Chrome, otomatik doldurmayı daha güvenli hale getirecek
Chrome, mobil sürümlerinde otomatik doldurmayı daha güvenli ve kolay hale getirecek özellikler sunmaya hazırlanıyor. Otomatik doldurma özelliğini biyometrik kimlik doğrulama ile güçlendirecek yeni özellikler birkaç hafta içinde tarayıcıya gelecek.
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Chrome otomatik doldurmayı parmak iziyle yapacak
Kredi kartınızı Google hesabınıza kaydettiyseniz, internetten alışveriş yapacağınız zaman sitelerde otomatik doldurma imkanının olduğunu görmüşsünüzdür. Chrome şu haliyle kartınızı otomatik doldururken, o an için kartınızın CVC kodunu girmenizi istiyor ve girdiğiniz takdirde otomatik olarak dolduruyor.
Gelecek olan yeni güncellemede Chrome, her seferinde CVC kodunu sormak yerine eğer isterseniz sadece parmak izinizi kullanarak onay vermenizi yeterli bulacak. Yani kart bilgilerinizi siteye otomatik doldurma esnasında sizden sadece parmak izi ile onaylamanızı isteyecek, onun dışında başka bir bilgi girmenize gerek kalmayacak. Bu sayede kart bilgilerini daha güvenli bir şekilde tarayıcıda tutmayı amaçlamanın yanı sıra, otomatik doldurma işleminin daha fazla kolaylaştırılması hedefleniyor.
Parolalar da tek dokunuşla otomatik doldurulacak
Chrome sadece kredi kartını değil, site şifrelerini otomatik doldurma noktasında da yeni özellikler sunuyor. Yenilenen haliyle şifre yöneticisi, sitelerde tek tuşla oturum açmayı kolaylaştırıyor. Eğer bir sitede giriş bilgilerinizi tarayıcıya kaydetmişseniz, oturum açacağınız zaman artık e-posta yazma bölümüne elle tıklamaya gerek kalmadan, Chrome tek tuşla bilgilerinizi doldurmanıza izin verecek. Bu sayede çok kolay bir şekilde o ilgili sitede oturum açabileceksiniz.
Google, kredi kartlarını ve şifreleri otomatik doldurmayı kolaylaştırmakla beraber, kullanıcıları ödeme yaparken daha güvende tutacak özellikleri önümüzdeki haftalarda yayınlayacağını açıkladı.
Finans
Alphabet 2. Çeyrek gelirlerini açıkladı!
Google herkes tarafından tek bir şirket olarak biliniyor ancak haberin içerisindeki görselden de inceleyebileceğiniz şekilde Google ve birçok şirket Alphabet’in alt şirketleri konumunda. Farklı iş kolları ve hizmetler sağlayan ve birçoğunun adını daha önce duyduğumuz tüm bu şirketler Alphabet çatısı altında toplanıyor. Teknoloji devi şirket bugün 2. çeyrek raporlarını açıkladı ve geçtiğimiz yılın aynı dönemine kıyasla %2 düşüşe sahip.
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Alphabet 2. Çeyrek gelirlerini açıkladı!
Hala sürmekte olan salgın nedeniyle yılın ikinci çeyreği çoğu insan için olduğu gibi teknoloji şirketleri içinde pek iyi geçmedi. Google da dahil olmak üzere birçok şirkete sahip olan Alphabet için salgının etkileri ekonomik anlamda görüldü. ABD’de devam eden davalar kapsamında 5 saat ifade veren şirket CEO’su Sundar Pichai 2. Çeyrek raporu ile birlikte şunları söyledi: “Bu belirsiz zamanlarda insanlara, işletmelere ve topluluklara yardım etmeye çalışıyoruz.”
Alphabet’in 2020 yılının 2. çeyrek gelirleri geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre %2 düşüş gösterdi. Şirket 38.9 milyar dolar elde ederken 6.96 miyar dolar net gelir açıkladı. Bu sırada Apple bugün üç aylık gelirinin geçtiğimiz yıla göre %11 artışla 59.7 milyar dolar olduğunu açıkladı. Şaşırtıcı bir şekilde son zamanlardaki reklam boykotuna rağmen Facebook tarafında da reklam gelirlerinde %10 büyüme gördü.
Şirketin açıklamasında Pichai gelirlerindeki düşüşün büyük ölçüde salgının yarattığı ekonomik ortam olduğunu ancak bu durumun giderek normale dönmeye başladığını belirtti. Geçtiğimiz çeyrekte şirketin reklam gelirinin mart ayında büyük bir darbe aldığına şahit olmuştuk. Fakat Google hala Cloud ürünleri üzerinden beklenen gelirleri elde etmeye devam ediyor. Şirket CEO’su Pichai “Müşteriler Google Cloud’u işletim verimliliğini arttırarak maliyetlerini düşürmek veya dijital dönüşüm ile birlikte yenilikler elde etmek için tercih ediyorlar.” dedi. Salgın nedeniyle birçok kişinin evden çalışmaya devam ediyor olması da Google’ın bulut hizmetlerinin kullanımının artışını sağlayan bir etken oldu.
