil etme konusundaki kararlılığını ortaya koyuyor. Android 15 ile birlikte gelen bu yenilikler, Xiaomi yapay zeka entegrasyonu planlarını gözler önüne seriyor.

Popüler Xiaomi.eu ROM’unun geliştiricisi Kacper Skrzypek, Notlar uygulamasına yapay zeka tarafından oluşturulan özetlerin dahil edildiğini keşfetti. Bu işlevsellik, ChatGPT gibi araçları andırıyor. HyperOS yapay zekası, uygulamaya yazılan veya yapıştırılan metinlerin özetlerini otomatik olarak oluşturabiliyor. Ayrıca, yapay zeka, nota eklenen bağlantılarla ilgili web bilgilerini çıkararak özetleri zenginleştirebiliyor.

HyperOS yapay zeka işlevlerinin bir internet bağlantısı gerektirdiğini belirtmekte fayda var. Bu, işlemlerin cihazın kendisinden ziyade uzak sunucularda gerçekleştiğini gösteriyor. Ayrıca Skrzypek’in testleri, potansiyel bir sansür mekanizmasını da ortaya çıkardı. Tiananmen Meydanı ile ilgili bir Wikipedia makalesini özetlemeye çalıştığında, yapay zeka “Bu içerik hassas” şeklinde yanıt verdi. Bu durum, Xiaomi’nin yapay zeka araçları içinde içerik denetleme işlevlerini uygulayabileceğini gösteriyor. Büyük ihtimalle bunlar Çin’e özel kısıtlamalar olacak.

Bu ilk testler HyperOS’un Çin versiyonuyla sınırlı olsa da, yapay zeka asistanının küresel performansını önümüzdeki aylarda göreceğiz. Android 15 ile birlikte piyasaya sürülecek olan HyperOS 2.0‘da yapay zekanın daha belirgin bir rol oynaması bekleniyor.

Bu gelişme, Xiaomi’nin akıllı özellikler aracılığıyla kullanıcı deneyimini yükseltme taahhüdünü ifade ediyor ve yapay zeka destekli akıllı telefonların giderek daha rekabetçi hale gelen ortamındaki konumunu sağlamlaştırıyor. HyperOS 2.0 alacak cihazların birçoğu, yapay zeka özelliklerinden yararlanacak gibi görünüyor.

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