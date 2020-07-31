Chrome, otomatik doldurmayı daha güvenli hale getirecek

Chrome, mobil sürümlerinde otomatik doldurmayı daha güvenli ve kolay hale getirecek özellikler sunmaya hazırlanıyor. Otomatik doldurma özelliğini biyometrik kimlik doğrulama ile güçlendirecek yeni özellikler birkaç hafta içinde tarayıcıya gelecek.

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Chrome otomatik doldurmayı parmak iziyle yapacak

Kredi kartınızı Google hesabınıza kaydettiyseniz, internetten alışveriş yapacağınız zaman sitelerde otomatik doldurma imkanının olduğunu görmüşsünüzdür. Chrome şu haliyle kartınızı otomatik doldururken, o an için kartınızın CVC kodunu girmenizi istiyor ve girdiğiniz takdirde otomatik olarak dolduruyor.

Gelecek olan yeni güncellemede Chrome, her seferinde CVC kodunu sormak yerine eğer isterseniz sadece parmak izinizi kullanarak onay vermenizi yeterli bulacak. Yani kart bilgilerinizi siteye otomatik doldurma esnasında sizden sadece parmak izi ile onaylamanızı isteyecek, onun dışında başka bir bilgi girmenize gerek kalmayacak. Bu sayede kart bilgilerini daha güvenli bir şekilde tarayıcıda tutmayı amaçlamanın yanı sıra, otomatik doldurma işleminin daha fazla kolaylaştırılması hedefleniyor.

Parolalar da tek dokunuşla otomatik doldurulacak

Chrome sadece kredi kartını değil, site şifrelerini otomatik doldurma noktasında da yeni özellikler sunuyor. Yenilenen haliyle şifre yöneticisi, sitelerde tek tuşla oturum açmayı kolaylaştırıyor. Eğer bir sitede giriş bilgilerinizi tarayıcıya kaydetmişseniz, oturum açacağınız zaman artık e-posta yazma bölümüne elle tıklamaya gerek kalmadan, Chrome tek tuşla bilgilerinizi doldurmanıza izin verecek. Bu sayede çok kolay bir şekilde o ilgili sitede oturum açabileceksiniz.

Google, kredi kartlarını ve şifreleri otomatik doldurmayı kolaylaştırmakla beraber, kullanıcıları ödeme yaparken daha güvende tutacak özellikleri önümüzdeki haftalarda yayınlayacağını açıkladı.