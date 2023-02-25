Crytek’in sevilen oyunu Hunt: Showdown, 5. yılını sürpriz bir indirim ile kutluyor. Ayrıca halihazırda oyuna sahip olan kullanıcıları da oyunun içerisinde 5. yıla özel hediyeler bekliyor!

Hunt: Showdown Steam’de Yalnızca 43,60 Lira!

Crytek tarafından geliştirilen ve yayınlanan birinci şahıs nişancı oyunu Hunt: Showdown, kullanıcılara oldukça heyecanlı bir PvPvE deneyimi vadediyor. Tamamen Türkçe arayüz desteğine sahip olan oyunda Louisiana’da ortaya çıkan vahşi yaratıkları öldürmekle görevli bir avcıyı oynuyoruz.

Hem tek başınıza hem de diğer oyuncularla bu deneyimi yaşamanıza izin veren oyun, 5. yıla özel olarak Steam’de tam %60 indirime girdi ve 109 liradan yalnızca 43,60 liraya düştü.

Binlerce pozitif yoruma sahip olan oyunun Anniversary Edition ve Collectors Edition paketlerinde de büyük indirime gidilmiş. Oyunun yanında, karakterinize 3 farklı görünüş ve yeni silahlar kazandırabileceğiniz Anniversary Edition paketi, %53 indirimle 116,15 liraya düşerken, 40 farklı yeni silah ve görünüşü bünyesinde barındıran Collector’s Edition paketi %43 indirimle 636,87 liraya düşmüş.

Oyuna sahip olanları da Twitch Drops etkinlikleri ve oyun içi ödüller bekliyor. Twitch ödüllerini toplamak için kullanıcıların belirli bir süre boyunca oyunun Twitch yayınlarını izlemesi gerekiyor. Şartları yerine getirdikten sonra oldukça nadir bulunan hediyeleri alabiliyorsunuz.

Eğer gerilimli bir avcılık oyunu oynamak istiyorsanız, Hunt: Showdown’un 8 Mart’a kadar devam edecek bu indirimini kaçırmayın!

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