Son olarak Pichai reklamcılık ve Cloud gelirlerinin ötesinde YouTube, Google Play ve YouTube premium müzik gibi alanların da oldukça iyi performans gösterdiğine vurgu yaptı. Uygulama ve oyun indirmelerinin geçtiğimiz yıla göre %35 arttığını belirtti. Salgın döneminde insanların telefon kullanımlarının arttığını ve eğlence için YouTube’un oldukça tercih edildiğini söyleyebiliriz.
Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Büyük teknoloji şirketlerinin son yıllarda bulut teknolojilerine çok büyük yatırımlar yaptıklarını biliyoruz. Bu yatırımlar ile doğru orantılı olarak günlük hayatımızda da bulut teknolojilerini kullanan birçok teknolojiye giderek alışıyoruz. Son olarak Google, One uygulaması ile akıllı telefon kullanıcılarına 15GB bulut depolama imkanı sunduğunu açıkladı.
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Google One Android ve iOS için 15GB ücretsiz yedekleme alanı sunuyor!
Geçtiğimiz yıl Google, 2018’de başlattığı yeni bulut depolama hizmeti olan Google One’a telefon yedekleme seçeneğini eklemişti. Android kullanıcıları zaten böyle bir imkana sahip ancak Google One orijinal kalitede fotoğraflar ve videolar yedeklemenin yanı sıra MMS mesajları gibi daha detaylı bir yedekleme imkanı sunuyor. Bu özellik şimdiye kadar uygulama aboneliği gerektiriyordu ve 1.99 dolar fiyatlandırmaya sahipti.
Bugün teknoloji devi Android telefon yedeklemelerini artık Google One uygulaması aracılığı ile ücretsiz olarak sunduğunu duyurdu. Bu ücretsiz olarak 15GB bulut depolama alanına sahip olacağımız anlamına geliyor. Kullanıcıların bütün ihtiyaçları için yeterli olmayabilir ancak yine de ücretsiz olarak sunulan hizmet oldukça kullanışlı. Google ayrıca iOS için de Google One’ı yayınlayacağını duyurdu ve iOS kullanıcılarının da ücretsiz bulut depolama alanına sahip olacağını açıkladı.
Uygulama birtakım güncellemelere de sahip. Kullanıcıların bulut üzerinde depoladıkları verilerini daha kolay yönetmelerini sağlayan yeni bir Depolama sekmesi eklendi. Bu özellik ile birlikte Google Drive, Fotoğraflar ve Gmail üzerinde silmek isteyebileceğiniz büyük dosyalarınızı tespit etmenizi de oldukça kolaylaşıyor. Bu özelliğe aynı zamanda Google One’ı web tarayıcınız üzerinden kullandığınızda da ulaşabileceksiniz. Android için Google One uygulaması cihazlar ile birlikte kurulu olarak gelmese dahi buradan indirebilirsiniz. iOS uygulaması henüz mevcut değil fakat yakında yayınlanacak.
Google, Samsung ile asistan konusunda görüşmelere başladı!
Google, kendi asistan uygulamasını Samsung cihazlara yerleştirebilmek için görüşmelere başladı. İki firmanın, ortak yolda buluşması bekleniyor.
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Google, kendi asistanını daha çok ön planda görmek istiyor!
Akıllı telefonlar geliştikçe içerisinde yer alan özellikler de büyümeye devam ediyor. Özellikle asistan ve yapay zeka uygulamalarının oldukça yaygınlaştığı şu dönemde, firmalar hep göz önünde yer almak istiyorlar. Hali hazırda Apple ile birlikte en önemli asistan uygulaması sahibi Google da, daha fazla cihaza ulaşabilmek adına geliştirmeler yapma kararı aldı. Firma, Samsung ile kendi asistanının daha fazla ön planda olduğu bir sistem kurmak için görüşmelere başladı. Bilindiği üzere kendi geliştirdiği Bixby yazılımını kullanan Samsung cephesi ise, Android ekosistemine bağlı olduklarını yenilerken, bu konuda bir açı kapı bıraktı.
Özellikle Samsung firmasının, kendi hizmetlerini devam ettirmesi, Google‘ın gözünden kaçmamış. Firma, daha fazla kullanıcıya ulaşabilmek adına, Samsung‘dan kendi reklamını yapmasını teklif etmiş. Reuters isimli ünlü haber sitesinde ortaya çıkan gelişme, gündemi bir süre daha meşgul edecek gibi gözüküyor. Hali hazırda Bixby dışında kendi uygulama mağazası da bulunan Samsung, bakalım başka firmadan çıkma asistan uygulamasını, kendi hizmetleri içerisine alacak mı ya da tanıtımını yapacak mı bekleyip göreceğiz. Öte yandan Google, bakalım amaçladığı gibi daha fazla kullanıcıya ulaşma fikrini gerçekleştirebilecek mi merakla takip ediyor olacağız.