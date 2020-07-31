Hyper Scape 11 Ağustos’ta çıkış yapıyor

Koronavirüs salgınından etkilenen oyunlardan biri de Football Manager 2021 oldu. Oyunun 2021 yılında çıkması bekleniyor ancak son 5 senede olduğu gibi Kasım ayında çıkması oldukça zor gözüküyor.

İlginizi çekebilir: Facebook, boykota rağmen 18 milyar dolar gelir elde etti

reklam

Football Manager oyununun önemli isimlerinden Miles Jacobson yaptığı açıklamada oyunun beklenenden daha geç çıkış yapacağını ancak 2021 yılı bitmeden de oyunun piyasada olacağını belirtti. Diğer birçok firmanın aksine FM serisinin geliştiricisi Sports Interactive finansal anlamda oldukça iyi durumda. Hatta şirket eleman çıkarmamakla beraber işe alımlara da devam etmekte. Firma, koronavirüs kısıtlamalarının başladığı tarihten bu yana kadrosuna 20 yeni eleman ekledi. Miles Jacobson ayrıca oyunun bu sene çok fazla platformda bulunacağını ve şimdiye kadar olduğundan çok daha fazla sayıda marketten satın alınabileceğini, ancak tüm detayları konuşmak için henüz erken olduğunu söyledi.

Football Manager, sınırsız diyebileceğimiz oyun süresiyle türü sevenlerin vazgeçemediği bir oyun serisi. Görünen o ki FM oyuncuları teknik direktörlük serüvenlerine bir süre daha Football Manager 2020 ile devam edecek…