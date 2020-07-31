Oyun
Hyper Scape 11 Ağustos’ta çıkış yapıyor
Ubisoft‘un Fortnite rakibi diyebileceğimiz yapımı Hyperscape 11 Ağustos tarihinde PC, Xbox ve PS4 için kullanıma sunulacak.
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Hyper Scape, Ubisoft‘un Fortnite ve benzeri battle royale oyunlara rakip olarak geliştirdiği bir yapım. Bir süredir PC’de açık beta olarak oynanabilen oyun 11 Ağustos‘tan itibaren PC, Xbox ve Playstation 4‘te resmi olarak kullanıma sunulacak. Twitch ve Youtube yayıncılarına 2 Haziran’da sunulan ve aynı gün Twitch‘te büyük ilgi gören oyunun çıkışı merakla bekleniyor. Fortnite, Call of Duty: Warzone, Apex Legends ve PUBG‘nin yakaladığı başarıdan sonra battle royale oyun türü yapımcıların gündemine gelmişti. Ubisoft‘un da bu oyun türündeki kozu Hyper Scape‘in nasıl tepkiler alacağı merak konusu…
Oyun
Epic Store’a mod desteği geldi
Gün geçtikçe popülerliğini artıran ve verdiği ücretsiz oyunlarla oyuncuların beğenisini kazanan Epic Store’a mod desteği geldi. Geçtiğimiz günlerde gelen başarı sisteminin ardından eklenen mod desteği ile Epic Store daha da iddialı konuma geldi.
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Epic Games, geçtiğimiz haftalarda Epic Store için başarı puanı (achievements) sistemini aktive etmişti. Şimdi de Epic Store‘daki oyunlar için mod desteği kullanıma sunuldu. Bu sayede oyuncular Epic Store üzerinden aldıkları oyunlara mod uygulayabilecek. MechWarrior 5: Mercenaries, Epic Store‘un mod desteği programında yer alan ilk oyun oldu.
PC oyuncuları uzun süredir Epic Games‘i mod desteğinin olmaması konusunda eleştiriyordu. Steam‘de bulunan desteğin Epic Store‘a da gelmesini isteyen kullanıcılar da bu desteğe kavuşmuş oldu. Epic Games, Haziran ayında yaptığı açıklamada aylık 61 milyon kullanıcı sayısına ulaştığını açıklamış, daha sonraki süreçte de Grand Theft Auto V, Civilization VI, Ark: Survival Evolved, and Borderlands: The Handsome Collection gibi çok önemli yapımları kullanıcılara ücretsiz olarak hediye etmişti. Bu oyun hediyeleri sonrası son günlerde gelen achievements sistemi ve mod desteği ile Epic Store pazardaki payını daha da artıracak gibi görünüyor.
Oyun
Football Manager 2021 ertelendi!
Koronavirüs salgınından etkilenen oyunlardan biri de Football Manager 2021 oldu. Oyunun 2021 yılında çıkması bekleniyor ancak son 5 senede olduğu gibi Kasım ayında çıkması oldukça zor gözüküyor.
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Football Manager oyununun önemli isimlerinden Miles Jacobson yaptığı açıklamada oyunun beklenenden daha geç çıkış yapacağını ancak 2021 yılı bitmeden de oyunun piyasada olacağını belirtti. Diğer birçok firmanın aksine FM serisinin geliştiricisi Sports Interactive finansal anlamda oldukça iyi durumda. Hatta şirket eleman çıkarmamakla beraber işe alımlara da devam etmekte. Firma, koronavirüs kısıtlamalarının başladığı tarihten bu yana kadrosuna 20 yeni eleman ekledi. Miles Jacobson ayrıca oyunun bu sene çok fazla platformda bulunacağını ve şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla sayıda marketten satın alınabileceğini, ancak tüm detayları konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.
Football Manager, sınırsız diyebileceğimiz oyun süresiyle türü sevenlerin vazgeçemediği bir oyun serisi. Görünen o ki FM oyuncuları teknik direktörlük serüvenlerine bir süre daha Football Manager 2020 ile devam edecek…
Akıllı Telefonlar
Black Shark 3S 120 Hz AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!
Giderek popüler hale gelen oyuncular için geliştirilen telefonlara son olarak Black Shark 3S eklendi. Yüksek performansa odaklanan ve donanımı ile oldukça dikkat çeken telefon 120 Hz ekran tazeleme hızına ve Snapdragon 865 yonga setine sahip.
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Black Shark 3S 120 Hz 6.67” AMOLED ekran ve Snapdragon 865 ile tanıtıldı!
Black Shark 3S selefine göre birkaç yükseltme ile birlikte gelişmekte olan mobil oyun sektöründe yerini aldı. Yeni paneli ile birlikte 270Hz dokunmatik örnekleme hızına sahip olan telefon aynı zamanda 120Hz ekran tazeleme oranına sahip. Ekranda farklı eylemler atayabileceğiniz ve basınca duyarlı iki bölge bulunmakta. Ayrıca jiroskop desteği sayesinde telefonun hareketleri ile de kontroller elde etmek mümkün. 6.67″ AMOLED panel 1080+ çözünürlüğe ve 500 nit parlaklığa sahip.
Black Shark 3S şaşırtıcı bir şekilde hala Snapdragon 865 yonga seti ile geliyor. Telefon tanıtılmadan önce yeni modelin 865+ yonga seti ile gelmesi beklenmekteydi. Telefon, LPDDR5 RAM ve UFS 3.1 depolama desteğine sahip. Baz modeli 12/128 GB RAM ve depolama ile geliyor. Fiyat olarak 575 dolar etikete sahip olan Black Shark 3S’in 256 ve 512 GB depolama alanı sunan varyantları da mevcut. Selefi ile kıyas yapmamız gerekirse Black Shark 3 modeli UFS 3.0 standardını kullanıyordu ve 8GB LPDDR4 RAM’e sahipti. Black Shark 3S en son gelen JOYUI12 yazılımı ile ekran yansıtma özelliğine de sahip. Böylece USB-C bağlantısı üzerinden ekranınızı bir bilgisayara yansıtabilir ve oyunlarınızı klavye ve fare ile oynayabilirsiniz. Bu mod 60 fps’de çalışmakta ve 40ms gecikme süresine sahip. 4729 mAh pili le gelen telefon 65W gücünde bir şarj adaptörüne sahip. %50 şarj süresi 12 dakika ve tam şarj için 38 dakika gerekmekte.
Kamera tarafında ise kullanıcıları arka tarafta 3lü kamera kurulumu karşılıyor. Ana kamera 1.8 f diyaframa sahip 64 MP sensör olarak tercih edilmiş. Ana kamera 120 derece ultra geniş açı bir kamera ve 5Mp derinlik sensörü ile desteklenmekte. Telefonun ön tarafında ise 20 MP özçekim kamerası bulunmakta.